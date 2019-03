– Det viser at vi er i en alvorlig situasjon for partiet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK etter å ha fått se det siste kommunebarometeret utført av Norstat for NRK og Aftenposten.

På målingen får Venstre 2,7 prosent oppslutning, omtrent det samme som partiet fikk på tilsvarende måling i februar.

Kommunebarometer mars 2019 Periode 26/2–4/3. 653 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,6 pp. Parti Endring +0,0 R 3,3 % +0,0 +0,5 SV 5,7 % +0,5 −1,7 AP 29,6 % −1,7 −0,3 SP 10,8 % −0,3 +1,5 MDG 6,1 % +1,5 +0,5 KRF 5,3 % +0,5 −0,1 V 2,7 % −0,1 +1,4 H 25,8 % +1,4 −1,7 FRP 7,3 % −1,7 +0,0 Andre 3,4 % +0,0 Kilde: Norstat

Den siste tida har det vært en del støy rundt partilederen i Venstre, men Trine Skei Grande mener hun er rett person til å snu skuta og hindre Venstre-havari i det kommende kommunevalget.

– Jeg har vist at vi klarer å snu dette, jeg har gjort det mange ganger og klart å bringe partiet til gode valgresultat. Jeg er innstilt på å gjøre den jobben igjen, sier Grande til NRK.

I tiden fram mot kommune- og fylkestingsvalget fokuserer NRK på velgernes ståsted i lokalpolitikken. I kommunebarometeret svarer velgerne hva de ville stemt dersom det var kommunevalg. Men Norstat spør også om hva velgerne ville stemme om det var stortingsvalg nå, og da ser tallet enda dystrere ut for Venstres del.

Der er nemlig oppslutningen 1,9 prosent, omtrent det samme som partiet fikk i Vårt Lands meningsmåling forrige uke.

– Vi må klare å vise at vi er det næringsvennlige partiet og at vi er et kunnskapsparti som klarer å løfte de klassiske liberale sakene framover, sier Grande.

Mener partiet er i krise

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Leder Sondre Hansmark i Unge Venstre mener partiledelsen må tørre å bruke k-ordet om situasjonen partiet befinner seg i.

– Det er litt slitsomt å være i et parti som fornekter at det er krise. Nå som vi ser meningsmålinger ned på 1-tallet, er det liten tvil om at partiet er i en veldig krevende situasjon, sier Hansmark til NRK.

Han er også bekymret for bakgrunnstallene i flere målinger som viser at Venstre har lav lojalitet blant tidligere velgere og at partiet taper tillit på flere saksfelt.

– Jeg mener vi trenger en helt ny strategi for partiet, en helt ny retning for å nå nye velgere. Det håper jeg at jeg får partiledelsen med på, sier Hansmark.

Unge Venstre-lederen mener moderpartiet spriker i for mange retninger, og at blant annet partiets statsråder snakker for tungt og utydelig. I januar gikk han ut og sa at partileder Trine Skei Grande burde bytte departement.

Hansmark mener det bør få konsekvenser for partiledelsen dersom den dårlige oppslutningen skulle vedvare.

– Hvis Venstre over tid gjør dårlige meningsmålinger og dårlige valg, mener jeg vi bør se på å bytte ut deler av partiledelsen. Der har vi lansert vår favorittkandidat Sveinung Rotevatn til å bli en del av en ledertrio, sier Hansmark.

– Konsekvenser for partilederen?

– Ikke nødvendigvis for partilederen. Men jeg håper uansett vi klarer å snu dette før vi må vurdere å bytte ut noen.

Når NRK konfronterer Trine Skei Grande med Hansmarks uttalelser om mulige utskiftinger i ledelsen hvis partiet gjør et dårlig valg, svarer hun slik:

– Jeg tar ikke stilling til alle hvis'ene i spørsmålet ditt. Jeg er leder i Venstre. Jeg har vist at jeg klarer å gjøre gode valg. Jeg er innstilt på å gjøre den jobben igjen, og jeg tror jeg vet hva som skal til, sier Grande.

Hansmark får støtte av Abid Raja

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og partikollega Abid Raja mener Unge Venstre-lederen har et poeng når han etterlyser en tydeligere strategi.

– Akkurat nå tror jeg det er vanskelig å få øye på den strategien rundt omkring i landet, sier Raja til NRK.

Raja har den siste tida reist mye rundt i Norge for å snakke med lokale Venstre-folk. Han etterlyser mer engasjement og glød i partiet.

– Jeg tror at for å komme seg ut av den hengemyra man er i, så må man erkjenne at man har et problem. Jeg håper partiledelsen tar oppsparket fra Sondre Hansmark på alvor, og at vi setter oss ned for å lage en felles strategi for hvordan vi skal lykkes framover.

Når det gjelder Hansmarks antydninger om at et eventuelt dårlig valg bør få konsekvenser for partiledelsen, svarer han slik:

– Uansett hva jeg svarer på det spørsmålet, vil det bli tolket i en eller annen retning. Jeg har ikke tenkt til å bidra til en lederdiskusjon på det kommende landsmøtet, sier Raja.