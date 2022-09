Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø trekker seg fra omstridt skjønnhetsklinikk

I meldingen heter det at de tre kvinnene trekker seg etter debatten som har oppstått på grunn av klinikken, som heter Nomi Oslo.

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen, sier Rudjord, Skarbø og Tjelta i meldingen.

Skjønnhetsklinikkens oppstart har skapt stor debatt.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med klinikkens lansering, skrev Nomi Oslo at klinikken handlet om kvinnehelse og forebygging det kroppen skal gjennom.

Fått kraftig kritikk

Det var det flere som reagerte på. Klinikken tilbyr nemlig en rekke behandlinger innen estetisk medisin, som flere har uttalt at ikke har noe med kvinnehelse å gjøre.

– Når vi har landet på den avgjørelsen, håper vi samtidig at fokuset på viktige kvinnehelsespørsmål som har oppstått i kjølvannet av våre uheldige uttalelser kan føre til økt oppmerksomhet og bevissthet, som på sikt kan føre til at flere kvinner får den hjelpen de fortjener, sier kvinnene i meldingen.

Trekker tilbake omdiskutert pressemelding

Ansvarlig lege Karim Sayed sier han beklager at de tre profilerte kvinnene nå trekker seg ut av selskapet.

– Men har samtidig forståelse og respekt for avgjørelsen de har tatt. I ettertid ser vi at kommunikasjonen i forbindelse med lanseringen var feil og anerkjenner at den delen av kritikken er legitim, uttaler Sayed i meldingen.

Også overfor NRK har Sayed tidligere beklaget bruken av ordet kvinnehelse.

Ifølge pressemeldingen vil Nomi Oslo fortsatt starte opp 10. oktober. Nomi Oslo trekker også pressemeldingen som ble utsendt i forbindelse med lanseringen av klinikken, der ordet "kvinnehelse" ble brukt.