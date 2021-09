Flere enn 84 gir flertall

Det politiske Norge holdt pusten. Men da prognosene kom, ble det raskt klart: Det går mot regjeringsskifte. Hvem regjeringen vil bestå av, er derimot ikke klart.

Klokken 00.40 møttes partilederne på Stortinget for å snakke om veien videre, men med mange forbehold.

Valgvinner Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er viktig å sove på resultatet.

– Vi trenger en god natts søvn, snakke om det og legge grunnlaget, prøve ut muligheten for en flertallsregjering. Lytte til vurderingene de andre partiene gjør. Det flertallet som ønsker et skifte er så klart, at det ligger et stort ansvar på oss å finne et grunnlag å styre trygt på, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre natt til tirsdag.

– Velgerne til MDG og Rødt skal høres. Vi skal ha samtaler med dem, og finne grunnlaget for å starte arbeidet med en ny regjering, sier Støre.

Sp har under valgkampen formanet at de ønsker en Ap-Sp-basert regjering. SV har blitt møtt med en kald skulder.

Men skal mattestykket som gir flertall på Stortinget gå opp, er de to avhengige av samarbeid eller støtte fra SV.

– Kan du si noe mer konkret om hvor lang tid regjeringsforhandlingene tar?

– Vi skal ta den tiden som trengs. Andre land bruker lang tid på sånt, vi pleier å gjøre det raskere i Norge. Vi skal snakke med våre egne partier, og ha grunnleggende samtaler. Kanskje ved statsbudsjettider, det er noe å strekke oss mot, men vi får se, sier han.

Vedum: Peker på Støre som statsminister

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ville på valgnatten ikke avklare om han kan gå i regjering med SV.

– Jeg pekte på Støre som statsminister i min valgvake, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi skal hjelpe hverandre og få til en ny kurs for Norge. Vi har fått tillit til å få Norge i en ny retning, det har jeg ønske om å få til sammen med Ap, sier Vedum.

– En regjering uten SV?

– Sp har vært tydelige på at vi må bytte ut dagens regjering, og ønsker å erstatte den med en Sp og Ap-regjering, sier han.

Lysbakken: – Klare til å støtte eller gå i opposisjon

Lysbakken sier at SVs tydelige mål er å danne en rødgrønn regjering, men at det er politikken som avgjør.

– Vi går tydelig fram i det andre valget på rad. Vi har gjenreist partiet til å bli en maktfaktor. Vi har fått til et flertall for en ny regjering, og et flertall ved hjelp av SV. Framgangen til Rødt og MDG beviser også at man ønsker et brudd med handlingslammelsen i miljøpolitikken. Vi er klare til å forhandle, og politikken må avgjøre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi er klare nå til å snakke med de andre partiene, og er det politisk grunnlag for å få til en rødgrønn regjering, er det kraftig nok politikk støtter vi, blir det for slapt, er vi klare til å gå i opposisjon, sier Lysbakken.

Ett av de store spenningsmomentene var om en rødgrønn regjering trengte støtte fra Rødt og MDG for å få flertall. Da de siste stemmene ble talt opp, var det klart at Ap, Sp og SV får flertall alene.

Rødt holdt seg over den viktige sperregrensen hele kvelden (se faktaboks). MDG lå hele veien og vippet over eller under sperregrensen.

Moxnes: Klare for å legge press

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at klima er en av de fire hovedsakene partiet eventuelt vil gå til regjeringsforhandlinger på.

– VI har blinka ut velferdsprofitt, klima og utslippene, stanse oljeletingen, der har vi en sterk allianse med MDG og SV. Det er venstresidas valgseier vi har sett i kveld, sier han.

– Det er en ung generasjon som kommer inn nå, men vi ønsker samarbeid. Vi ønsker å få til forandringer til det bedre i Norge, og det skal vi få til. Så tror jeg på at Støre og Vedum ønsker en ny kurs også om klima, og det blir tøffe tak når det gjelder oljeleting, men vi er klare for samarbeid, men også for å legge press når det trengs, sier Moxnes.

– Ikke slutt for KrF

KrF og MDG klarte ikke å oppnå fire prosent oppslutning og havner under sperregrensen.

– Under sperregrensen er ikke slutt for KrF som parti. Vi skal klare å reise oss igjen, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Når man husker på at vi hadde 4,2 prosent for to år siden. Vi har vært gjennom en prosess som delte partiet på midten, og vi fikk 3,8 nå, men det jeg tar med meg er at vi har vært et samla lag, og jeg er stolt og glad for det, sier Ropstad.

– Hadde dere gjort det bedre hvis dere valgte Hareides retning?

– Det vet du like godt som meg at det er det ingen som får svar på noen gang, sirer Ropstad.

– Vi skal sloss for disse sakene, lover Ropstad velgerne. Han gjentar det han sa på vaken om at KrF ikke er ferdige.

– Du tenker ikke at dette er slutten for KrF?

– Nei, det gjør jeg ikke, svarer Ropstad.

– Det blir en krevende oppgave, det skal jeg erkjenne, derfor skal vi brette opp ermene de neste årene, sier Ropstad.

Melby varsler at Venstre vil heve stemmen som opposisjonsparti

Venstre-leder Guri Melby sier partiet er uenig med det nye flertallet på Stortinget i mange viktige saker og lover å heve stemmen for internasjonalt samarbeid.

Blant partiene på venstresiden som har flertall etter årets valg, er det flere som blant annet vil skrote EØS-avtalen. Venstre vil beholde denne, og de vil også jobbe for klimasaken som opposisjonsparti.

– Gjennom mitt knappe år som Venstre-leder har jeg forsøkt å gjøre partiet til et tydeligere parti, et tydelig grønt parti med en tydelig næringslivspolitikk. Nå skal vi finne rollen vår på Stortinget, vi har også en stor jobb foran oss som opposisjonsparti, sier Melby.

Hun fremholder at partiet vil gi lyd fra seg i Stortinget.

– Det er flere saker der vi er uenige med det nye flertallet. Det er viktig at vi hever stemmen for internasjonalt samarbeid, vekst i næringslivet og en grønnere retning for Norge. Vi må forvalte de stemmene vi har fått, sier Melby.