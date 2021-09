Vedums mektige bakspiller

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken har med hver sin nestleder i Hadia Tajik og Kirsti Bergstø, stiller Senterpartiet uten noen av sine to nestledere i sonderingene som startet på Hurdalsjøen hotell torsdag.

I stedet stiller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum altså med parlamentarisk leder Marit Arnstad. Og de to har et svært tillitsfullt forhold til hverandre, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

TEAM: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og hans parlamentariske leder Marit Arnstad. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er nesten snakk om en symbiose. Forholdet er veldig sterkt. Ikke alle partier har gode erfaringer med delt lederskap, men det har vi hatt de siste årene, sier han til NRK.

– De er forskjellige som personer, men utfyller hverandre og utgjør et sterkt lag.

SONDERINGER: Senterpartiets Marit Arnstad (t.h.) kommer til Hurdalsjøen hotell, her sammen med rådgiverne Lars Vangen og Anne Marie Aanerud. Foto: Ketil Kern / NRK

Tospann

Senterpartiets nestledere Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe har ikke besvart NRKs spørsmål om de helst hadde ønsket å delta i sonderingene selv.

– Beslutningen om å delta i sonderingene ble fattet av stortingsgruppa. Og Marit Arnstad leder stortingsgruppa, sier Lars Vangen, som leder kommunikasjonsavdelingen i Senterpartiets stortingsgruppe.

På spørsmål om hvorfor Senterpartiet ikke sender en av sine nestledere til sonderingene, svarer Gjelsvik som følger:

– Trygve og Marit har de siste årene vært det sentrale tospannet i det operative arbeidet. Nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim er også sentrale, men Trygve og Marit har vært mer «hands on» i det daglige arbeidet i Stortinget.

Marit Arnstad har som parlamentarisk leder møtt Lysbakken og Støre alene til viktige samtaler. Men dersom Vedum stiller, er stort sett alltid Arnstad med.

SP-TOPPER: Ingen av Sps to nestledere, Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim (t.h.), er med i sonderingene om en ny regjering. Det er derimot parlamentarisk leder Marit Arnstad (t.v.). Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Klartenkt

Før han ble stortingsrepresentant, var Gjelsvik leder for Senterpartiets sekretariat på Stortinget. Han var også rådgiver for partiet under forhandlingene på Soria Moria i 2005.

Også den gang var Marit Arnstad med å føre ordet for Senterpartiet, i samtalene som skulle lede fram til dannelsen av den rødgrønne regjeringen. Og Lysbakken hadde en rolle i SVs team: han var med i en referansegruppe under regjeringsforhandlingene.

RØDGRØNT: Marit Arnstad (Sp, f.v.), Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Hill-Marta Solberg (Ap) deltok alle i regjeringsforhandlingene på Soria Moria i 2005. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Senere ble Arnstad selv del av regjeringen, som samferdselsminister. Men allerede i 1997 ble hun statsråd for første gang, som olje- og energiminister i sentrumsregjeringen som besto av Sp, KrF og Venstre. Og til Stortinget ble hun innvalgt første gang allerede i 1993.

– Hvordan vil du beskrive Arnstad som forhandler?

– Hun er klartenkt, tydelig og flink til å lese situasjonen og se hva som skal til for å finne løsninger. Hun har utrolig lang fartstid og er respektert i hele partiet, sier Gjelsvik.

Fakta om Marit Arnstad Ekspandér faktaboks Født 4. mai 1962 på Skatval i Nord-Trøndelag.

Leder i Senterungdommen fra 1986 til 1988.

Innvalgt på Stortinget fra Nord-Trøndelag siden 2013 og i periodene 1993–1997 og 2001–2005.

Olje- og energiminister i Kjell Magne Bondeviks (KrF) regjering i 1997–2000 og samferdselsminister i Jens Stoltenbergs (Ap) regjering i 2012–2013.

Er i dag Sps parlamentariske leder og deltar i sonderingene om ny regjering sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum.



Sure Sp-damer

I NRK-journalist Lilla Sølhusviks bok «Gjennomslag», om tidligere SV-leder Kristin Halvorsen, beskrives forhandlingsstrategien til Senterpartiet gjennom SVs øyne. I boka kom Halvorsens daværende nestleder Øystein Djupedal med en ramsalt karakteristikk av Marit Arnstad og hennes to medspillere Åslaug Haga og Magnhild Meltveit Kleppa.

Han sa de tre Sp-kvinnene var «møkk sure hele tiden» og brukte det dårlige humøret som forhandlingstaktikk.

DELEGASJON: Magnhild Meltveit Kleppa, Åslaug Haga og Marit Arnstad under fremleggingen av Sps alternative budsjett i 2004. Året etter representerte de tre partiet i regjeringsforhandlingene med SV og Ap. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I Jens Stoltenbergs egen biografi «Min historie» beskrives Kleppa, Arnstad og Haga som «drevne forhandlere».

– De vek ikke en tomme i ukevis, før de firte litt i aller siste runde, skriver han.

Da hun gjestet NRKs Politisk kvarter torsdag morgen, sa Magnhild Meltveit Kleppa at det fungerte godt for de tre Sp-kvinnene under forhandlingene fra 2005.

VETERAN: Marit Arnstads politiske karriere strekker seg over tre tiår. Allerede i 1997 deltok hun i arbeidet med Sps stortingsprogram og ble olje- og energiminister i Bondevik-regjeringen. Foto: Gunnar Lier / NTB

– Ja, det gjorde jo det. Til vanlig har vi med oss et godt humør, og det løser opp og hjelper i mange situasjoner. I dette tilfellet så visste vi jo at vi måtte være alvorlige og bestemte. Og når vi er alvorlige og bestemte over lang tid – Åslaug og Marit og jeg – så er det klart at vi blir oppfattet som sure, sier Kleppa.

– Marit Arnstad er med nå også, tror du at det blir samme taktikk? spurte programleder Trond Lydersen.

– Nei, det er nok Marit den beste til å svare på. Og for så vidt – taktikken er jo avslørt, svarte Kleppa.