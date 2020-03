Tolldirektøren må stille i nytt politiavhør

«Hei

I forbindelse med at etaten ikke har gyldig dispensasjon for å være utstyrt med pepperspray vil vi om svært kort tid (ca. 14:30) publisere en nyhetssak på intranett - se nederst i e-post. Det står i nyhetssaken at man kan kontakte sin nærmeste leder ved spørsmål.

Jeg ber dere formidle følgende til aktuelle ledere som har tjenestepersoner med pepperspray, slik at de gjøres i stand til å besvare spørsmål:

Det kan komme spørsmål fra tjenestepersoner som er bekymret for om de selv bryter loven. Du som leder må da svare dem at det gjør de ikke. Det er Tolletaten som risikerer en virksomhetsstraff i form av bot.

Dersom tjenestemenn spør hvorfor vi ikke stanser utrustning med pepperspray inntil gyldig tillatelse foreligger kan du svare: Det pågår en vurdering av om dette er nødvendig. I denne vurderingen inngår av avveining mellom tjenestepersonenes sikkerhet opp mot det forhold at

vi nå benytter et forsvarsmiddel som vi ikke har hjemmel til. Inntil denne vurderingen er sluttført skal utrustning med pepperspray derfor fortsette som før. Etaten har hatt

pepperspray i to år og det har enda ikke vært noen hendelser der pepperspray har vært i bruk. Vi håper og tror at det vil fortsette slik, takket være dyktige tjenestepersoner som klarer å avverge vanskelige situasjoner før de eskalerer til å bli kritiske. Vi håper og tror at etaten raskt kan skaffe til veie de nødvendige tillatelsene».