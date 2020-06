Ny NRK-måling: Høyre fortsatt størst, ny nedtur for Venstre

Hvis denne målingen hadde vært resultat i et stortingsvalg, ville Venstre endt opp med én eneste representant.

Og det er neppe noen trøst for Venstrefolket at de lå enda litt dårligere an på målingen i januar i år, med 2,3 prosent oppslutning.

For partiet sliter i motbakke. Partilederen sitter på oppsigelse, og det er foreløpig uvisst hvem som skal overta. Hittil er det bare klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som åpent har lansert seg selv som lederkandidat.

Partibarometer juni 2020 sammenliknet med mai 2020 Periode 26/5–1/6. 949 intervjuer. Feilmarginer fra 0,8–3,3 pp. Parti Endring +1,5 R 4,8 % +1,5 +0,3 SV 6,9 % +0,3 −1,3 AP 23,4 % −1,3 −0,7 SP 14,6 % −0,7 +0,4 MDG 5,6 % +0,4 +0,2 KRF 3,4 % +0,2 −0,7 V 2,4 % −0,7 −0,7 H 25,8 % −0,7 +1,9 FRP 12,0 % +1,9 −0,7 Andre 1,1 % −0,7 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for mai. 949 intervjuer er gjennomført, hvorav 692 har oppgitt partipreferanse.

Alle endringer i målingen er innenfor feilmarginene.

Dette er ikke bra nok, slår nestleder Ola Elvestuen i Venstre fast. Han mener det har vært for lite fokus på politikk og Venstres løsninger.

FOR MYE DISKUSJON OM INTERNE FORHOLD: - Venstre må få politikken vår bedre fram, sier nestleder Ola Elvestuen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det har vært mye oppmerksomhet om andre forhold i Venstre, som posisjoner og hvilken ledelse vi skal ha. Så nå må vi ta den prosessen fram til et valg på landsmøtet, sier han.

– Men inntil da må vi vise fram hvorfor vi trenger et liberalt og grønt parti også i årene framover i norsk politikk.

Lars Nehru Sand: Støre trenger større støtte

De rødgrønne mister flertallet

Men det er ikke bare Venstre som får dårlige nyheter i denne målingen.

Dersom målingen var valg, ville de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV få til sammen 80 mandater, og miste flertallet.

Det har bare skjedd en gang på NRKs målinger siden i fjor sommer. De ville dermed trenge støtte fra MDG eller Rødt for å få flertall i Stortinget. Disse fem partiene ville til sammen fått 98 mandater. Det trengs 85 for å ha flertall.

– Det er selvfølgelig vår klare ambisjon at vi skal klare å få til et rødgrønt alternativ til dagens regjering. Så må det jo legges til at det ikke er andre alternativer på denne målingene som er i nærheten av et styringsdyktig flertall, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

De tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre får bare 50 mandater i målingen. Heller ikke med Frp med på laget ville de vært i nærheten av noe flertall i Stortinget.

Høyre størst

Høyre er største parti på junimålingen, med 25,8 prosent. Partiet var også størst på forrige måling, da det ikke hadde skjedd siden september 2018.

– Jeg tar det som en tilbakemelding på at folk mener regjeringen har gjort et bra arbeid knyttet til covid-19. Så skal vi jobbe hardt med at velgerne skal holde på dette og løfte andre borgerlige partier fram, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Høyres to samarbeidsparnerne i regjering, Venstre og KrF, ligger begge under sperregrensen.

– Også er vi jo avhengige av Frp for å få et borgerlig flertall i Stortinget, og da er det viktig at vi alle gjør hverandre gode – ikke dårlige – på veien, svarer Solberg.

Ap like bak

Ap puster Høyre i nakken, med en oppslutning på 23,4 prosent.

– Hovedfokuset vårt i de ukene vi har lagt bak oss har vært å bidra til trygghet, og understøtte myndighetenes råd til befolkningen, og ikke dra opp de store politiske skillelinjene, sier Stenseng.

– Men jeg tror nok de vi ser her er mye av den samme tendensen som i Europa og verden for øvrig, at det er oppslutning rundt det ledende regjeringspartiet, legger hun til.