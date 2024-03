− Vi trenger alle sykepleierne vi kan få.

Det sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet Lisa Marie Klungland.

Senterpartiet foreslår å fjerne kravene om karakter tre i matte og norsk, i håp om å fylle opp tomme studieplasser og utdanne flere sykepleiere.

− Mange ungdommer har interesser som trumfer skoleinnsatsen i slutten tenårene. Det kan gå utover karakterene, men hindrer ikke at man kan bli en god sykepleier, sier hun og fortsetter med:

− Derfor må de absolutte karakterkravene vekk, sier hun.

VIL HA KARAKTERKRAV VEKK: Senterpartiet sin helsepolitiske talsperson mener i år bør være siste gang karakterkravet er gjeldende for norske studenter. Foto: Marius André Jenssen Stenberg

I fjor klarte ikke hele 21 av 36 studietilbud for sykepleiere å fylle opp studieplassene de tilbød, ifølge Khrono.

Ved enkelte av studietilbudene var det over 60 prosent ledige studieplasser. Det gjelder blant annet ved Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet.

Dette skjer samtidig som det meldes om mangel på sykepleiere landet rundt.

Kampen om sykepleiere har vært så stor at i enkelte distriktssykehus kan vikarsykepleiere tjene opp mot 100 000 kroner på en måned.

Ifølge Navs bedriftsundersøkelse for i fjor manglet det mer enn 4000 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere.

Nå ønsker Senterpartiet å gjøre det enklere for studenter å komme inn i sykepleierstudiet.

Det vekker kraftig reaksjoner fra både opposisjonen og sykepleierstudenter.

Ønsker å beholde karakterkrav

Sykepleierstudentene Mari Bråten og Khalat Salim Abdullah ønsker å beholde dagens karakterkrav. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Mari Bråten og Khalat Salim Abdullah tar sykepleierutdanningen ved Diakonhjemmet i Oslo

De er ikke særlig begeistret for forslaget om å skrote karakterkravene.

– Det har noe å gjøre med å ha tilstrekkelig faglig kunnskap om omsorg, og pasientsikkerhet, forteller studentene til NRK.

– Hvis man har et karakterkrav ved inntak av studiet, så er det større sannsynlighet for at folk kanskje kommer seg gjennom, sier en av dem.

– Det å senke karakterkrevende bidrar ikke til økt yrkesstolthet eller økt status, sier Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Høyre

Høyre: – Viktig å beholde status

Rett over påsken kommer regjeringen med nye forslag til opptakskrav for høyere utdanning. Da kan kravet om tre i matte og norsk for å komme inn på sykepleierstudiet falle.

Kravet ble innført av Høyre for seks år siden.

– Jeg er opptatt av å rekruttere sykepleiere inn i et yrke de skal være stolte av. Det er viktig å beholde statusen og øke den statusen, sier Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant for Høyre til NRK.

Hun mener at karakterkravene de innførte har økt statusen til sykepleieryrket.

– Det å senke karakterkrevende bidrar ikke til økt yrkesstolthet eller økt status, sier Jønnes som også er medlem av utdannings – og forskningskomiteen på Stortinget.

– Karakterkravene må vekk

I dag er det krav om minimum karakteren tre i matematikk for å komme inn på sykepleierstudiet, selv om det er ledige studieplasser. Fristen for å søke høyere utdannelse er 15. april.

Senterpartiet sin helsepolitiske talsperson mener i år bør være siste gang karakterkravet er gjeldende.

− På sykepleierstudiet er det krav om 100 prosent rett på medikamenttrening. Da gir det ikke mening at vi skal kreve at en student som fikk en dårlig karakter i matematikk på videregående skal bruke tid og penger på å gjenoppta matematikk.

Hun sier at man må ta inn studenter som er motivert og heller gi dem den opplæringen de trenger gjennom sykepleierstudiet.