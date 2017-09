Danske undercover-agenter får vitne anonymt i Betew-rettssak

Våren 2015 fikk tre danske politiagenter innpass i nettverket til Nokas-dømte Metkel Betew. De var sendt til Norge på oppdrag av norsk politi, som undercover-agenter.

Etter flere møter, fikk en av de danske agentene i oppdrag å frakte 50 kg hasj fra Nederland til Norge for nettverket. På den måten kunne politiet avdekke bakmennene, smuglerne og mottakerne i det de mener er Betews kriminelle nettverk.

Etterforskningen førte til en stor politiaksjon i «Operasjon Sult».

13 menn, blant dem nevnte Betew og Bandidos-profilen Lars Harnes, møter tirsdag 19. september i Oslo tingrett tiltalt for blant annet drapsforsøk, og planer om narkotikasmugling og ran av en verditransport.

Viktig med anonymitet

De danske polititjenestemennene er sentrale vitner for flere av tiltalepunktene.

BLE HØRT: Statsadvokat Alvar Krafft Randa fikk gehør for sitt krav om at politiadvokatene skal forklare seg anonymt i rettssaken. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– De har behov for beskyttelse, så enkelt er det bare, begrunnet statsadvokat Alvar Krafft Randa begjæringen om anonym vitneførsel.

Nå har Oslo tingrett bestemt at de danske undercover-agentene skal avhøres anonymt. I kjennelsen legger retten vekt på at det er viktig for sikkerheten til agentene at identiteten deres kun er kjent av fagdommerne. Dette for sikre at de ikke utsettes for press fra kriminelle miljø.

I kjennelsen fra Oslo tingrett heter det:

«Etter dette beslutter retten at oppgitte tjenestemenn skal forklare seg anonymt, at vitneførselen skal skje via videolink og at vitnenes identitet heller ikke skal gjøres kjent for forsvarerne eller meddommere»

OPERASJON SULT: Her slår politiet inn dørene i en leilighet under aksjonen etter en etterforskning som pågikk i opptil ett år. Du trenger javascript for å se video. OPERASJON SULT: Her slår politiet inn dørene i en leilighet under aksjonen etter en etterforskning som pågikk i opptil ett år.

Forsvarer: – Vi får se om det fungerer

– Det er ikke en helt ideell løsning, sier forsvarer for en av de hovedtiltalte, Vidar Lind Iversen til NRK.

Han var kritisk til aktors krav om at undercover-agentene ikke skulle vitne i retten, og ba om at statsadvokatens begjæring ble avvist.

Han mener løsningen med videolink fra et nabolokale i tingretten er bedre enn alternativet med telefon, men sier at han vil vurdere om ordningen fungerer.

– Vi får se om det blir tilfredsstillende nok, og hvis ikke vil vi be retten vurdere det på nytt underveis, sier Lind Iversen.