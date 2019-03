Det var VGs sjefredaktør som godkjente Giske-saken: – Jeg var på jobb og involvert i saken

Onsdag publiserte TV 2 et intervju med kvinnen på den mye omtalte dansevideoen av Trond Giske.

I intervjuet går kvinnen, som kun er kjent som Sofie, hardt ut mot VG.

Sofie hevder hun ble sitert mot egen vilje i VGs første sak om den seks sekunder lange videoen der hun danser med Trond Giske.

Hun mener også hun er direkte feilsitert i saken – og det etter at hun gjentatte ganger skal ha bedt journalisten om å ta vekk sitatet fra saken.

Torsdag kveld skriver DN at VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, som intervjuet Sofie, ikke skriver egne saker etter TV 2-avsløringen.

NRK har torsdag forsøkt å komme i kontakt med journalist Lars Joakim Skarvøy som intervjuet Sofie, men ikke fått svar. I går svarte Skarvøy til TV 2 at VGs sjefredaktør Gard Steiro svarer på hans vegne.

VG har beklaget overfor kvinnen, og i en uttalelse til NRK onsdag sa Gard Steiro at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd.

– Jeg var på jobb og involvert

NRK har nå fått svar på en rekke oppfølgingsspørsmål til sjefredaktøren.

– Hvor aktiv var du i arbeidet før publisering?

– Jeg var på jobb og involvert i saken. Det var jeg som tok beslutningen at vi skulle publisere. Det er mitt ansvar. Jeg har beklaget det. Da beslutningen ble tatt, var det fordi jeg var sikker på at kvinnen hadde reagert på oppførselen, og at det var hennes opplevelse av hendelsen som var gjengitt i artikkelen. Det var den informasjon jeg hadde på det tidspunktet, sier Steiro.

Kort tid etter at VG hadde publisert sin første sak, gikk NRK ut med en sak der kvinnen sa at hun ikke kjente seg igjen i at opplevelsen med Giske var så alvorlig som VGs sak kunne gi inntrykk av.

I den saken sa kvinnen følgende til NRK:

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sa hun til NRK den kvelden.

Da NRK samme kveld konfronterte Gard Steiro med kvinnens uttalelser, svarte han følgende:

– Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet. VG ga en presis og kortfattet beskrivelse av hva videoen viser, men valgte av hensyn til de involverte ikke å publisere den. I tillegg kontaktet VG kvinnen på videoen. Det skjedde onsdag ettermiddag. VG hadde flere samtaler med henne torsdag. Hennes opplevelse var – som både VG og NRK skriver – at de danset og hadde det hyggelig, så føyde hun til «så ble det litt for mye, så jeg og venninnen min gikk derfra». Kvinnen godkjente dette sitatet. Hun ønsket ikke bli sitert på noe annet, sa Steiro, og la til:

– Kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering. Hun hadde ingen innvendinger. I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter. Giske valgte å ikke uttale seg. Om det som skjedde i baren er problematisk eller ikke, regner VG med at Arbeiderpartiet tar stilling til, sier Steiro.

– Fikk beskjed om at sitat var godkjent

Nå forteller sjefredaktøren mer om dialogen med kvinnen, og prosessen i forkant av publiseringen.

– Jeg tok kontakt med kvinnen torsdag kveld etter at NRK publiserte sin sak. Hun var kritisk til VGs sak. Vi hadde en ny samtale dagen etter. I disse samtalene ga hun uttrykk for at hun mente VG hadde gitt en feil fremstilling av saken, så hun hadde innsigelser. De neste dagene forsøkte vi å finne ut hva som hadde skjedd. Da vi publiserte, var jeg overbevist om at hun hadde opplevd kvelden som ubehagelig, at sitatet var godkjent, og at hun var komfortabel med vår artikkel. Derfor kom NRKs intervju som en overraskelse. Vi trengte tid til undersøke hva som hadde skjedd. Det skjedde gradvis. Da vi forstod at vi hadde gjort feil, beklaget vi saken.

– Var det du som tok beslutning om at sitater fra første intervjuet ble benyttet, selv om Sofie ønsket å trekke uttalelser?

– Nei, det stemmer ikke. Vi tok kontakt med henne igjen torsdag for å diskutere saken. Det var flere samtaler den dagen. Tilbakemeldingen fra vår reporter var at sitatet var godkjent og at saken lest opp i sin helhet for henne. Det samsvarer med mine uttalelser til NRK den kvelden. Kvinnen har nå sagt at det ikke stemmer.