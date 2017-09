Ville lure Nokas-Betew med falsk bobilkrasj

Tiltalen er alvorlig nok, men latteren sitter løst under forklaringene til en 36-åring i retten. 13 menn er tiltalt for ransplaner, drapsforsøk og smugling av hasj.

Forklaringen hans bygger under forklaringen til Alf Henrik Christensen, som sier han angret på at han tok et smugleroppdrag fra Betew. Christensen og to menn i 30-årene sier de forsøkte å lure seg ut av avtalen med Betew, ved å sabotere reisen til Nederland og aldri møte opp til avtalen. Aktor har derimot stilt flere kritiske spørsmål, om ikke forklaringene er tilpasset bevisene i sakene.

– Dette er en helt annen forklaring enn den vi fikk innledningsvis. Vi står ved at dette er reelle smuglingsforsøk, har statsadvokat Alvar Krafft Randa sagt etter Christensens forklaring den første rettsdagen.

Pent parkert inntil stripa

Først gjør Alf Henrik Christensen to forsøk på å seile til Nederland, men turene blir avbrutt på grunn av dårlig vær. I et tredje forsøk reiser en 35-åring til Nederland og venter med hasjleverandørene, mens en 36-åring kjører bobil ned for å møte dem.

– Jeg vrenger bilen av veien, men så skjer det en hel del jeg ikke skjønner der og da. Bilen skvetter plutselig opp på veien, så jeg prøver å vrenge over igjen, forklarer 36-åringen i retten.

Ifølge forklaringen hans, havner bilen overraskende pent parkert inntil veien og bergingsbilen kommer. Til politiet sier han at han har møtt en hjort. Aktor påpeker i retten at det er dokumentert at bilen har vært utfor en ulykke.

For å overbevise mennene i Nederland om at bobilen har havarert, forsøker 36-åringen å sende bilder av bilen som MMS. Etter egen forklaring blir bildene aldri sendt, han har problemer med et kontantkort.

Blakk ved broen

I retten får 36-åringen spørsmål om hvorfor han fortsatter på ferden sørover i Europa, dersom hele poenget er å sabotere turen. I tillegg skal politiet ha lydopptak fra telefonsamtaler etter kollisjon, der de to mennene i 30-årene krangler. Også det var avtalt spill, forklarer mennene i retten.

– Jeg snakker med (medtiltalt 35-åring) på telefonen og hører at noen kommer med trusler. Jeg kan ikke se over telefonen hvem han har rundt seg eller om han trenger tid til å komme seg unna. Så jeg tenker at jeg må fortsette nedover, sier 36-åringen.

Han reparerer bobilen kjører videre. Nå er problemet at han ikke har penger.

– Så kommer jeg til Øresundsbroen, men jeg får beskjed om at det er bare å snu. Det koster noen hundre kroner. Jeg kjører inn til siden og ringer for å si at jeg ikke har økonomi til å klare dette, jeg er helt blakk, sier 36-åringen.

Selv om planen var å ikke reise lenger enn til Sverige, fortsetter ferden ifølge 36-åringen. Den andre medtiltalte i 30-årene, som venter på ham i Nederland, overfører rundt 1500 kroner til kontoen hans.

– Jeg fortsetter til jeg hører noe sikkert.

Metkel Betew og Lars Harnes er tiltalt for forsøk på å drepe Imran Saber, etter flere møter der politiet har hørt på samtaler mellom de to. Politiet mener de har avverget både drap og væpnet ran, og har tiltalt 13 personer.

Vender om i Tyskland

Turen går gjennom Danmark og videre sørover.

– Jeg er langt inne i Tyskland før jeg skjønner at jeg er der, sier mannen.

Der blir han strandet på et øde sted, uten bensin og penger. Turen blir avbrutt og han vil reise hjem til Norge. Moren overfører penger slik at han kommer seg til Danmark, der han skal møte samboeren med penger til reisen hjem.

Nær København blir de stoppet av politiet, som vil gjennomsøke bobilen.

– Det er på ordre fra norsk politi. De river bilen i sønder og sammen. Den blir verre ødelagt av politiet enn av krasjen i Sverige, sier 36-åringen.

Politiet gjennomsøker bobilen med hund uten å finne noe. Samboerparet dropper planene om å overnatte i København, blant annet fordi toalettet i bobilen er ødelagt.

– Vi vil raskeste veien hjem, for den bobilen lukter ikke noe særlig, sier 36-åringen.

Bobil meldt stjålet

De kjører tilbake over Øresundsbroen og til Sverige, før et nytt problem melder seg.

Bobilen er ikke hans, den har han lånt for en kort periode, ifølge 36-åringen. Turen har nå tatt flere dager lenger enn den skulle, og eieren har fått forklart at bilen har kollidert og blitt sønderrevet av dansk politi. Eieren har meldt bobilen savnet.

– Jeg åker rett inn på celle med beskjed om at jeg har tatt underslag av bilen, sier mannen i vitneboksen.

– Både jeg og samboeren er på ei celle over natta. Bilen får vi ikke tilbake, vi må komme oss over til Norge på annet vis.

I Nederland blir nyheten om den avbrutte reisen ikke godt mottatt, sier 35-åringen som venter med hasjleverandørene. De drar hver til sitt, og sørlendingen reiser hjem igjen.

Etter tre mislykkede forsøk på smugling, blir bekjente av personer i Betews omgangskrets spurt om de kan smugle 50 kg hasj og cannabis. De er danske undercover-agenter på oppdrag fra norsk politi, som smugler og overleverer hasjlasten til mottakere i Norge.

På den måten mener politiet å ha avdekket et kriminelt nettverk med 13 personer på tiltalebenken, mens flere blant de tiltalte mener de er utsatt for ulovlig politiprovokasjon.