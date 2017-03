Fylkestopp i Venstre: – Vi må ta avstand fra Frp

– Dette handler om et verdivalg for oss som et liberalt parti. Det er viktig for både velgerne og medlemmene våre at vi tar avstand fra Frp, sier fylkesleder i Finnmark, Leif Gøran Wasskog.

Under landsmøtet i Ålesund i helgen håper han partiet vedtar at et regjeringssamarbeid med Frp er utelukket.

Nevner ikke Frp

Men uttalelsen landsstyret i starten av mars ba redaksjonskomiteen legge fram for landsmøte­delegatene, sier ikke ett ord om Frp.

– Vi har fått en klar bestilling om å snakke om ting vi er for og ting vi skal gjøre, ikke ting vi er mot, sier leder i redaksjonskomiteen, stortingsrepresentant Iselin Nybø.

Dersom uttalelsen komiteen legger fram blir vedtatt, går Venstre til valg på:

At de vil søke samarbeid på borgerlig side.

At de tror på størst gjennomslag i en blågrønn regjering med Høyre og KrF.

Garantien fra 2013, om at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering, er borte. Samtidig gir uttalelsen ingen garantier om at Venstre ikke kan sitte i regjering med Frp, slik KrFs vedtak gjør.

– De sakene som er viktige for Venstre gjør det svært usannsynlig å sitte i regjering med Frp, sier Nybø og viser til at uttalelsen peker på en rekke politiske krav (se faktaboks).

– Kan du utelukke et regjeringssamarbeid med Frp?

– Denne uttalelsen kommer ikke til å si noe om det, så får partiledelsen tolke det slik de ønsker når den er behandlet.

Venstres kravliste Ekspandér faktaboks Landsstyret i Venstre har listet opp en rekke punkter de mener må være på plass for at Venstre kan gå i regjering: En politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.

En politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen.

En politikk som fører til renere hav og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

En politikk som bidrar til fremvekst av nye bedrifter og som gir skattelette til de som skaper arbeidsplasser.

En politikk som bygger videre på de reformer i offentlig sektor som er iverksatt de siste fire årene.

En politikk som respekterer og aktivt overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken.

Det har lenge vært klart at Venstres drømmescenario etter stortingsvalget i høst er en blågrønn regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF.

Men de tre partiene er ikke i nærheten av flertall på meningsmålingene, og Frp nekter å støtte en regjering de selv ikke er en del av.

Det utløser flere spørsmål:

Dersom plan A faller, k an Venstre gå i regjering med Frp?

Kan Venstre fortsette som støtteparti for en regjering med Høyre og Frp?

Kan de være støtteparti for en mindretallsregjering ledet av Ap?

Wasskog i Finnmark Venstre mener i det minste at det første spørsmålet på listen må få et klart svar på landsmøtet, og at det svaret bør være nei.

– Det er uheldig om at vi skal gå inn i valgkampen uten å ha avklart forholdet til Frp, sier han.

– Enighet

Også fylkeslederen i Hedmark Venstre åpner for å presisere at regjeringssamarbeid med Frp er uaktuelt.

– Det er tilnærmet full enighet i Venstre om blågrønn regjering uten Frp. Hvis dette ikke er klart nok for velgerne er vi åpne for å se på formuleringene, sier Sjur Skjævesland.

Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslag til uttalelse / Venstre

Lederen for Buskerud Venstre, Erik Hørlück Berg, sier det ikke hersker noen tvil om at Venstre «aldri skal sitte i regjering med Frp». Han ser likevel ingen grunn til å skrive inn det i en uttalelse fra landsmøtet.

– Det står heller ikke at vi ikke vil i regjering med Arbeiderpartiet, sier han.

Motstand

Det er ingen tvil om at motstanden mot Frp står sterkt i store deler av partiet.

I løpet av vinteren har 11 av Venstres 18 fylkeslag vedtatt uttalelser om regjeringssamarbeid etter stortingsvalget til høsten. En ringerunde NRK gjorde i forrige måned viser at kun ett av dem åpner for regjeringssamarbeid med Frp. Flertallet mener det er uaktuelt. Åtte fylkeslag sier også nei til en ny samarbeidsavtale med Frp.

Men ikke alle er enige. I et internt notat i januar tok stortingsrepresentant Abid Raja til orde for at Venstre bør inn i Solberg-regjeringen allerede før valget, men forslaget førte ikke fram.