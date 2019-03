Venstre vil blant annet gi klimaflyktninger tilsvarende status som folk på flukt fra krig og konflikt, gi rett til barnehageplass for barn i asylmottak og gi asylsøkere bedre helse- og utdanningstilbud.

– Jeg tror det er et ønske i Venstre om å vise våre primærstandpunkt på noen av områdene på flyktningfeltet, for det er det andre partier i regjering som også gjør, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.

F.v. Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Klimaflyktninger

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, reagerer særlig på forslaget om at klimaflyktninger skal få flyktningstatus, et forlag fra Unge Venstre som fikk flertall på landsmøtet.

– Hvis Frp mener vi har for mange asylsøkere nå, kan de bare vente til klimaendringene når sitt crescendo, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark fra talerstolen.

Det tror ikke Helgheim noe på.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Man må gjerne mene at så mange som mulig skal komme til Norge uten grunn, men det de i realiteten gjør er å gi plass til folk som ikke trenger det, i stedet for å hjelpe folk i nød, sier Jon Engen-Helgheim til NRK.

– Mener du at klimaflyktninger ikke har behov for opphold?

– Ja. Folk som eventuelt flykter på grunn av dårlig vær, har ikke behov for opphold i Norge. Vi har dårlig vær her også. Det må løses med tilpasninger, ikke masseflukt.

Det får Grande til å reagere.

– Da viser han litt manglende forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor. Det handler om mat, det handler om tilgang på drikkevann, det handler om ganske grunnleggende ting, sier Venstre-lederen.

Fra Venstres landsmøte i helgen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Vil hente asylsøkere fra Hellas

Venstre vil også hjelpe flyktninger og migranter som lever under dårlige forhold i leire på greske øyer.

Partiet skal jobbe for å bedre de humanitære forholdene, bidra med saksbehandling av asylsøknader i Hellas og ta imot flere asylsøkere fra leirene for å behandle søknadene deres her i landet.

Helgheim i Frp frykter Venstres nye tiltak vil gå ut over både hjelp til nærområdene og velferdstilbudet i Norge.

– Men heldigvis skal ikke dette gjennomføres. Ikke i en regjering vi er del av.

– Han må lese Granavolden-erklæringen, for flere av disse punktene står allerede der. Men vi må ha en offentlig debatt om hva som skjer hvis vi får de store klimaendringene som vi kan se hvis vi ikke kommer i mål med klimautfordringene, vil det sette hele flyktningsystemet vårt under press med mange mennesker i bevegelse, svarer Grande.