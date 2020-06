Da lederen i SV, Audun Lysbakken, skulle oppsummere det politiske halvåret i dag, erkjente han at det er avstand mellom de rødgrønne partiene før valget neste høst.

– Vi har foreslått at alle de fem rødgrønne partiene burde finne sammen om noen viktige saker, og et felles ønske om en ny regjering, sier Lysbakken.

Det er spesielt innenfor ett felt at det er stor avstand mellom partiene på venstresiden.

– Det som ser mest krevende ut nå, det er klimapolitikken, for der er avstanden i utgangspunktet størst, sa Lysbakken.

De andre partiene blir nødt til å nærme seg klimapolitikken til SV, dersom partiet skal inn i et nytt rødgrønt samarbeid, ifølge lederen selv.

– Det er helt uaktuelt for oss å sitte i et samarbeid som ikke tar klima på alvor.

– Vi skal ha gjennomslag for en kraftfull nok politikk for å få ulikhetene ned, og for å få gjort noe med klimakrisen, det er det som kommer til å avgjøre om vi går inn i en regjering eller ikke, forklarer Lysbakken.

Sammen for grønn vekst

Uttalelsene fra Lysbakken kommer bare et par timer etter at representanter fra flere opposisjonspartier presenterte en rapport med flere forslag til nærings- og industriprosjekter som skal sikre grønn vekst i Norge.

Kari Elisabeth Kaski vil at Ap skal bli med på oljepolitikken til SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I rapporten, som er jobbet fram av Espen Barth Eide (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), Ann Beate Tvinnereim (Sp) og Per Espen Stoknes (MDG) i regi av Tankesmien Agenda, heter det at det trengs konkrete og ambisiøse mål for grønn og rettferdig næringsutvikling i Norge.

Partiene har bevisst utelatt oljepolitikk fra samarbeidet, blant annet fordi de vet at de er uenige.

– At SV og Arbeiderpartiet er uenig om oljepolitikken er det ikke noen tvil om. Det kommer til å bli gjenstand for ganske tøffe forhandlinger. Vi må klare å få Ap med på mer av SVs oljepolitikk dersom vi skal nå klimamålene framover, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Rødgrønn uenighet

Arbeiderpartiet stemte sammen med regjeringen og sørget for flertall både i spørsmålet om hvor den nye iskanten skulle gå, og når det gjaldt krisepakke til oljeindustrien.

Jonas Gahr Støre tror likevel de rødgrønne har gode forutsetninger for å utvikle klimapolitikken.

Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken har både stått sammen og vært uenig i vår. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Er du enig i at klima blir den vanskeligste saken?

– Den viktigste oppgaven blir å utvikle politikken som både skaper arbeid og kutter utslipp, og som gjør det på en rettferdig måte. Det er det Arbeiderpartiet og de rødgrønne som har best forutsetninger for å gjøre, skriver Støre i en E-post til NRK.

Ikke bekymret

Til tross for at SV har vært uenig med både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i flere saker som omhandler klimaet i vår, og selv om Lysbakken tror det er nettopp klima som kommer til å bli det vanskeligste for de rødrønne partiene å samle seg om, er han ikke bekymret for rødgrønn side.

– Så mye uklarhet som det er på borgerlig side, så bekymrer det meg ikke så veldig mye at det ikke er helt klart hvem som kommer til å sitte i regjering med hvem på vår side heller. Det som er klart er at får vi et nytt flertall, så feller vi Erna Solberg, sier Lysbakken.

Partilederen understreker at SV er åpen for å samarbeide med alle partiene på rødgrønn side, dersom de blir enige om hva de skal samarbeide om.

– Vår dør er åpen for samarbeid med både Ap, Sp, MDG og Rødt. Så kan det være ulike konstellasjoner, men vi lukker ikke døren for noen av dem, avslutter Lysbakken.