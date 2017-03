Nokas-Betew tiltalt for drapsforsøk og drapsplaner

Statsadvokaten har tatt ut tiltale etter den omfattende politiaksjonen «Operasjon Sult». Nokas-dømte Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt et drap sammen med Lars Harnes.

Ifølge tiltalen skal de to ha overvåket Sabers bevegelsesmønster og skaffet seg portåpner til hans garasjeanlegg. Harnes skal ha kjørt til leiligheten iført finlandshette, nylonstrømper og hansker, bevæpnet med en lyddempet pistol i juli 2015.

Saber ble tatt i sikkerhet til Harnes ble pågrepet 21. juli.

Betew er tiltalt både for forsøk på drap og for å inngå drapsforbund. heleridømte Imran Saber, ofte kalt «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». De skal ifølge tiltalen ha skaffet seg tilgang på parkeringsanlegget ved Sabers leilighet, og ha overvåket hans bevegelser forut for drapsforsøket.

Harnes: – Politiet feiltolker

– Han har hevdet sin uskyld hele veien, og har møtt opp i retten for å synliggjøre det. Men han også skjønner at folk lurer på hva han gjorde der. Han ser fram til å kunne møte i retten vil gi en forklaring da, sier Lars Harnes' forsvarer, Øyvind Bratlien.

Bandidosprofilen mener politiet har tolket omstendigheten feil, men han har heller ikke gitt noen forklaring på hvorfor han bevæpnet og maskerte seg og oppsøkte Sabers garasjeanlegg.

– Harnes har som prinsipp at han ikke forklarer seg for politiet, ei heller i fengslingsmøtene. Han kommer til å forkalre seg i straffesaken, sier Bratlien.

Harnes er i tillegg tiltalt for å ha kjøpt en pistol, samme dag han ble pågrepet for drapsforsøk på Saber.

MC-profilen Lars Harnes skal ha kjørt på en stjålet Vespa til Imran Sabers bolig i følge tiltalen. Han hadde på seg finlandshette, nylonstrømper og hansker. Politiet mener han oppsøkte boligen flere ganger mellom 15. og 21. juli i 2015. Foto: NTB scanpix

Tiltalt for ransplaner

Et brødrepar på 30 og 35 år er tiltalt sammen med Betew for å ha skaffet våpen de planla å bruke i et ran av en verditransport på fly. Ifølge tiltalen skal de tre ha skaffet et haglegevær, en maskinpistol, lyddemper, et bulgarsk automatvåpen og automatgevær, rifle og pistol.

En fjerde person er tiltalt for å ha bidratt til ransplanene, ved at han skaffet bilder av et Swissair fly på Gardermoen.

De to brødrene er også tiltalt for å ha innført en større mengde narkotika sommeren 2015. To danske politispanere infiltrerte miljøet rundt Betew på oppdrag fra norsk politi, og tok på seg å smugle inn cannabis til Oslo for miljøet.

– Nekter straffskyld

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer 30-åringen.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld og hadde håpet på en henleggelse på grunn av politiprovokasjon når det kommer til narkotikasaken. Når det gjelder ransforbund avviser han noen som helst kjennskap til dette, sier Lind Iversen.

– Min klient nekter straffskyld på alle punkt i denne saken, sier storebrorens forsvarer, Arve Ringsbye.

Forsvareren mener hans klient kun ble en del av narkotikatiltalen på grunn av politiets framgangsmåter.

– Med tanke på ransplaner, mener jeg det er nokså åpenbart at de planene ikke er kommet langt nok til at det er straffbart. Det er tatt beslag av flere våpen her, men ingen av dem er direkte knyttet til min klient, sier Ringsbye.

De danske spanerne oppsøkte de to brødrene gjentatte ganger over en periode på 8-10 måneder. Advokaten mener hans klient kun har vært en bekjent og en venn av Betew, og at uten spanerne hadde ikke 35-åringen vært involvert.

– Det eneste som knytter han til ranstiltalen er generell prat med danskene om at de kan skaffe våpen, og at det skal brukes til noe stort. Det er rimelig svevende, sier Ringsbye.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer den yngste av to brødre tiltalt for å ha planlagt et ran sammen med Betew. I følge tiltalen skaffet de tre seg våpen til ranet i august 2015. Lind Iversen sier hans klient nekter straffskyld og ikke har noen kjennskap til ransplaner. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Meddømt i Nokassaken tiltalt

Nokasdømte Alf Henrik Christensen er også tiltalt for å ha innført 50 Kg hasj og Marihuana i 2015. Christensen skal flere ganger ha forsøkt å frakte narkotika til Norge den samme sommeren, men mislykkes.

Christensen ble dømt for Nokasranet, der politiet mente han var sjåfør. Han er også blant de tidligere dømte kriminelle Betew møtte mens han var ute fra soning.

Totalt er 13 personer tiltalt etter at 16 ble pågrepet i politioperasjonen.