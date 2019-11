Tingretten: Krekar kan utleveres til Italia

Italienske myndigheter har begjært Krekar (61) utlevert, med bakgrunn i terrordommen som ble avsagt i en domstol i Bolzano i Nord-Italia i juli i år. Der ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging.

Oslo tingrett har denne uken vurdert om vilkårene for utlevering, og i en fersk kjennelse fredag ettermiddag slås det fast at 61-åringen kan utleveres.

Krekar har hele tiden motsatt seg utlevering til Italia

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i Oslo tingrett denne uken.

Italienske myndigheter mener Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax som har tilknytning til Den islamske staten (IS).

Krekar har anket den italienske dommen, og den er ikke rettskraftig. Hans forsvarer Brynjar Meling har tidligere uttalt at dommen viser at «Italia er en bananrepublikk når det gjelder rettssikkerhet».

Meling sier til TV 2 fredag ettermiddag at kjennelsen vil ankes.

– Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. mulla Krekar kommer til å anke på mandag, sier han.

Han mener at mistankegrunnlaget mot Krekar er feil, og at det ligger et «alvorlig politisk spill» bak avgjørelsen.

I kjennelsen står det at Krekar etter rettens syn vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

– Retten forutsetter at siktede, ved en utlevering til Italia, får rett til en ny bedømmelse av bevisene i lys av sin forklaring og tilstedeværelse, ved ankebehandlingen, skriver tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad.

Dette er den andre gang på tre år at Oslo tingrett har stilling til om mulla Krekar kan utleveres. Utleveringsspørsmålet ble også behandlet i 2016.

Fakta om den italienske rettsprosessen mot mulla Krekar Ekspandér faktaboks 12. november 2015 ble Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, pågrepet i Norge som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Mandag 13. mars 2017 skulle en terrorrettssak mot seks av de tiltalte i den italienske etterforskningen starte i byen Bolzano. Samme dag besluttet domstolen å utsette rettssaken til 23. og 24. oktober.

23. oktober ble saken utsatt på nytt. Ifølge ABC Nyheter er ny oppstart satt til 15. januar 2018. Dette har senere blitt skjøvet på, og 29. mai skrev lokalavisa Alto Adige at rettssaken først kan starte 8. oktober.

Verken Krekar eller de to andre tiltalte i Norge, en norskiraker bosatt i Norge og en 43 år iraker bosatt i Norge, vil reise til Italia.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i 2016 at Krekar og mannen bosatt i Drammen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november 2016 ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering.

8. oktober 2018 startet rettssaken mot Krekar og fem andre menn i Bolzano. 9. oktober ble saken utsatt igjen, denne gang til 10. desember.

Mulla Krekar ble dømt til 12 år i fengsel i Italia 15. juli 2019. Krekar ble funnet skyldig i terrorplanlegging. En mann i 40-årene, bosatt i Buskerud, ble også dømt i saken.

I august 2019 begjærte Italia Krekar utlevert på nutt.

28. og 29. oktober skal Oslo tingrett igjen behandle spørsmålet om vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede. NTB/NRK

Kan bli lang prosess

Selv om Oslo tingrett har funnet at vilkårene for utlevering er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

Les mer: Kan havne på statsrådens bord

mulla Krekar har sittet i varetekt siden pågripelsen i sommer. Han har anket avgjørelsen, men ikke fått medhold. Varetekten er i første omgang forlenget til 8. desember.

Krekar ble pågrepet av PST hjemme i Oslo da dommen mot ham falt i Italia.

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT Du trenger javascript for å se video. Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Telefonavlytting sentralt bevis

Blant annet avlyttede samtaler fra Kongsvinger fengsel danner grunnlaget for den italienske dommen mot Krekar.

På dette tidspunktet sonet han en dom for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

I samtalene snakker Krekar med bekjente og familiemedlemmer i fengselets besøksrom. Besøksrommet ble avlyttet av PST på forespørsel fra italiensk politi.

«Nordmenn er så feige at en eneste selvmordsbomber kan ryste hele Norge. Sett alle midler deres krigere har til rådighet i beredskap, for å skremme dem som er guds fiender. Men tiden er ennå ikke for dette, dere klarer kanskje ikke å takle reaksjonen. Dere må gjøre det når jeg er ute, da er tiden inne», sier Krekar i samtalen.

I Oslo tingrett tidligere denne uken mente at Krekar og hans forsvarer at gjengivelsene av samtalene inneholdt flere feil.