Alarmen gikk for tre år siden. Familien mistet en mor og bestemor, og de ønsker svar på hva som har skjedd.

Ektemannen Tom Hagen er siktet, men nekter skyld og sier han savner kona.

Politiet mener saken er mulig å løse, men tiden siden forbrytelsen går.

20-30 etterforskere fra Øst politidistrikt, Kripos og Økokrim jobber fortsatt med det uløste mysteriet, som politiet tror er et drap.

NRK møter etterforskningsleder Gjermund Hanssen på kontoret i Lørenskog.

– Er dere optimistiske med tanke på en løsning?

– Vi mener dette er en sak som er mulig å løse. Det er ikke tvil om at det er en vanskelig og krevende sak, som utfordrer oss på mange måter og det er store, komplekse oppgaver som det tar tid å løse, sier Gjermund Hanssen, politiinspektør i Øst politidistrikt.

Dette er, etter det NRK vet, noen av spørsmålene politiet ikke har fått svar på:

Har Tom Hagen en rolle i saken?

Helt siden pågripelsen av Hagen for et og et halvt år siden, har politiet stilt spørsmål om hans rolle.

Hagen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre og opplever situasjonen med anklagene som svært tung.

– Det har vært helt forferdelig for Hagen og hele hans familie, sier Holden.

71-åringen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Politiets hovedteori er at ekteskapsproblemer er motivet i saken. De mener problemene var et tema helt frem til forsvinningsdagen. Dette mener Tom Hagen ikke stemmer.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen giftet seg i oktober for 52 år siden. Foto: PRIVAT

– Jeg er fullstendig overbevist om at det aldri kommer til å bli en tiltale mot Tom Hagen, men vi håper jo at politiet vil lykkes i å finne de som faktisk bortførte Anne-Elisabeth Hagen, og at det blir en tiltale mot disse personene, sier Svein Holden, forsvarer for Tom Hagen og partner i Hjort.

Advokat Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Politiet ønsker ikke å kommentere Hagens rolle eller om saken mot ham er styrket eller svekket.

– Det er ikke riktig av meg som påtaleansvarlig å kommentere mistankens styrke underveis i etterforskningen, sier politiinspektør Hanssen.

Også en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse.

Han nekter for å ha noe med saken å gjøre og advokaten tror fortsatt at siktelsen mot klienten vil frafalle. Mannen møtte Tom Hagen flere ganger i 2018.

Hvordan ble Anne-Elisabeth Hagen bortført?

Det store spørsmålet står fortsatt ubesvart tre år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Hvem var i Sloraveien da hun ble fraktet bort 31. oktober 2018?

– Vi leter jo etter gjerningspersonene. Vi leter etter hvem som har vært i Sloraveien på det aktuelle tidspunktet, sier Hanssen.

SPOR: Siktede Tom Hagen avbildet på vei til avhør hos Kripos i 2020. Politiet vet fortsatt ikke hvem som avsatte sporene i gangen der trusselbrevet på den røde stolen ble funnet. Lysene på gangveien er heller ikke identifisert. Foto: ESKIL WIE FURNES/NRK/POLITIET

Politiet etterforsket lenge saken som en kidnapping, men sommeren 2019 ble hovedhypotesen endret til drap. De mener også at huset er åsted for drapet.

Siktede Tom Hagen er filmet på kamera på vei til jobb like etter klokken 09.00. Konas siste sikre livstegn er en telefonsamtale klokken 09.14. Mobiltelefonen hennes, en iPhone, ble funnet i huset etter forsvinningen.

Hvem stjal ID og opprettet kryptokonto?

Et mistenkt ID-tyveri står nå sentralt i etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Kripos mener ID-en kan ha blitt brukt i andre saker og ber hele Politi-Norge om hjelp.

Politiet mener identiteten til en mann fra Sørlandet ble misbrukt av den eller de som sto bak forsvinningen. Etterforskningen viser at noen tok en kopi av passet hans og at informasjonen ble solgt på det mørket nettet.

