Ungdom siktet for hacking av Dagbladet

Oslo politidistrikt har klart å identifisere en antatt gjerningsperson etter torsdagens hacking i Dagbladets nettavis.

ALVORLIG: Selv om Dagbladet.no og de andre nettsidene fikk kontroll igjen på torsdag, understreker Rune Skjold fra politiet at det er svært skadelig å bli utsatt for hackerangrep. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Antatt gjerningsperson er en ungdom som er bosatt utenfor Oslo, sier seksjonssjef for finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, og fortsetter:

– Politiet har gjort beslag av ungdommens datautstyr og vi vil etterforske saken videre ved gjennomgang av dette beslaget samt videre oppfølgning med avhør.

Politiet ønsker ikke å identifisere gjerningspersonen noe mer på grunn av hans lave alder.

– Betydelig skade

Skjold sier til NRK at politiet fant siktede etter et tett samarbeid med Dagbladet de siste dagene.

– Dette er en alvorlig sak som krever mye ressurser for å finne ut hva som har skjedd og å rette opp skadene. Så er det et omdømmespørsmål for de som eier nettstedene, med en betydelig skade som er gjort.

Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media er glad for lørdagens nyhet fra oslopolitiet.

– Vi tar til etterretning at politiet nå har tatt ut en siktelse. Vi er glade for at det har skjedd såpass raskt. Dialogen vår med politiet har vært profesjonell, og vi er glade for og takknemlige for at de har reagert såpass raskt og profesjonelt, sier Sørsdahl til Medier24.

NEDETID: Nettsidene til Aller-utgivelsene Dagbladet, Se og Hør, Din Side og KK ble tatt ned torsdag klokka 17.50 som følge av hackingen. Rundt klokka 21.15 torsdag kveld var nettstedene oppe igjen. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Politiet vil foreløpig ikke kommentere noe om et motiv for hackingen.

– Vi ønsker å få klarlagt det gjennom etterforskningen. Nå har vi ikke fått avhørt personen ennå. Han er mindreårig, så vi er i dialog med foresatte for å kunne gjøre avhør, sier Skjold.

Knytter hackingen til passordtyveri

Oslo politidistrikt oppfordrer folk til å være påpasselige med passordene sine. De ser på denne hackersaken i forbindelse med at flere passord har blitt utsatt for kriminelle.

– Vi mener at hendelsen mulig kan settes i sammenheng med at passord har vært på avveie, sier seksjonssjef Skjold.

Flere aktører tilbyr ulike løsninger for å sikre passordene dine. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har en rekke anbefalinger til hvordan man får sikret seg best mulig.