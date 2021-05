Vil avlyse muntlig eksamen – noen har nesten ikke vært på skolen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ferske tall fra viser at 60 prosent av skolene i Oslo-området har vært helt eller delvis stengt fysisk undervisning det siste halve året. På landsbasis er det samme tallet 25 prosent.

Mari Hetland Soleglad er lektor ved en skole i Viken. Hun er blant lærerne som har hatt mye digital undervisning det siste halvåret. Hun er bekymret for elevene sine.

– Jeg har aldri vært så nervøs på vegne av elevene. De gruer seg, og mange av dem har det ikke bra. De er fortvilet for at dette skal gjennomføres, sier hun.

BEKYMRET: Lektor Mari Hetland Soleglad er bekymret for elevene sine. Foto: Viken Fylkeskommune

– Det oppleves veldig urettferdig for elevene som har vært veldig mye på rødt nivå at dette skal gjennomføres. Mange har knapt vært til stede i undervisningen, sier Soleglad videre.

Får støtte av barneombudet

På hennes skole har elevene hatt hjemmeskole annenhver uke i et halvt år.

– Det er vanskelig for elevene å forholde seg til, og det blir veldig skjevt når det kommer til hva de sitter igjen med av kompetanse, sier hun.

Hun får støtte av barneombud Inga Bejer Engh.

– Vi er bekymret for det presset som vi hører om på en del skoler med mange vurderingssituasjoner og mye som skal gjøres på kort tid. Muntlig eksamen vil legge ytterligere press på elevene, sier Engh.

MER PRESS: Barneombud Inga Bejer Engh mener muntlig eksamen vil legge ytterligere press på elevene. Foto: Vegard Woll / NRK

Frykter at elever møter opp syke

Dersom en elev har symptomer eller er i karantene på eksamensdagen må eleven ta eksamen på nytt på et senere tidspunkt. En ny eksamen kan ikke gjennomføres før det har gått et halvt år. Elevene kan også bli trukket opp i et nytt fag, noe mange opplever som urettferdig, ifølge Soleglad.

Hun frykter at enkelte elever vil møte opp til eksamen, til tross for at de har symptomer, for å slippe å ta ny eksamen senere.

– De færreste elever ønsker å risikere dette, og mange lærere frykter dermed en situasjon der elevene møter opp til eksamen med smitte, forteller hun.

HJEMMESKOLE: For mange elever har det blitt mye hjemmeskole under pandemien. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Oslo Ap vil avlyse

Nå tar Oslo Arbeiderparti til orde for å avlyse muntlige eksamener.

– Det eneste forsvarlige nå er å avlyse muntlig eksamen både for grunnskolen og videregående skole. Jeg mener at det vil være helt umulig å gjennomføre en eksamen som er god og likeverdig for alle, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap.

Det er 10.-klassinger og russen som skal opp i muntlige eksamener. Spesielt for dem som gjør seg ferdige med videregående er det urettferdig at de har hatt så ulike oppkjøringer, mener Jacobsen.

VIL AVLYSE: Leder i Oslo Ap Frode Jacobsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Den vil kunne være avgjørende for om du kommer inn eller ikke på neste etappe i livet. All logikk skulle tilsi at dette ikke kan bli rettferdig. Her kan man ikke bli målt på den måten man skal bli målt på og da er eneste logiske løsning å droppe eksamen, sier han.

Også Barneombudet vil avlyse muntlig eksamen.

– Det vil ikke være mulig med en rettferdig eksamensordning denne våren til det er det for store forskjeller i opplæringstilbudet som har blitt gitt, sier Inga Bejer Engh.

Melby vil heller ha lokale tilpasninger

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har forståelse at årets skoleår har vært unormalt for mange. Hun vil likevel ikke avlyse muntlig eksamen, slik Oslo Arbeiderparti tar til orde for.

VIL TILPASSE: Kunnskapsminister Guri Melby vil heller tilpasse enn avlyse. Foto: Torstein Bøe

– Jeg mener det er gode argumenter for å gjennomføre de eksamenene vi kan – også under pandemien. Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet, som gir elevene mulighet til å vise hva de kan til noen andre enn faglæreren sin og få en ekstern vurdering. Det gir en trygghet for eleven, sier Venstre-politikeren.

Hun mener at det beste vil være å tilpasse muntlig eksamen til den opplæringen elevene har fått.

– Fordi muntlig eksamen er lokalgitt og dermed utformet av lærerne og skoler i kommunen eller fylkeskommunen der elvene går på skole, betyr det at de i langt større grad enn skriftlige, kan tilpasses den opplæringen elevene har fått, sier Melby.