Venstre-Raja ut mot Grande – varsler oppvask på landsmøtet

Venstre-ledelsen har vært opptatt av at politiske saker – ikke taktikk og samarbeidsspørsmålet – skal prege helgens landsmøte i Ålesund

Så langt ser det ikke ut til å gå som planlagt.

I et lengre intervju med Dagbladet torsdag kveld tar Abid Raja et kraftig oppgjør med strategien partileder Trine Skei Grande har valgt.

– Vi må snu før det er for seint. Det handler om Venstres overlevelse. Vi kommer ikke over sperregrensen uten å avklare samarbeidsspørsmålet, sier han til avisen.

– Umulig posisjon

Han reagerer særlig på utspillet i VG onsdag, der Grande sier Venstre vil finne en sak å felle den blåblå regjeringen på etter valget. Når Frp er ute av regjeringskontorene er planen å danne en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF.

– Jeg kan ikke lenger stille se på at vi blir stående i limbo. For hva betyr en stemme til Venstre hvis vi verken kan garantere borgerlig regjering eller vil støtte en Ap-regjering? Alle som skal banke på dører i valgkampen er i samme umulige posisjon. Det må løses på landsmøtet, sier Raja til Dagbladet.

Vil dyrke seire

Raja sier til NRK at han håper Venstre lykkes i å skape forutsigbarhet rundt hva Venstre vil. Under landsmøtet vil han fremmet et forslag om at en stemme på Venstre er en garanti for en borgerlig regjering.

– Vi har fått enorme gjennomslag de siste fire årene, nå må vi dyrke våre seire og gjøre oss klar til valgkamp. Uten Venstre over sperregrensen blir det ingen borgerlig regjering. Vi er helt avgjørende for et trygt og fortsatt borgerlig styre. Jeg håper velgerne vil se vår nye avklarte linje, og løfte oss frem mot valget, skriver han i en SMS torsdag kveld.

I starten av mars vedtok Venstres landsstyre en uttalelse om samarbeid som slår fast at Venstre går til valg på en blågrønn regjering. Men i motsetning til KrF, som har vedtatt at de ikke kan sitte i regjering med Frp, sier teksten ingen ting om Frp.

Frp-fokus

Som NRK fortalte tidligere denne uken, ønsker krefter i Venstre at landsmøtet skal presisere at et Frp-samarbeid er uaktuelt.

En del Venstre-folk NRK har snakket med sier Grandes uttalelser til VG kan tolkes som et forsøk på å gi et tydelig signal til grasrota om at regjeringssamarbeid med Frp aldri kommer til å skje.

Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK torsdag kveld.

Fredag klokken 14 holder hun sin landsmøtetale i Ålesund.