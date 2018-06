Vil ha miljøgebyr på turister i Norge

– Slik det har utviklet seg med cruiseturismen og turismen som blir trigget av sosiale media, blir mange av de ikoniske stedene i Norge truet. Dette må man gjøre noe med før de blir ødelagt, sier Arild Molstad til NRK. Han er reiselivsekspert og tidligere rådgiver for Unesco og National Geographic.

Arild Molstad mener det haster å få mer kontroll over den store turist-tilstrømmingen. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Hvilke steder er det du tenker på?

– De tre vi hører mest om er Geiranger, Flåm og Bergen. Derfra får vi rapporter om at det er stadig flere som ikke har lyst til å gå tråkke i beina på hverandre.

I Geiranger har den store cruisetrafikken blant annet ført til helseskadelig luft. Og Sjøfartsdirektoratet krever at forurensningen og utslippene i Verdensarvfjordene må ned, og det raskt.

Ifølge noen reiselivsprognoser kan cruisetrafikken doble seg de neste 25 årene. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Molstad har tidligere uttalt at masseturismen skade Norges omdømme. Han sier turistinvasjonen også er et globalt problem og viser til steder som Barcelona, Amsterdam, Dubrovnik og Venezia. Også på den spanske øya Mallorca har innbyggere i flere år følt seg overveldet av alle turistene.

Hvordan skal vi takle de mange som kommer?

– Det er få steder som er beredt til å ta imot den økningen i turismen man ser nå. Jeg syns vi i Norge bør ta en pause for å diskutere hvordan vi skal takle de mange som kommer.

De siste årene har hundretusener gått til Preikestolen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Dermed foreslår han altså at Norge gjør det samme som New Zealand nå ønsker. Nemlig å innføre gebyr eller miljøavgifter for å regulere turiststrømmene og verne om natur og kultur.

I løpet av det siste året har hele 3,8 millioner turister besøkt New Zealand, et land med 4,5 millioner innbyggere. Fra midten av neste år må turister fra utlandet dermed betale en skatt på 25 til 35 newzealandske dollar – tilsvarende 140–200 kroner. Pengene skal fordeles likt mellom investeringer i infrastruktur myntet på turistnæringen, og vernetiltak.

Molstad viser til Venezia som har 58.000 fastboende som får besøk av 24 millioner turister i året. Han mener det forholdsmessige innrykket i Geiranger er i samme skala i høysesongen.

I Lofoten ba både turistnæringen og kommunene for et par år siden om å få innføre en turistskatt om sommeren, men fikk nei av regjeringen. I år har kommunene selv blant annet kjøpt inn ekstra toaletter før høysesongen setter inn.

Hvert år kommer det tusenvis av turister til Lofoten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Minst 150 kroner

– Man må bruke prismekanismer, spesielt på de stedene som er mest truet for å få regulert besøkene og finansiere fellesgoder.

Molstad legger til at dette ikke behøver å være en årsskatt, men en avgift som innføres noen måneder i året.

– Hvor mye skal en turist som kommer hit betale?

– Det er vanskelig å si. På Svalbard er turistskatten på 150 kroner og jeg ser ikke for meg at avgiften skal være noe lavere enn det.

– Hva med allemannsretten som står sterkt i Norge?

– Det pågår nå en fruktbar dialog nå, mellom blant andre Den Norske Turistforening, reiselivsaktører og myndighetene. Reiselivet har utviklet et «Veikart mot Bærekraftig Reiseliv,» som er en god plattform for en ny reiselivsstrategi. Den bør komme på plass så snart som mulig. For dette haster, sier Arild Molstad.

Redd reiselivet vil tape

– Vi tenker det først og fremst er reiselivet selv som vil tape på en slik skatt, sa Høyrepolitiker Jonny Finstad da han deltok i debatt om temaet på Dagsnytt 18 sist fredag. Han er tidligere ordfører i Vestvågøy kommune i Lofoten og sier at selv om noen ekstra nok skulle kommet godt med på budsjettet, er han likevel ikke for et ekstra turistgebyr.

Høyrepolitiker Jonny Finstad sier flertallet av norske politikere er mot en turistskatt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han mener gebyret i så fall må innføres i hele landet, slik at ikke det bare blir noe som pålegges de mest besøkte stedene.

– Dessuten er man jo opptatt av allemannsretten her i Norge. Det skal være gratis å ferdes i naturen, så flertallet av norske politikere er mot forslaget, sa Finstad.