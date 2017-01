Jensen til Cappelen etter hasjbeslag: «En mann i grøfta»

Spesialenheten mener den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen har gitt narkotikasmugleren Gjermund Cappelen informasjon mot betaling. Informasjonen skal Cappelen ha brukt til å smugle tonnevis av hasj inn til Norge.

Eirik Jensen nå sittet åtte dager i vitneboksen, og aktor Kristine Schilling har de siste dagene blitt tøffere i sin konfrontasjon av den pensjonerte politilederen. Mandag trakk Schilling fram en sak fra februar 2011.

Politiet fant da hasj verdt om lag 50 millioner kroner i en utenlandskregistrert trailer utenfor en lagerbygning på Lørenskog, ifølge Romerikes Blad. Beslaget ble gjort etter at politiet hadde fått informasjon fra Tollvesenet om traileren, som ble observert på grensa til Svinesund.

– En varsling om at han skal lytte

I retten mandag fokuserte Schilling på at Jensen i denne perioden var leder for Spesielle Operasjoner i Oslo-politiet. I den forbindelse skal Jensen ha fått en bistandsanmodning fra politiet på Romerike.

Etter at enkelte medier har omtalt saken, skriver Jensen en kryptisk SMS til narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

«En mann i grøfta. Skal se på skadene på bilen».

Aktor Kristine Schilling brukte mandag lang tid på å gjennom SMS Jensen sendte til Cappelen i 2011. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Aktor Kristine Schilling presset Jensen om den aktuelle SMS-en, og antydet at Jensen ga Cappelen informasjon om at det var en av hans egne hasjtransporter som var stoppet.

– Hva betyr en mann i grøfta? spurte aktor Schilling.

– Det betyr at det er tatt en mann eller transport, svarer Jensen.

– Hva betyr det at du skal «se på skadene på bilen»?

– Det betyr at man skal se på beslaget som er gjort. Det er en varsling til ham om at han skal lytte.

«Gikk på både bensin og diesel»

Senere etterforskning har ikke knyttet den aktuelle hasjtransporten til Cappelen, og saken er heller ikke en del av tiltalen mot Jensen. Likevel brukte Schilling lang tid på å grille Jensen om detaljer, og sier i retten at det aktuelle beslaget bestod av både hasj og marihuana. Hun leser også opp en annen SMS Jensen sendte Cappelen i dagene etter beslaget.

«Bil med 300 hk gikk på både bensin og diesel, ikke noe jeg tror vi skal fikse opp».

På spørsmål fra aktor bekrefter Jensen at «bensin» antagelig var kodespråk for hasj, og at «diesel» gjelder marihuana. Han mener meldingen indikerer at Cappelen ikke skulle gjøre flere forsøk på å skaffe informasjon om saken.

– Jeg tror det er at saken har løst seg. Det er i fasen etter pågripelse, og jeg tror kanskje alle var pågrepet da. Det er vel en grunn til at jeg har sendt meldingen med den ordlyden.

– Saken lå ute på nett

I retten hevder Jensen SMS-ene kun handler om at han ville aktivere Cappelen som kilde, og at han ba om å «lytte etter» informasjon fra miljøene.

– Jeg ber ham lytte. Han skjønner at det er en pågripelse et sted, og er såpass kjapp i pæra at han finner ut at det er et hasjbeslag. Så skulle jeg prøve å se hva som var av innhold.

Oversikt over Jensens kortbruk viser at den pensjonerte politimannen også dro til Svinesund, der den aktuelle traileren først ble oppdaget av Tollvesenet. Schilling mener saken viser at Jensen ofte fikk informasjon fra Tollvesenet ved større beslag.

– Har du en kritisk gjennomtenkning av hva informasjonen du gir Cappelen betyr for ham?

– Nei, det har jeg ikke tenkt på. Spesielt ikke når saken ligger ute på nett, svarer Jensen.

Mot slutten av utspørringen ble det tydelig at tingrettsdommer Kim Heger sliter med å se hva Spesialenhetens aktor vil frem til ved å bringe opp den aktuelle saken. 12.15 hevet Heger retten for lunsj.