Vil be om forvaring for både Betew og Harnes

En tiltaleliste på 14 punkter, inkludert drapsforsøk, narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og planer om ran av et verditransportfly på Gardermoen, venter når de 13 mennene i alderen 27 til 55 år møter i Oslo tingrett.

Blant de tiltalte er også den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes.

Gjengangeren i alle de alvorlige tiltalepunktene, er Metkel Betew (39).

Ble spanet på etter løslatelse

Betew ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men ble løslatt i oktober 2014 etter avgjørelse i Høyesterett.

Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og startet med en omfattende spaning, inkludert infiltrasjon i Betews miljø av tre danske politimenn. Etterforskningen fikk kallenavnet «Operasjon Sult».

Operasjonen førte til at han ble pågrepet igjen i august 2015.

Da hadde Betew ifølge tiltalen vært delaktig i både narkotikaimport, ransplaner og drapsforsøk, sistnevnte sammen med Lars Harnes:

Narkotika:

Betew er sammen med fem andre menn tiltalt for å ha innført rundt 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana fra Nederland til Norge i juni 2015. Narkotikaen skal ha blitt overlevert til det som egentlig var en dansk politimann, som jobbet «undercover» for norsk politi, og som skal ha fått i oppdrag å frakte narkotikaen til Norge på vegne av Betew.

Betew er også sammen med tre andre menn tiltalt for å ha innført nær 20 kilo av det narkotiske virkestoffet MDMA fra Nederland til Norge i august 2015. Også dette partiet ble ifølge tiltalen overlevert til en dansk politimann, som jobbet «undercover» for norsk politi, som skulle frakte narkotikaen til Norge på vegne av de tiltalte.

Drapsforsøk:

Både Metkel Betew og Lars Harnes er tiltalt for å ha planlagt å drepe Mohammed Imran Saber, som går under kallenavnet «onkel Skrue», og som også er blitt beskrevet som «finansministeren» til David Toska, hovedmannen bak Nokas-ranet. Politiet mener Harnes hadde fått i oppdrag av Betew å ta livet av Saber, noe Betew har benektet. 21. juli 2015 ble Harnes pågrepet i et garasjeanlegg hvor Saber bor, og han skal da ha vært ikledd blant annet nylonstrømper over hele kroppen. Ifølge tiltalen hadde Harnes flere ganger vært i garasjeanlegget på den tiden Saber pleide å dra hjemmefra, og påtalemyndigheten mener han minst én av gangene var utstyrt med en ladet pistol med lyddemper.

I forkant av pågripelsen av Harnes, hadde han og Betew ifølge tiltalen planlagt at Saber skulle drepes, og hadde skaffet seg tilgang til garasjen som Saber brukte, gjennomført rekognosering der og kartlagt når Saber normalt dro hjemmefra. Ifølge tiltalen hadde Harnes skaffet en pistol med ammunisjon og lyddemper som skulle brukes under det planlagte drapet.

I tiltalen heter det at «de mislyktes i sitt forsøk på å drepe Saber, idet han var brakt i sikkerhet av politiet frem til Harnes ble pågrepet».

Ran av verditransport:

Fra høsten 2014 og frem til 17. august 2015 planla ifølge tiltalen Betew og tre av de andre tiltalte å gjennomføre et væpnet ran av en verditransport som skulle ankomme Oslo lufthavn Gardermoen med fly. En av de tiltalte hadde i kraft av sin jobb tilgang til det sikkerhetsklarerte området på Gardermoen, og skal ha tatt bilder inne på området som viste hvordan verdier som ble fraktet med verditransportflyet, ble håndtert.

Ifølge tiltalen besto planleggingen videre av å skaffe våpen, skuddsikre vester og ansiktsmasker, samt forsøke å bestille ammunisjon via det som var en dansk polititjenestemann, som jobbet «undercover» for norsk politi.

Metkel Betew (t.v.) og Imran Saber sammen på Hyperstate-festivalen i Oslo i 1998. Mens Betew selv var med på Nokas-ranet, har Saber blitt omtalt som «Onkel Skrue», eller David Toskas «finansminister». Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Nekter straffskyld

Betews forsvarer Marius O. Dietrichson sier Betew nekter straffskyld for alle tiltalepunkter.

Bandidos-profilen Lars Harnes ble pågrepet i «Onkel Skrues» garasje i juli 2015. Foto: NTB scanpix

Heller ikke Harnes erkjenner straffskyld.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og mener politiet har feiltolket hans tilstedeværelse i Sabers garasje. Han har heller ikke forklart seg for politiet. Det gjør han aldri av prinsipp, uansett om det kan være til gunst eller ugunst for han, sier Harnes' forsvarer Øyvind Bratlien til NTB.

Alle de tiltalte, bortsett fra Harnes, er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, straffelovens §60a om organisert kriminell virksomhet.

Påtalemyndigheten varsler i tiltalen at de vil legge ned påstand om forvaring på inntil 18 år for Betew og på inntil 14 år for Harnes.

Den omfattende rettssaken skal etter planen pågå frem til jul.