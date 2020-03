Utvalg legger fram delrapport: – Kan være feilaktige Nav-dommer før 2012

Følg overrekkelsen direkte klokken i videovinduet over klokken 13.00.

Utvalget som foretar den eksterne granskingen av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning presenterte onsdag sin første delutredning.

Deres foreløpige undersøkelser slår fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

– Trygdeforordningen gir rett til å motta kontantytelser ved sykdom i andre EØS-land, dersom vilkårene for ytelsen er oppfylt i Norge, slår utvalgsleder Finn Arnesen fast.

– Praksis før 2012 må gjennomgås

Utvalget støtter altså Navs juridiske vurdering fra høsten 2019, som er utgangspunktet for at den såkalte Nav-skandalen ble kjent.

På en pressekonferanse i oktober i fjor uttalte Nav-sjef Sigrun Vågeng og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch at lovverket som handler om retten til å ta med seg trygdeytelser har blitt praktisert feil, i alle fall siden 2012.

I sin delrapport slår utvalget imidlertid fast at også praksis før 2012 må gjennomgås.

Dette fordi krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere, ifølge utvalget.

«Det innebærer at det kan foreligge feilaktige domfellelser og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012», skriver utvalget i en pressemelding.

På spørsmål om hvor mange potensielle ofre det kan være i saken – om regelverket også er praktisert før 2012 – svarer utvalgsleder Finn Arnesen at deres kartlegging kun skal se på årsaken til at feilen har oppstått.

Arnesen påpeker at utvalget ikke har gått inn i enkeltsaker.

– Selve granskingen blir ikke mer omfattende, fordi vi skal se på årsaken til at dette har skjedd. Man har ikke hatt blikk på de alminnelige reglene for fri bevegelighet. Det er en feil vi også ser før 2012, sier utvalgsleder Arnesen.

– Riktig å trekke i nødbremsen

Utvalget funn viser at det var riktig å trekke i nødbremsen i høst, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Det er altså et enstemmig utvalg som slår fast at trygdeforordningen ikke gir grunnlag for å avslå krav om kontantytelser, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

Røe Isaksen mener utvalget mener den enkelte må søke for å reise til andre EØS-land med arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger.

– Men det er viktig å si at de mener søknadskravet har vært feil praktisert og utformet i EØS-tilfellene, sier Røe Isaksen.

Han legger til at man håper å få en vurdering fra EØS-tilsynet ESA i løpet av kort tid.

Fakta om trygdeskandalen Ekspandér faktaboks Siden 2012 eller før har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff.

I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

Nav konkluderte 22. januar med at det ikke er funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for andre ytelser.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

Samtidig har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité hatt sin egen gransking av saken. Komiteen valgte å gå inn for sterk kritikk av regjeringen. Dette er den sterkeste formen for kritikk, før mistillit.

Før tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gikk av i januar, hadde Rødt, SV og MDG varslet mistillit mot henne. SV har uttalt at de i stedet vurderer et såkalt daddelvedtak – den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H). Kilde: NTB

Skal snu hver stein

Utvalget, som ledes av professor i europarett Finn Arnesen, ble oppnevnt i november i fjor.

Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie uttalte da utvalget ble presentert at det skulle «snu hver stein» for å finne ut hvordan Norges praktisering av EUs trygdeforordning kunne gå så galt.

Hauglie ville også ha svar på hvordan det kunne gå så lang tid før feilen ble oppdaget, og hvordan man kan unngå at noe lignende skjer igjen.

Bakgrunnen for utvalgets arbeid er at det i oktober 2019 ble kjent at minst 80 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. Det antas også at minst 2400 trygdemottakere har fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Røe-Isaksen overtok som arbeids- og sosialminister etter en hardt prøver Anniken Hauglie i slutten av januar. Ifølge statsminister Erna Solberg var grunnen at Hauglie hadde varslet at hun ikke ville stille til Stortinget videre. Hauglie uttalte også at avgangen var hennes eget valg.

I slutten av februar ble det klart at opposisjonen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ønsket å fremme sterk kritikk av regjeringen for håndteringen av Nav-saken.

Kva er trygdeskandalen? Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet. Minst 80 er dømt i retten. Minst 2400 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. Kven er ramma? Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land. Kva er feilen? Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt. Kven har gjort feil? Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. Kor lenge har det pågått? Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det. Kva skjer no? Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval skal finne ut korleis det kunne skje.

Mener Utgård bommer

Den siste tiden har debatten tatt en ny vending, etter at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård uttalte at både den tidligere arbeidsministeren og påtalemyndigheten har vært for tidlig ute med å konkludere med at flere er feilaktig dømt for trygdesvindel.

Utgård mener regelverket – trygdeforordningen – bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, ikke hvis man er sykmeldt allerede før man reiser ut av Norge.

Utgård har på eget initiativ skrevet og publisert en analyse om trygdesaken, noe Rett24 omtalte først i Norge.

Utvalgsleder Arnesen sier utvalget «ikke har brukt tid og krefter» på å se på utspillet fra Utgård, blant annet fordi det ikke ville gitt et entydig svar å se på hvordan reglene praktiseres i andre EØS-land.

– Hvordan medlemslandene forstår nasjonal rett, har ingenting å si for EFTA-domstolens resonnementer. For å skjønne hvordan dette er i de forskjellige statene, må man virkelig gå inn i det.

– Dette er forferdelig lett å misforstå. En irsk, pensjonert høyesterettsdommer ville sagt at alt er i skjønneste orden i Norge, fordi regelverket tross alt er implementert, sier Arnesen.

