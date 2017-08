Erna tar oppgjør med Sylvis «imam-sleiking»

I sommer gikk statsminister Erna Solberg (H) ut og manet sine politikerkolleger til å føre en anstendig valgkamp.

Onsdag valgte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) å bryte formaningen.

– Det jeg registrerer er at Knut Arild Hareide (KrF) og mange andre politikere bruker tiden sin på, er å sleike disse (imamer, red.anm.) opp etter ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger, sa hun til NRK.

– Hareide sleiker imamer oppetter ryggen Du trenger javascript for å se video.

Nå irettesetter Solberg sin egen statsråd.

Kritisk til egen statsråd

– Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, sier Solberg til NRK.

– Er dette i tråd med din formaning om å føre en anstendig valgkamp?

– Nei jeg synes ikke det. Dette er et uttrykk som også jeg blir møtt med i debatten, og jeg synes ikke vi skal bruke det mot hverandre, sier Solberg.

Full krig mellom Listhaug og Hareide

«Imamsleiking»-utspillet er siste kapittel i det som har utviklet seg til full krig mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og Listhaug.

– Måten Frp har behandlet oss som samarbeidspartner har vært krevende, sa Hareide til NRK etter debatten.

Han gikk også til motangrep på Listhaug.

– Det overrasker meg at hun tar den tonen. KrF har vært opptatt av politisk gjennomslag mens Listhaug har vært opptatt av retorikk, sa Hareide.

– Ingen grenser for språkbruken

Statsministeren og Høyre-lederen har ikke tatt opp språkbruken med Listhaug direkte, og hun understreker at statsråden hennes har innrømmet at utsagnet kom i en opphetet debatt.

– Så det er kanskje et uttrykk hun ikke ville brukt igjen.

Arbeiderparti-topp Marianne Marthinsen rister på hodet av Listhaugs ordbruk.

– Dette er veldig spesielt. Det er visst ingen grenser for hva slags språkbruk man kan vente fra medlemmer av denne regjeringen, sier Marthinsen.

Hun mener kritikken til Listhaug er helt bak mål.

– Norske politikere, inkludert ledende politikere i Arbeiderpartiet, har gjentatte ganger tatt avstand fra ekstremisme, og vi jobber seriøst og alvorlig for å hindre radikalisering.

Knut Arild Hareide (KrF) har ligget i regelrett krig med Listhaug i hele sommer.

Jensen forsvarer partifellen

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har valgt å forsvare Listhaugs utspill.

– Det ble en opphetet debatt i går, og jeg registrerer at også Listhaug utover dagen sa at det hadde blitt høy temperatur, sier Jensen før hun fortsetter:

– Jeg tror det er viktig at vi diskuterer premissene for den debatten, nemlig at hun utfordret imamen som blir oppfattet som å snakke med to tunger.

I Politisk kvarter på NRK P2 torsdag ga Jensen uttrykk for at hun oppfattet Listhaugs utspill som klar tale i en nødvendig debatt.