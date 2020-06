Vedum om rødgrønne utfordringer: – Gir blaffen i partitaktikk

– Partitaktiske greier gir jeg litt blaffen i. Vi er på Stortinget for å tjene folket, det politiske spillet får andre drive med, sier Vedum.

Han sier Senterpartiet trenger styrke for å kunne hjelpe folk.

Men hvor partiet vil gå for å få et flertall, vil han ikke gi et klart svar på.

– Det er politikkens innhold som teller, sier Vedum.

Får Vedum det som han vil, så er det hans Sp og Jonas Gahr Støres Ap som kan danne regjering etter neste års stortingsvalg. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix Jan Harald Tomassen/NRK

Rødgrønt trøbbel

Vedum er derimot klokkeklar i hvordan regjering han ønsker.

– Vi vil ha en Sp/Ap-basert regjering.

Men for at en slik regjering skal få flertall, er de avhengige av støtte. Og for den rødgrønne blokken er tallenes tale tydelig.

Ap, Sp og SV gjorde i juni sin dårligste måling på over ett år som blokk, og trenger støtte fra MDG eller Rødt for å få flertall.

Trygve Slagsvold Vedum under Senterpartiets oppsummerende pressekonferanse torsdag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Denne utfordrende posisjonen har ligget som et bakteppe når de ulike partiene har gjennomført sine sommerpressekonferanser. Audun Lysbakken forsøkte å strekke ut en hånd på tirsdag, da han understreket at SV er åpen for å samarbeide med alle partiene på rødgrønn side, dersom de blir enige om hva de skal samarbeide om.

– Vår dør er åpen for samarbeid med både Ap, Sp, MDG og Rødt. Så kan det være ulike konstellasjoner, men vi lukker ikke døren for noen av dem, sa Lysbakken da.

Like imøtekommende er ikke Vedum:

– Kan du se for deg å gå inn i regjering med SV?

– Vi ønsker en Sp/Ap–basert regjering.

– Da spør jeg på nytt, kan du tenke deg å gå inn i regjering med SV?

– Vi ønsker en Sp/Ap–basert regjering, gjentar Vedum.

Det er ikke lett å si hvem av de rødgrønne som vil samarbeide med hvem. F.v.: Bjørnar Moxnes (R), Une Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: NRK

Samarbeidsvillig Rødt

Også Rødtleder Bjørnar Moxnes har i likhet med Lysbakken åpnet døren for bredt rødgrønt samarbeid, noe han utdypet på dagens pressekonferanse.

– Vår dør står på vidt gap. Vi kan snakke med alle som ønsker ny politikk og et flertall, sier Moxnes.

Selv om både Ap og Sp har stengt døra for samarbeid med Rødt tidligere, har Moxnes tro på et rekordvalg for sitt parti som vil tvinge partene sammen.

Bjørnar Moxnes sier rødt er åpen for å snakke med alle, så lenge dagens regjering mister makta. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Om Rødt får inn åtte til ti representanter er de nødt til å snakke med oss, sier Moxnes.

Men også her nekter Vedum å gå inn på samarbeidsmuligheter:

– Ser man på meningsmålingene er dere avhengige av enten Rødt eller MDG sine stemmer for å få et flertall. Hvem vil du snu deg mot?

– Vi vil ha en Sp/Ap–basert regjering. I Norge har vi ofte hatt mindretallsregjeringer. Vi skal ha en politikk tilpasset Norge, da er ikke navnet på partiet vi skal samarbeide med så farlig. Vi mener det er størst mulighet å få det til med en Sp/Ap–basert regjering, sier Vedum.

Rødt og MDG kan bli avgjørende for et rødgrønt flertall. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det skjønner jeg, men dere må vende dere til MDG eller Rødt for flertall, hvem velger du?

– Vi ønsker en Sp/Ap–basert regjering. En dag kan du samarbeide med Høyre, en annen dag Frp, KrF, en annen dag SV. Altså sånn er jo norsk politikk, og det er jo det fine med det. Vi er ikke så ideologiske at vi ikke samarbeider på tvers. Men vi er krystallklare på sak. Den sentraliseringspolitikken Høyre og Frp har ført, har ført Norge i feil retning.

– Ikke riktig strategi

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre svarte tydeligere på hva han mener om et mulig samarbeid mellom Ap og MDG eller Rødt under Aps oppsummerende pressekonferanse forrige torsdag.

Jonas Gahr Støre lukker har døra for regjeringssamarbeid med Rødt og MDG. Foto: Terje Bendiksby

– I regjeringssammenheng ser jeg ikke at det er en riktig strategi for oss, der tror jeg de politiske forskjellene er for store. Men jeg tror vi er enige om en del politikk på områder som er annerledes enn hva flertallet fører nå. Så i en ny regjering er vi åpen for å ha samtaler med mange, men i en regjering er det urealistisk med de to partiene, sa Støre da.

Støre mener at SV og Sp er Aps naturlige samarbeidspartnerne, men erkjenner at de vil være avhengige av de mindre partiene for å få et flertall.

– Derfor må vi samle oss om en politikk som har flertall. De får selv ta stilling til om de foretrekker en politikk på vår side av streken, eller om de fortsatt vil ha Høyre og Frp i ledelsen, sa Støre.