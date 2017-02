Cappelen erkjenner at Jensen hadde lite kontroll: – Han er bare en person

Arild Holden klarte å irritere Cappelen med sine detaljerte spørsmål. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

En irritert Cappelen måtte roes ned av Jensens forsvarer Arild Holden. Holden ville ha detaljer om hvilken mulighet Jensen hadde til å gi Cappelen informasjon som kunne bli brukt i narkosmuglerens hasjvirksomhet.

– Dette er bare starten, advarte Arild Holden.

– Jeg skal gi deg et godt triks. Bare sitt helt rolig til forsvarer kommer med spørsmål, la dommer Kim Heger til.

Forsvareren konfronterte i dag Cappelen med en bestemt hasjlast innført 6. juni 2012. Dette var den første som ble stoppet på over 14 år.

På telefonen til Eirik Jensen er det funnet info om en tollaksjon i slutten av mai 2012. Få dager senere kommer likevel en stor hasjlast til Cappelen – som blir stoppet.

VIDEO: Her stoppes Cappelens hasjlast på 177 kilo. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Her stoppes Cappelens hasjlast på 177 kilo.

Cappelen til politiet: Har kunnet holde på fritt

Forsvarerne til Eirik Jensen mener dette viser at politimannen ikke har samarbeidet med Cappelen om å smugle inn hasj. I en av de første samtalene med politiet etter at Gjermund Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013, ble hasjsmugleren avlyttet uten å vite det:

– Jeg har kunnet holde på helt fritt. Han har sørget for at tollvesenet har fjernet seg eller hatt kontroll med alle grenseoverganger når jeg skal ha inn varer, fortalte Cappelen.

Lunsjsending fra Oslo tinghus Du trenger javascript for å se video.

Forsvaret til Eirik Jensen mener denne forklaringen viser hvordan Cappelen forsøker å snakke Jensen inn i saken. De mener også Cappelen har endret forklaring om hva Jensen kunne bidra med underveis i saken. I dag spurte Jensen-forsvarer Arild Holden ut Gjermund Cappelen om dette, og fikk frem nye innrømmelser fra hasjsmugleren.

– Han har sagt til meg at han har kontroll på ting. Men i ettertid har jeg kommet til at det ikke er mulig, svarte Cappelen.

– Det har du kommet på i ettertid? spurte Holden.

– Nei, han er bare en person. Han kan ikke ha kontroll på alt. Han kan ikke si «nå kan du kjøre over». Men han kan fortelle når jeg ikke kan kjøre, når det er kontroll på grensa. Det har han gjort.

Kunne ikke hjelpe med lossing

Holden ville også vite hvor mye beskyttelse Cappelen mener han fikk fra Jensen under lossing av hasjen i Norge. Lossingen skjedde hovedsakelig innenfor grensene til Asker og Bærum politidistrikt, og Cappelen forteller i retten at han forstod at politiet der i perioder var ute etter ham.

Holden var også opptatt av at Eirik Jensen ikke kunne ha kontroll med det som skjedde utenfor grensene til Oslo-politiet.

– Har du tenkt tanken på at bedriften som eier tomta dere bruker ringer og sier at noen losser på tomten deres?

MØTESTED: Gjermund Cappelen sier han tegnet denne, som ble funnet på en kurer etter en hasjlast som ble stoppet i Sverige i 2013 som skulle til Oslo. FOTO: SVENSK POLITI

– Tanken har streifet meg, at det kan skje noe.

– Men hvis tanken har streifet deg, og Eirik «ser alt på PC-en» og så videre, hvorfor innlemmer du ham ikke i dette? Hvorfor kunne du ikke fått et varsel, og ringt rørleggeren og sånn?

– Neivel, svarer Cappelen, tydelig irritert.

– Jeg tror nemlig du har skjønt at Eirik Jensen ikke har kontrollmuligheter i Asker og Bærum, sier Holden.

Fortalte ikke om hasjlager

Holden boret også i om hva Cappelen visste om Jensens dårlige forhold til Asker og Bærum politidistrikt. Etter litt frem og tilbake i retten sier Cappelen at han kun var kjent med at Asker og Bærum mistenkte at han selv drev med hasj.

Cappelen hevder etter at han først etter å ha blitt pågrepet skjønte at Asker og Bærum også mistenkte at Jensen stod i ledtog med Cappelen. Holden mener Jensens begrensede innflytelse utenfor Oslo politidistrikt var en av grunnene til at Cappelen ikke fortalte politimannen om hasjlageret som lå i Asker.

– Hadde du fortalt Jensen om lageret? spurte Holden.

– Nei, det er såpass mye verdier. Så mye stolte jeg ikke på Eirik Jensen. Tenk hvis han skulle fortelle kriminelle eller noen i hans omgangskrets at det ligger 20–30 millioner kroner oppe i et hus i Asker. Det er såpass mye penger. Da stoler man ikke på noen. Bare de som hadde med dette å gjøre, de mest sentrale, svarte Cappelen.

– Da kunne ikke Jensen overvåke dette?

– Nei, men han kunne overvåke de meste sentrale. Ikke overvåke, men vite hvis det skjedde noe rundt dem.

– Stoppet aldri innførsler

Dommer Heger har flere ganger stilt spørsmål om hvor viktig Jensen egentlig var for Cappelens virksomhet. Tidligere denne uken, da Cappelen fortalte at han var irritert over at Jensen ikke hadde sagt fra om en innførsel som ble stoppet i 2012, grep Heger ordet.

– Har egentlig Jensen vært nødvendig for deg, eller har du trodd at Jensen har vært nødvendig, spurte dommer Heger forsiktig

– Ja, det kan du spørre om. Jeg har hatt den følelsen at han har vært nødvendig. Jeg har trodd på det, svarte Cappelen, som innrømmet at han aldri fikk beskjeder som førte til at han stanset en av transportene med hasj.

– Det kan jo være hjelp i tro at man får hjelp, kommenterte Heger tørt.