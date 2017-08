Valgforsker: – Ikke lurt av Listhaug å angripe KrF

– Jeg synes ikke vi kan gå inn i en diskusjon i det hele tatt om å støtte Frp i en ny regjering etter valget. Det er ikke mulig nå, sier Per Pedersen, fylkesleder for KrF i Nordland og peker med det på hva Frp risikerer å tape.

Pedersen mener begeret nå har rent over og viser til at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) havnet i full klinsj med KrF-leder Knut Arild Hareide i NRKs Politisk kvarter onsdag.

Listhaug anklaget Hareide for å være mer opptatt av å være «den gode» som skal gi mest mulig bistandspenger, enn av hva pengene faktisk går til, for å «gå på arrangement etter arrangement og snakke folk etter munnen» og for å være for feig til å konfrontere mennesker med ekstreme meninger og holdninger.

– Hareide går og snakker folk etter munnen, han har aldri tatt opp disse tingene. Når vi tar dem opp, sier han at vi er så fæle, sa Listhaug.

– Hareide sleiker imamer oppetter ryggen Du trenger javascript for å se video.

Solberg tok avstand fra Listhaugs uttalelse

Etter debatten anklaget hun Hareide og andre politikere for å «sleike imamer opp etter ryggen».

– Det går et skille mellom at Frp og KrF tidligere har vært tydelig uenige i politiske saker, og at Listhaug nå går i strupen på Hareide med personangrep. Det er nok nå, nå må Erna Solberg velge mellom KrF og Frp etter valget, mener Pedersen.

Solberg har i dag tatt avstand fra «imamsleiking»-utspillet til hennes egen statsråd Listhaug.

– Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp, og som ikke tilhører den type retorikk som vi bør ha overfor hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, sier Solberg til NRK.

SAMMEN PÅ EVANGELIESENTERET: KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) deltok begge under en debatt på Evangeliesenteret i Østfold i forrige måned. De to har kjempet om de kristne velgernes stemmer i sommer. I midten står Høyres Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Ikke mange velgere de slåss om

Det har brutt ut noe nær full krig mellom Listhaug og Hareide i sommer. I potten ligger kristenvelgerne, som er viktige både for Frp og KrF.

Men samtidig som flere av KrFs fylkesledere gjør som Pedersen og sier at de nå har fått nok av Frp og ikke lenger vil bidra til at de får regjeringsmakt etter valget, tror valgforskere ikke Listhaug kan ha forhåpninger om å stjele velgere i nevneverdig grad fra KrF gjennom angrepene på Hareide og hans parti.

– Det er ikke mange velgere de kan slåss om, sier valgforsker og professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

– Det kan være plagsomt for KrF at de har fått en konkurrent som problematiserer noe de har fått være ganske alene om, nemlig formuleringer om et politisk budskap basert på kristne verdier, men jeg tror ikke det flytter store velgergrupper, mener han.

KONSEKVENSER: Statsviter Bernt Aardal påpeker at de kristne velgerne utgjør en forholdsvis liten velgergruppe, og at Frp med sine angrep på KrF risikerer å skyve KrFs regjeringsstøtte bort. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Kampen om de kristne velgerne er et spørsmål om en ganske liten velgergruppe, sier Bernt Aardal, professor i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Spøker for regjeringsstøtte

Mens valgforskerne tror Listhaugs KrF-angrep kan ha potensielt liten velgergevinst, peker de derimot på at hun kan risikere å tape avgjørende støtte.

– Dette kan få konsekvenser for KrFs lyst til å fortsette å støtte en regjering med Frp. Lysten har ikke vært så stor tidligere heller, men den blir i hvert fall ikke større av Listhaugs retorikk mot Hareide, sier Aardal.

Et første signal har kanskje allerede kommet: Etter det NRK kjenner til, har statsminister Erna Solberg sterkt ønsket å samle alle de fire partilederne til felles opptredener i valgkampen, men KrF nekter å være med.

Det er uklart om avgjørelsen har noen direkte sammenheng med de siste dagers åpne konflikt mellom Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug, men at partiets anstrengte forhold til Frp er en viktig del av begrunnelsen, bekreftes av flere kilder.

– IKKE LURT: Valgforsker og professor Frank Aarebrot sier at Listhaug med sine angrep på KrF har gjort det adskillig vanskeligere for KrF å forsvare en fortsatt støtte til en regjering Frp er en del av. Foto: Heine Aarbø

– Med tanke på regjeringsdannelse, er ikke Listhaugs angrep lure. Den kamelen som KrF må svelge dersom de skal godta en regjering hvor Sylvi Listhaug fortsatt blir statsråd etter valget, er blitt adskillig større etter gårsdagens debatt, sier professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot.

Antagelsene bekreftes av flere av KrFs fylkesledere.

– Listhaug utfordrer med sin ordbruk mange i KrF veldig sterkt. Det har hun selvfølgelig lov til å gjøre, men da må hun også ta konsekvensen av det. Og konsekvensen handler om hvor mye goodwill man har i KrF til å støtte Frp i regjering, sier Pål Kårbø, fylkesleder for KrF i Hordaland.

– Vi har støttet en slik regjering i fire år, og Listhaugs utspill nå gir ikke grunnlag for videre satsing på det, konkluderer han.