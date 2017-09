Imran «Onkel Skrue» Saber med utbrudd i retten

Nokas-dømte Metkel Betew (39), Lars Harnes (49) og de elleve andre står tiltalt for drapsforsøk, narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og planer om ran av et verditransportfly på Gardermoen.

Metkel Betew nektet straffskyld da aktor leste opp den lange tiltalelisten mot ham, deriblant drapsforsøk på heleridømte Imran Saber (39), ofte kalt «Onkel Skrue». Også Lars Harnes nektet straffskyld for drapsforsøket.

Et stort sikkerhetsoppbudet gjorde at retten kom i gang noe forsinket. Men allerede før rettssaken var i gang ble det bråk fra sal 828 i Oslo tingrett.

– Glem Eirik Jensen-saken. Den kommer til å blekne. Det er deres skyld at det er gjort flere drapsforsøk mot meg, ropte Imran Saber, alias «Onkel Skrue», som hyttet neven mot påtalemyndigheten og slo i bordet.

Både NTB og TV2 fikk med seg utbruddet i retten.

Sabers bistandsadvokat Sol Elden, sier det ikke er naturlig for henne å kommentere utbruddet nå.

– Vi får se om han sier noe mer når retten skal ta for seg drapsforsøket, sier hun.

Politiet mener Harnes og Betew planla å drepe Imran Saber, bedre kjent som «Onkel Skrue». Foto: Privat

Begynte å spane i 2014

Rettssaken kommer etter en større politiaksjon mot Betews omgangskrets i august 2015.

Allerede da Betew ble sluppet ut av fengsel i 2014 etter å ha sonet en forvaringsdom for Nokas-ranet i 2004, begynte politiet å spane på ham. Politiet mistenkte at 39-åringen planla nye straffbare forhold.

De fulgte med på en rekke møter mellom ham og Lars Harnes, og ved hjelp av helikopter og lydbom kunne de følge med på samtalene. Det førte til at Harnes ble pågrepet i garasjeanlegget ved boligen til Imran «Onkel Skrue» Saber i juli 2015. Politiet mener Harnes hadde planer om å drepe Saber.

Da han ble pågrepet skal han ha vært innpakket i nylon fra strømpebukser, latekshansker, tape og finlandshette for å unngå å legge igjen DNA-spor på stedet.

Våren 2015 infiltrerte tre danske undercover-agenter miljøet rundt Betew. De ble etter hvert inkludert i innførselen av store mengder narkotika fra Nederland til Norge. Den store politioperasjonen har ført til en tiltaleliste på 14 punker.

Ber om 18 år med forvaring

Alle, unntatt Lars Harnes, er tiltalt for mafiavirksomhet, altså organisert kriminell virksomhet.

Påtalemyndigheten har varslet i tiltalebeslutningen at de mest sannsynlig vil be om 18 års forvaring for Betew under rettssaken. For Bandidos-toppen Lars Harnes vil de be om 14 år med forvaring.