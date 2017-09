– Jeg trodde jeg fikk Nokas-penger av Metkel Betew

Nokas-dømte Alf Henrik Christensen (55) er tiltalt for å ha forsøkt å frakte hasj fra Nederland til Norge på oppdrag fra Metkel Betew.

– Jeg ville blandes minst mulig borti dette miljøet, for det er tøft miljø, sier Christensen.

Metkel Betew og Bandidos-profil Lars Harnes er blant de 13 tiltalte for ransplaner, drapsplaner og hasjinnførsel.

Christensen ble dømt for sin rolle som sjåfør for ransgruppa etter Nokas-ranet og kom ut av fengsel i 2011. Deler av tiden sonet han sammen med Betew, som tok kontakt etter at han kom ut av fengsel. Betew spurte om han kunne frakte 25 til 30 kg hasj for ham.

– Jeg var blakk. Jeg har 55 millioner kroner i gjeld som tilbakebetaling etter Nokas-ranet. Det var en av grunnene til at jeg sa ja til jobben, men allerede på bussen hjem angret jeg, sier Christensen.

– Trodde det var Nokas-penger

Christensen sier han var på et møte med Metkel Betew og flere i hans omgangskrets. Han fikk 150 000 kroner i kontanter. De var oppbevart i en plastpose og besto av blant annet en mengde 200-lapper.

– Jeg trodde det var fra Nokas, for det var mange 200-lapper der, sier Christensen i retten.

Betews forsvarer, Marius O. Dietrichson, stiller spørsmål til dette. Christensen sier han fikk pengene overlevert at en annen av mennene i Betews omgangskrets.

– Vet du hva som skjedde med Metkel Betews andel av Nokas-ranet? spør Dietrichson.

– Jeg klarer ikke huske helt, men jeg husker det var noen beslag, sier Christensen.

55-åringen mener han fikk pengene rundt februar 2015. Metkel Betew kom ut av fengsel 16. oktober 2014.

Christensen måtte betale dem tilbake hvis han ikke gjennomførte. Derfor bestemte han seg for å lure Nokas-raneren.

– Det høres merkelig ut, men jeg får altså et par jeg kjenner til å hjelpe meg ut av dette. Vi fire har vært helt sikre på at vi ikke har gjort noe galt. Det eneste gale jeg har gjort er å gå inn i en avtale jeg ikke skulle ha gjort, sier Christensen.

55-åringen skal være dyktig til å seile, men ville late som han hadde problemer med å gjennomføre båtturen. De seilte ut og kom til Grimstad.

– Vi tok bilder av høye bølger og sånt, men med båten min hadde det ikke vært noe problem å gjennomføre turen. Da jeg kom tilbake sendte jeg melding til Betew og sa at jeg måtte avbryte turen, sier Christensen.

FLERE FORSØK: Metkel Betew var ikke overbevist første gang Christensen hevdet at han ikke kunne smugle hasj, sjøveien. Bilde fra Nokas-rettssaken. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

«Dette er helt krise»

Nokas-Betew skal ha reist til sørlandet for å treffe 55-åringen, og krevde et nytt forsøk ifølge Christensen.

– «Dette er heilt krise, når kan du dra igjen» sa han. Jeg skjønte at jeg måtte gjøre turen igjen, sier Christensen.

Han går med på et forsøk til, men da fikk han med seg en annen kamerat på en lengre tur ved Kristiansand. De passet på å seile ut på en dag med vind, og at Metkel kunne se på værvarselet at det var kuling.

Det var fire meter høye bølger og han gjentok prosessen med å sende bilder til Metkel.

– Men det var ren løgn for å lure Betew, sier Christensen.

Heller ikke denne gangen var Metkel overbevist og det ble snakk om et tredje forsøk, men denne gang med bobil. Christensen forklarer at han fikk med seg flere av de tiltalte på planene. En 28-åring skulle kjøre bobil til Nederland og møte tre av de tiltalte der.

– De skulle ordne det til med noen tekniske problemer på bobilen. Det var for å trøtte dem ut, sier 55-åringen.

Statsadvokat Geir Evanger påpeker at Christensen ikke kjenner de andre, som skulle hjelpe ham med planene om å lure Betew. 55-åringen var heller ikke med i bobilen på vei til Nederland, som fikk store tekniske problemer under kjøreturen.

AKTOR: Statsadvokatene Alvar Krafft Randa og Geir Evanger er aktor, sammen med politiadvokat Line Steen Presthus. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Aktor: – Endret forklaringen

55-åringen og de som hjalp ham, etter hans forklaring, er fortsatt tiltalt for forsøk på å smugle hasj. Forklaringen han gir i retten er en helt annen enn den han ga politiet, ifølge aktor i saken .

– Dette er forklaringen han har gitt etter sommeren, det er en helt annen enn den han ga innledningsvis. Nå sitter han med det totale bildet av hvilke bevis påtalemyndighetene vil føre mot ham, sier statsadvokat Alvar Krafft Randa.

–Så får det bli opp til retten om de fester lit til den, vår bevisførsel taler for noe annet, sier Randa.

Betews forsvarer, Marius O. Dietrichson, vil ikke kommentere forklaringen i retten, men sier at det vil komme tydelig fram under bevisføringen.

Lars Harnes vil forklare seg for første gang

LARS HARNES: Bandidos-profilen ble pågrepet med pistol i garasjeanlegget til Imran Sabers bolig, men nekter straffskyld for drapsforsøk og drapsplaner. Foto: NTB scanpix

Hverken Metkel Betew eller Bandidos-profil Lars Harnes har gitt en forklaring til politiet. Harnes ble pågrepet med pistol og lyddemper i garasjeanlegget til Imran Saber. Harnes nekter straffskyld for å ha planlagt drap med Betew, og for drapsforsøk da han ble pågrepet.

– Hovedspørsmålet for retten er hva Harnes gjorde i garasjen da han ble pågrepet. Han har aldri gitt noen forklaring til politiet, det er en av hans leveregler. Han vil gi en forklaring på dette i retten, sier hans forsvarer Øyvind Brattlien.

Harnes og Betew er tiltalt for å ha lagt planer om å drepe Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» og dømt for heleri. Saber har heller ikke forklart seg til politiet, og kom med et utbrudd mot påtalemyndighetene ved starten av rettsdagen.

– Vi får se om han kommer til å gi en forklaring i retten. Vi ønsker alltid å høre forklaringen til en fornærmet, sier statsadvokat Randa.

Også Sabers forsvarer, Sol Elden, holder det åpent om Saber velger å bruke sin rett:

– Det får vi se når retten behandler saken hans, sier Elden.