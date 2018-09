Ubaydullah Hussain tapte i Høyesterett – får ni års fengsel for IS-deltakelse

Straffen er den samme som da lagmannsretten behandlet saken. Dommen i Høyesterett falt i dag tirsdag.

En av Hussains to forsvarere, advokat John Christian Elden, skriver i en SMS til NRK at Høyesterett har satt punktum i saken og godtatt en meget god definisjon av det å delta i ISIL.

– Vi tar det til etterretning, men mener dommen er tvilsom ut fra et ytringsperspektiv når de sier det er en del av det straffbare å uttale støtte til terroraksjoner og terrorgruppers virksomhet, skriver Elden..

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at han mener denne dommen er riktig.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått medhold i denne saken. Det er en viktig og riktig dom, sier Ranke til NRK

Høyesterett mener Hussain var å anse som deltaker i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015.

Den tidligere talsmannen for Profetens Ummah dømmes for å ha deltakelse i IS, for å ha rekruttert to medlemmer, og bidratt med økonomisk og materiell støtte til to andre medlemmer av terrororganisasjonen.

Ubaydullah Hussain Ekspandér faktaboks Født i august 1985. Fullt navn er Arslan Ubaydullah Maroof Hussain.

Tidligere talsperson for den islamistiske gruppa Profetens Ummah.

Ble i februar 2014 dømt i Oslo tingrett til 120 dagers fengsel for trusler.

Har også vært tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger på Facebook, men ble frikjent for dette i tingretten og senere i Borgarting lagmannsrett.

Hussain ble tirsdag 4. april dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering.

Tiltalen gjaldt medlemskap i og terrorrekruttering til IS. Det er første gang noen har vært tiltalt i Norge etter denne paragrafen. En 20 år gammel mann Hussain er funnet skyldig i å ha vervet, ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

Ubaydullah Hussain anket Oslo tingretts dom på ni års fengsel. 20-åringen som var medtiltalt i samme sak vedtok dommen.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett gikk i november og desember 2017.

19. januar ble det kjent at lagmannsretten mener Hussain skal dømmes ni års fengsel, for blant annet to tilfeller av terrorrekruttering. Kilde: NTB/NRK

Rekrutterte IS-medlemmer

Høyesterett tok i dommen utgangspunkt i at IS beskrives som en av de verste terrororganisasjonen i vår tid, og at denne typen organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier.

TETT KONTAKT: Ubaydullah Hussain poserer med den norske konvertitten han er tiltalt for å ha rekruttert til IS. Den nå 20 år gamle mannen er dømt for å ha forsøkt å bli med i terrororganisasjonen, og har ikke anket sin dom. Bildet er fra dokumentaren «Den norske islamisten», som ble vist på NRK i vår. Foto: FRA «DEN NORSKE ISLAMISTEN» / CURRY FILM/VOLT FILM

I dommen stiller Høyesterett seg bak Lagmannsrettens vurdering av at Hussain tydelig var en IS-deltaker og rekrutterer, og forkaster Hussains anke.

«Hussains deltakelse i ISIL innebærer et klart alvorligere forhold enn det en enkelt fremmedkriger uten ledende rolle gjør seg skyldig i, der fremmedkrigeren dømmes for deltakelse», står det i dommen.

Anke avvist

I Høyesteretts dom vektlegges det at av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

«Han har gitt avgjørende bidrag til at flere fremmedkrigere har kunnet slutte seg til ISIL i Syria. På denne måten har han operert aktivt «på innsiden» av organisasjonen, og dermed opptrådt kvalifisert enn hvis han bare støttet organisasjonen og dens mål», står det i dommen.

Hussain ble i april 2017 dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. Han ble også dømt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til flere andre norske IS-krigere i Syria.

32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering. Hussain nektet straffskyld på begge punkter, og anket saken. Men nå opprettholdes altså dommen.