IKKE NÅDIG: Konkurransedirektør Lars Sørgard tror ikke på kjedenes forklaring om at prisjegerne fører til hardere konkurranse. Foto: Pressebilde / Konkurransetilsynet

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Det er kjedenes såkalte «prisjegere» som står i sentrum av Konkurransetilsynets anklager.

Prisjegerne overvåker konkurrentenes priser ved å besøke deres butikker. Kjedene tar så hensyn til konkurrentenes priser når de setter egne priser.

Dette er en kjent praksis, og kjedene har åpent gitt konkurrentenes prisjegere tilgang til egne butikker.

– Kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen, sier Sørgard.

Razzia i 2018

Ifølge tilsynet har praksisen med prisjegere pågått siden 2011. Tilsynet har lenge vært kritisk til praksisen. I 2018 gikk tilsynet til aksjon hos Norgesgruppen, Coop og Rema for å sikre seg mer informasjon.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Han sier videre at tilsynet mener samarbeidet har gjort det enklere for kjedene å følge hverandre i prisingen, og at det har gitt kjedene økte insentiver til å sette opp prisene og svekkede insentiver til å sette ned prisene.

– Samarbeidet kan ha ført til at norske dagligvarekunder har måttet betale høyere priser i kjedenes butikker, sier Gabrielsen.

Tar dagligvarekjedene i forsvar

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke organiserer store deler av dagligvarebransjen. Direktør Ingvill Størksen i Virke Dagligvare er svært kritisk til Konkurransetilsynet.

− Det er sjokkerende at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på noe de har vært kjent med hele veien. Det er skuffende at Konkurransetilsynet har avvist bransjens ønske om dialog, sier hun i en pressemelding.