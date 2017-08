– Hareide sleiker imamer oppover ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med.

Det sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i et intervju til NRK etter dagens politiske kvarter i NRK P2. Senere i sendingen beskyldte KrF-leder Knut Arild Hareide Sylvi Listhaug for regelrett å fare med løgn.

– Det overrasker meg at hun tar den tonen. KrF har vært opptatt av politisk gjennomslag mens Listhaug har vært opptatt av retorikk. Måten Frp har behandlet oss som samarbeidspartner har vært krevende, sa Hareide til NRK etter debatten.

Han kan ikke ha vært veldig overrasket. Det har nemlig brutt ut noe nær full krig mellom Listhaug og Hareide i sommer.

I potten ligger kristenvelgerne, som er viktige både for Frp og KrF.

Angriper KrF-sjela

Midt i juli gikk Listhaug til frontalangrep på selve hjertet i KrF. I et intervju i VG sa innvandrings- og integreringsministeren blant annet:

– Den bistandspolitikken som de har stått for, hvor det er mer viktig å gi masse penger enn hva pengene går til, er veldig langt unna det jeg står for. Og så synes jeg de er altfor naive i innvandringspolitikken.

Hun sa også at KrF har vært vinglete når det gjelder støtten til Israel.

Det fikk Hareide til å tenne og ramse opp en rekke politikkområder der Frps politikk går mot det tradisjonelle kristenvelgere står for:

Synet på tvillingabort.

Alkoholpolitikken.

Sexkjøpsloven.

Tiggerforbud.

I NRK onsdag sa Hareide seg enig i at Listhaug mangler en kristen forståelse for nestekjærlighet i måten hun omtaler medmennesker på, og i en kronikk i VG tidligere i sommer skrev han at en kristen kulturarv uten nestekjærlighet ikke er en kristen kulturarv.

Med klar adresse til Listhaug.

«Falske beskyldninger» og «valgkampflesk»

Da innvandrings- og integreringsministeren gikk ut og oppfordret blant annet norske lærere til å rapportere til myndighetene dersom de visste eller mistenkte at flyktninger dro til hjemlandet på ferie, var Hareide der igjen.

Han sa at Listhaug oppfordrer til angiveri og forsøker å skape et angiversamfunn.

KrF-lederen har også sagt at Listhaug bygger murer i debatten om norske verdier når hun fokuserer på at innvandring er en direkte trussel mot disse verdiene fordi det kan splitte befolkningen.

I kronikken «Angrep er Listhaugs eneste forsvar» i VG beskylder han meningsmotstanderen for å bruke falske beskyldninger for å ramme ham og KrF, og da Listhaug lanserte at hun ville ha forbud mot hijab i barnehager og på skoler, avfeiet han hele forslaget slik i NTB:

– Dette er et valgkamputspill mer enn politiske realiteter.