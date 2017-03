Tollsjef hadde ingen Jensen-mistanke: Ubegripelig

De to siste dagene har ansatte fra Tollvesenet og politiets tollkontor i Oslo vitnet i Oslo tingrett. Fra vitneboksen har de svart retten på informasjonstilgangen Eirik Jensen hadde.

– Det var ubegripelig at han ble pågrepet. Jeg hadde ingen mistanke i det hele tatt, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollkontroll, til NRK.

Svinesund er Norges største tollstasjon. Her passerer 10.000 personbiler og 1300 vogntog hver dag. Fredriksen tror fem til ti prosent av narkolastene blir stoppet. Og her skal tonnevis med Cappelen-hasj ha passert.

TILTALT: Eirik Jensen avbildet på første rettsdag i rettssal 250. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gjermund Cappelen har forklart at Eirik Jensen kunne varsle ham når Tollvesenet hadde stoppet en hasjlast, slik at han kunne trekke seg ut. Opprinnelig forklarte Cappelen også at Jensen kunne klarere grenseovergangene når en last skulle ankomme.

– Når det gjelder tollvesenets kontroller så ser jeg ikke hvordan han skal kunne påvirke tollvesenets metoder eller slippe noe gjennom, sier Fredriksen til NRK etter vitnemålet.

Fornøyd Elden

– Det er et veldig bra vitnemål som støtter opp om det Eirik Jensen har sagt, og det utelukker forklaringen Cappelen ga til politiet innledningsvis, sier John Christian Elden til NRK.

FORSVARER: John Christian Elden representerer Eirik Jensen. Foto: SVEIN OLSSON / NRK

Jensens forsvarer mener det underbygger at hele anklagen til Cappelen må være uriktig.

– At han i løpet av årene har endret forklaringen og kommet med nye påstander og vurderinger, det får så være. Men det tilbakeviser hele grunnlaget for arrestasjonen i denne saken, sier Elden.

– Statsadvokaten kan klarere grensen

Fredriksen forklarer at det er en statsadvokat som må klarere en hasjtransport som skal gå forbi grensen, hvis politiet ønsker å ta bakmenn. Og at toll samarbeider med politiet om en utsatt kontroll for å følge etter kurerer til overleveringen.

SVINESUND: Wenche Fredriksen avbildet foran Norges travleste grenseovergang. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Han (Jensen, journ.anm.) kan selvfølgelig få det ved å sitte på et kontor og vite når et beslag er gjort. Tollvesenet kontakter politiet når vi har gjort et beslag. Det blir delt med toll-politi-kontorer, sier Fredriksen.

Dommer Kim Heger har flere ganger stilt spørsmål om hvor viktig Jensen egentlig var for Cappelens virksomhet. Cappelen har også forklart at han var irritert over at Jensen ikke hadde sagt fra om en innførsel som ble stoppet i 2012.

Her stopper tollerne Cappelens hasjlast Du trenger javascript for å se video.

Dommeren har spurt om Jensen egentlig var nødvendig.

DOMMER: Tingrettsdommer Kim Heger under rettssaken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ja, det kan du spørre om. Jeg har hatt den følelsen at han har vært nødvendig. Jeg har trodd på det, svarte Cappelen, som innrømmet at han aldri fikk beskjeder som førte til at han stanset en av transportene med hasj.

– Det kan jo være hjelp i tro at man får hjelp, kommenterte Heger tørt den gang.

– Minst innom

Det var ansatte ved det såkalte PTO-kontoret (Politi Toll Oslo) som vitnet i retten i går. Den pensjonerte spaneren Svein Overrein, var ansatt på «registeret», som PTO-kontoret ble kalt tidligere. Han fattet aldri mistanke mot Jensen:

– Eirik Jensen sprang ikke ned døren hos oss, for å si det sånn. Han var ikke den sosiale typen. Han var ikke så mye på PTO-kontoret. Han har ikke vist større interesse enn det man skal som politimann, sa Overrein.

– Han var kanskje den i ledergruppen som var minst innom, sånn som jeg oppfattet det, sa Hilde Bergan, som har vært vaktleder ved PTO-kontoret.

Dommer Kim Heger spurte i dag om en politimann kan ringe og spørre om det er tollkontroll.

– Det kan nok ha hendt. Jeg hadde nok svart om hvordan situasjonen er, sa Fredriksen.