Venstre følger ikke etter Hareides boikott

– Vi har ikke en slik beslutning. Vi ønsker å beholde et borgerlig flertall. Vi er fire partier som har hatt mange felles gjennomslag på utdanning, miljø, klima og næringspolitikk de siste fire årene, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NRK.

Torsdag ettermiddag kunne NRK avsløre at KrF-leder Knut Arild Hareide har avvist Erna Solbergs forsøk på å samle de fire samarbeids-partilederne til felles pressekonferanser og medieopptredener før valget.

– Vi fører en valgkamp der vi har én oppgave – å løfte frem KrFs politikk. Vi ønsker en Sentrum-Høyre-regjering. I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier partiets pressesjef Dag A. Fedøy i en skriftlig uttalelse.

På sin egen Facebook-side sier Knut Arild Hareide at han mener det ikke ligger noen dramatikk i beslutningen.

Avgjørelsen i sentralstyret skal ha blitt fattet for flere dager siden, men nyheten ble kjent først dagen etter at Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide barket sammen i Politisk kvarter. Der kritiserte Listhaug Hareide for å «sleike» imamer oppetter ryggen.

Det gikk hardt for seg i onsdagens Politisk kvarter Du trenger javascript for å se video. Det gikk hardt for seg i onsdagens Politisk kvarter

Utelukker ikke opptredener

Venstre stiller seg altså ikke bak KrFs vurdering, og ønsker å framstå som samlet.

– Skulle dere ønske at KrF delte den vurderingen?

– KrF må få ta sine beslutninger, og så forholder vi oss til det, sier Elvestuen til NRK.

– Skal dere fortsatt stille opp med Høyre og Frp på mandag?

– Det fellesarrangementet tror jeg ikke det blir noe av.

– Kan dere komme til å si ja til fellesopptredener framover i valgkampen, selv om KrF sier nei?

– Det kommer an på hvilke saker som skal legges fram. Vi utelukker ikke å stille opp for sentrale Venstre-saker med andre partier, sier Elvestuen.

– Uproblematisk

Heller ikke Frp kjente til at KrF hadde sagt nei til fellesopptredener før NRK tok kontakt.

– KrF har inntatt en litt «vent-og-se»-holdning. Det er helt uproblematisk, men fra vår side er vi opptatt av å vise hva vi har fått til sammen, sier parlamentarisk leder i Frp Harald Tom Nesvik til NRK.

– Er du bekymret for at firepartisamarbeidet nå kan framstå som splittet?

– Jeg er overrasket hvis noen ser dette som en splittelse. Det er ingen splittelse, dette er et rent strategisk valg fra KrF sin side. Hva man gjør i en valgkamp er noe helt annet enn hva man gjør etter at valget er ferdig 11. september, sier Nesvik.

Politisk valgkvarter Du trenger javascript for å se video.

– Lite ønskelig for Erna

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener ikke Hareides boikott er et tegn på en dypere splittelse mellom de fire partiene, men ser på det som en klar markering mot Frp.

– Det er helt åpenbart at dette er et utspill som er svært lite ønskelig for Erna Solberg og regjeringsprosjektet. På den måten er det en gavepakke for opposisjonen, sier Takvam.

Han mener markeringen kan ses i sammenheng med polemikken som har vært mellom Hareide og Listhaug de siste dagene, og er i tråd med KrFs landsmøtevedtak om å ikke ville gå i regjering med Frp.

– For KrF ville det virket politisk tannløst å stille opp sammen og smile etter en slik type konflikt. De har ingen interesse av å gi drahjelp til Frp.

Men Takvam understreker altså at det politiske landskapet ikke er betydelig endret.

– Så lenge KrF ikke har endret politikk, så gjelder fortsatt det sannsynlige scenariet. Nemlig at et flertall for de fire partiene vil gi en eller annen form for borgerlig regjering.