– Vi mener det er et potensial rundt det å kartlegge hvem det er som har hatt befatning med den ID-en. Blant disse må våre gjerningsmenn være, sier politiinspektør Hanssen.

Rett etter forsvinningen fant Tom Hagen et trusselbrev på en stol inne i huset til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien på Lørenskog. I brevet var det et krav om løsepenger – og et oppsett for hvordan kommunikasjonen mellom partene skulle foregå via kryptovaluta.

Politiet mener den stjålne identiteten er brukt til å opprette kontoer på vekslingsbørser for kryptovaluta som gjerningspersonene har brukt.

– Jeg ser nå at de bruker kanskje enda mer energi på det sporet nå, og det tror jeg er fornuftig. Det er mulig at det er her løsningen ligger, sier forsvarer Holden.

Hvem kjøpte brevark, konvolutt og strips?

På fem maskinskrevne A4-sider ble det blant annet fremsatt trusler og krav om 9 millioner Euro i løsepenger i kryptovalutaen Monero.

Brevet lå igjen på en rød stol i gangen i Sloraveien 4. Politiet har forsøkt å spore brevarkene, printeren som er brukt og konvolutten.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Konvolutten som fulgte trusselbrevet er produsert i Tyskland, og er solgt hos Clas Ohlson. Papiret som trusselbrevet er skrevet på er produsert ved en papirfabrikk i Portugal. Det samsvarer teknisk med papir solgt hos Clas Ohlson.

Politiet sa i 2019 at de har formening om hva slags printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet, men heller ikke dette ser ut til å ha ført dem videre i jakten på brevskriveren.

Politiet mener den sorte stripsen som lå igjen i gangen er kjøpt på Biltema.

Hvem avsatte skoavtrykket og hvem kjøpte skoene?

I inngangspartiet til huset i Sloraveien stod en rød stol der trusselbrev lå. På stolen lå også en klokke og to ringer som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet har jobbet mye med spor fra det som ligner en Sprox-sko av størrelse 44 til 46. Sporene er funnet i huset.

UKJENT AVTRYKK: Dette skoavtrykket ble funnet i gangen i Sloraveien 4. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På gulvet, mellom utgangsdøren og den røde stolen, lå det et mørkt saueskinn. NRK har tidligere fått opplyst at politiet fant et fotavtrykk på undersiden av saueskinnet.

Lignende skoavtrykk ble funnet flere steder på flisene i gangen. Hvem som har avsatt dem er fortsatt ikke kjent.

Her viser politiet frem skosålen

Politiet mener skoen tilhører gjerningspersonen. Politiet viste i 2019 frem sko med lignende såler på en pressekonferanse. Politiet har også forsøkt å ettergå alle kjøperne av skoene, som selges på Spar Kjøp. Heller ikke dette har bidratt til gjennombrudd.

Hva er lysene på gangveien klokken 07.56 og 08.56?

Nesten to år etter forsvinningen, etterlyste politiet en ukjent bil som kjørte på en gangvei ved Hagens.

Det er et overvåkningskamera på andre siden av Langvannet som fanger opp lys som kan være et kjøretøy klokken 07.56 og 08.56, på forsvinningsdagen 31. oktober 2018.

Dette mistenker politiet at er lyset fra en bil

– Vi leter etter hvem som har vært i Sloraveien på det aktuelle tidspunktet, sier etterforskningsleder Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt.

Politiet har foretatt rekonstruksjoner for bedre å kunne tolke informasjonen fra opptakene.

– Det vi kan si om det er at de ikke er identifisert. Utover det så ønsker jeg ikke gå inn i detaljer og hvordan vi tolker bevegelsene rundt åstedet, sier Hanssen.

Politiet ønsker ikke å estimere hvor lang tid etterforskningen vil ta.

– Vi følger sporene dit de tar oss, og vi mener dette er en viktig og prioritert sak, der vi plikter til å gjøre det vi kan. Så vil tiden vise hvor lang tid det tar, og hvor langt vi kommer, sier Hanssen.