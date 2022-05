Utval vil ha fleire innstrammingar i politikarordningane

Mandag kom den første delrapporten frå utvalet som har sett på pendlarbustadar og andre ordningar for norske politikarar. Utvalet vil stramme inn på fleire av dei økonomiske ordningane til stortingsrepresentantane.

Meir openheit om ordningane

Utvalet foreslår at ordninga med pendlerbustader og pendlarreiser for stortingsrepresentantar blir vidareført. Men dei vil at det skal vere meir openheit om stortingsrepresentantars bruk av pendlerbustader.

Utvalet meiner betre offentleg tilgjengeleg informasjon vil gjere det lettare å avdekke misbruk av ordningane.

– Alt har ikkje vore like lett tilgjengeleg, seier utvalsleiar Therese Johnsen til NRK.

– Openheit gir legitimitet, skaper tillit og det styrkar demokratiet. Men det må ikkje gå utover personvernet til stortingsrepresentantane.

Stortingspresident Masud Gharahkani seier seg samd i ønsket om meir openheit.

– Stortinget er demokratiets hjarte i Noreg, vi er valt av folket. Då skal det vere openheit om ordningane vi mottek og det skal vere enkelt å kontrollere, seier han.

Visepresident Svein Harberg som representerer det nest største partiet Høgre seier seg også samd i prinsippa frå utvalet.

– Utvalet slår fast at ordningane skal tole dagens lys, og at ordningane skal møte dagens lys. Det skal vere openheit om kva slags ordningar vi har, kven som er inkludert i dei og det skal vere god kontroll med dei slik at folk kan ha tillit til at ordningane blir brukt på ein god måte.

Harberg seier han særleg er fornøgd med forslaga om endringar i feriepengeordninga. Han trur Stortinget kjem til å slutte seg til dei overordna prinsippa utvalet har foreslått før sommarferien, men at detaljane i fleire nye ordningar neppe kjem på plass før utvalet har levert neste delrapport i januar neste år.

Bustader

Utvalet kom til etter fleire skandalar det siste året knytt til at politikarar ikkje følgde regelverket for pendlarbustader.

Utvalet går i liten grad i detalj om framtidige bustadordningar. Dette kjem truleg i neste delrapport i januar neste år. Men følgande blir slått fast:

Det bør vere ei pendlarbustadordning

Dagens grense om bustad 40 km frå Stortinget bør vurderast

Ein bør vurdere å knytte retten til pendlarbustad til faktisk bustad framfor folkeregistrert adresse.

LEIAR: Therese Johnsen leiar utvalet. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Folkeregistert adresse likar vi ikkje som eit kriterium, seier utvalsleiar Therese Johnsen til NRK.

– Kvifor ikkje?

– Folk flyttar jo rundt omkring. Ein skal ikkje vere bunden til å bu ein stad. Vi er meir glad i kriteriet faktisk bustad, seier Johnsen.

Tematikken om folkeregistrert adresse var sentral i fleire av sakene som har vore oppe det siste året.

Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som barne- og familieminister og KrF-leiar like før regjeringsskiftet i fjor haust. Han hadde folkeregistrert bustadadresse hos foreldra i Agder.

Eva Kristin Hansen (Ap) gjekk av som stortingspresident i november i fjor

Hadia Tajik gjekk av som statsråd og trakk seg som Ap-nestleiar i mars i år

AVGANG: Hadia Tajik gjekk av som statsråd og Ap-nestleiar tidleg i mars i år. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Stortinget eig 143 leilegheiter som blir brukt av representantane på Stortinget. For å kunne nytte denne fordelen skattefritt må ein politikar vere folkeregistrert eller faktisk busett meir enn 40 kilometer unna Stortinget.

Sakene har vore litt ulike, men ei kjerne i spørsmålet er om stortingsrepresentantar og politisk leiing i departementa har hatt rett til skattefri pendlarbustad i Oslo dersom dei ikkje har utgifter til eigen bustad eller leiger ut delar av bustaden sin på heimstaden over 40 kilometer unna.

Skatteetaten har meint at ein slik fordel gir skatteplikt.

Presidentskapen på Stortinget bestemte i fjor haust at eit eksternt utval skulle sjå på pendlarbustadordningane.

GUTTEROM: Tidlegare KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad var i lang tid folkeregistrert på adressa til foreldra i Agder, men budde i realiteten i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kort tid etter trakk stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) seg sjølv. Adresseavisen fortalde at ho var folkeregistrert i Trondheim der ho leigde ein hybel og dermed hadde pendlarbustad. Men samtidig eigde ho eit hus på Ski 29 km frå Stortinget saman med mannen sin.

I desember bestemte presidentskapen og den nye stortingspresidenten Masud Gharahkani (Ap) at mandatet for vart utvida til å omfatte ein gjennomgang av alle økonomiske ordningar for representantane. Dermed er dei i praksis bedne om å sjå på ting som feriepengar og reisegodtgjersle. Arbeidet er delt i to, den første rapporten kom i dag.

Utvalet skal levere den endelege rapporten innan 31. januar neste år.

Det har også vore ein strid om kven som skal ha kontroll over prosessen om framtidige ordningar.

Ifølgje ei sak frå VG i mars i år, uttrykte byråkratiet ved Statsministerens kontor (SMK) uro for at Skatteetaten var i ferd med å innsnevre forståinga av kva ordningar politikarane kan ha. Det vart foreslått for den politiske leiinga ved SMK at regjeringa skulle sette ned eit utval som såg på dette.