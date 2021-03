Den 30 år gamle kvinnen er tiltalt for deltagelse i en terrororganisasjon. Påtalemyndigheten mener hun ved å passe på hjemmet og få barn gjorde det mulig for menn med IS-tilknytning å delta i væpnede kamper.

Kvinnen erkjenner at hun dro til Syria for å være sammen med fremmedkrigeren Bastian Vasquez. Samtidig hevder hun bare de første månedene av oppholdet var frivillig, og at hun ikke kan straffes.

Aktor Geir Evanger mener kvinnens kunnskap om hva hun dro til er avgjørende, og sier de avlyttede samtalene er «svært viktige» bevis.

– Det kaster lys over hva slags dialog og kontakt tiltalte og Bastian Vasquez hadde før hun reiste, og hva hun visste om det hun dro til, sier Evanger.

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, har en annen oppfatning.

– Vi tenker at disse samtalene er helt i tråd med det vår klient har forklart hele tiden, og at disse samtalen ligger forut for den tiltaleperioden retten har tatt stilling til. Det retten skal avgjøre er om hun etter hvert, under sitt opphold i Syria havnet i en situasjon der hun utnyttes og tvinges til fortsatt opphold.

Slik kom kvinnen i PSTs søkelys

Arnfinn Ree, tidligere etterforskningsleder, fortalte at PST i august 2012 startet den første etterforskningen mot personer som hadde reist til Syria for å slutte seg til opprørsgrupper.

I forbindelse med fremmedkriger-etterforskningen avlyttet PST flere norske og syriske telefonnumre. Etter hvert dukket også Bastian Vasquez også dukket opp i samtalene.

Gjennom disse oppdaget de at den norske fremmedkrigeren hadde mange og lange samtaler med en norsktalende kvinne: 30-åringen som nå sitter tiltalt i Oslo tingrett.

Vasquez hadde allerede havnet på politiets radar etter at han i september 2013 hadde lagt ut en video der han truet den norske kongefamilien. Det ble tatt ut tiltale, men Vasquez møtte aldri opp i retten.

Oktober 2013 reiste han til Syria. Vasquez reiste for å slutte seg til Nusrafronten, en gren av Al Qaida, som kjempet mot regjeringsstyrkene i Syria.

Barnehjem og penger

Den første samtalen mellom Bastian og den tiltalte kvinnen som ble spilt av i retten er fra 2. desember 2012, to måneder før kvinnen reiste til Syria. I retten har hun forklart at hun var forelsket i den norske fremmedkrigeren, som hun hadde møtt samme sommer.

Bastian, som er i Syria, spør på en skurrete telefonlinje hva kvinnens planer er. Tonen i opptaket er lystig og flørtende.

– Jeg vet ikke om du har ombestemt deg? spør Vasquez.

– Jeg har ikke ombestemt meg, da er du gal om du gjør jeg gjør det, svarer kvinnen.

Den tiltalte kvinnen forteller deretter at faren «maser» om at hun skal gifte seg med en fetter i Pakistan. Kvinnen sier at hun har sagt nei flere ganger, og at hun vurderer «hijra», som betyr å utvandre eller emigrere.

I samme samtale lover Vasquez at hun skal få hus og hage om hun kommer til Syria. Kvinnen sier hun vil starte barnehjem om hun kommer ned.

– Det er mange barn som ikke har foreldre og sånt der nede. da kan man starte opp sånn barnehjemsgreier eller noe sånt for dem, sier kvinnen.

Deretter diskuterer kvinnen og Bastian hvor mye penger hun skal ta med seg. Hun sier hun har om lag 16.000 kroner, men at hun håper å spare opp om 25.000 kroner før hun reiser. Vasquez sier man kan ha med opptil 50.000 kroner til Tyrkia.

20-talls barn Ekspandér faktaboks Tidligere PST-etterforskningsleder Arnfinn Ree la torsdag frem tall over status for norske fremmedkrigere i Syria. Drøyt 100 personer med norsk statsborgerskap eller annen norsk tilknytning som har reist til Syria mens borgerkrigen har pågått.

Rundt 40 har returnert til Norge eller et tredje land, og rundt 40 er omkommet. Resten, cirka fem personer, sitter i kurdisk eller irakisk varetekt. Resten er ikke gjort rede for, fortalte Ree i retten.

I tillegg kommer et 20-talls barn. Noen har returnert til Norge, noen sitter i kurdiskkontrollerte leire, eller er ikke gjort rede for.

– Det er et betydelig puslespill, og det er mange forbindelser mellom de norske før reise og under oppholdet, sier Ree.

Skryter av våpenkjøp

I en annen sekvens fra samme samtale forteller kvinnen at «vi prøver å finne en søster til en bror», men at det er vanskelig å finne noen til «hijra».

– Det er ikke kjempelett, men jeg har funnet en søster som mulig kommer til å gå greit med, sier den tiltalte kvinnen.

Påtalemyndigheten mener kvinnen forsøkte å få kvinner til å gifte seg med norske fremmedkrigere i Syria. Aktor Geir Evanger spør i retten den tiltalte kvinnen hva hun mente. Hun sier hun er usikker i dag, men mener det var snakk om en somalisk mann som ville gifte seg.

I den samme samtalen forteller Vasquez også han har kjøpt seg et «sykt, sykt våpen», en «AK-47». Det halvautomatiske automatgeværet ble opprinnelig produsert i Sovjetunionen.

– Tuller du, har du brukt det? spør kvinnen.

– Pow, pow, pow, haha! AK-47, beste du finner på markedet. Det er fortsatt russiske bokstaver på den, sier Vasquez.

– Samle masse penger, kom hit

I en senere samtale sier Bastian Vasquez at kjæresten må skyndte seg å komme til Syria.

– Alt er bare tull, jeg sverger. samle masse penger og kom hit, vi starter nytt liv med familie, barn, alt du vil, sier Vasquez.

Den tiltalte kvinnen sier hun trenger et par måneder til, for å spare penger til barnehjemmet. I den neste samtalen snakker Vasquez og tiltalte om å gifte seg.

– Så fort jeg har en lærd, stiller jeg med en gang. så fort jeg har en som kan gifte oss, ringer jeg deg med en eneste gang. Så setter jeg deg på høyttaler, sier Vasquez.

Den neste samtalen er fra 7. desember 2012. Vasquez forteller at «en sjef med stor vest med masse magasiner, beltebomber og gigantisk skjegg, livvakter og finlandshette kalte folk til jihad».

– Det var helt sykt, alle var med, han fikk alle til å grine (...) Det var høydepunktet i dagen min, ass, sier Vasquez.

Spør om å få våpen

I den samme samtalen spør den tiltalte kvinnen om hun også kan få våpen. Vasquez spør hva slags våpen hun ønsker seg.

– Det finner vi ut av når jeg er der, svarer kvinnen.

– Ikke noe problem, jeg hadde tenkt til å i alle fall gi deg en granat eller noe, i tilfelle noe skulle skje. Det er ekstremt liten sannsynlighet for det.

– Jeg skal lære meg å bruke det.

– Men hvis byen blir «raida», hvis noen kommer og skal voldta deg eller noe, bare åpner du granaten ikke sant. Det er bedre enn å bli voldtatt og torturert, sier Vasquez.

På direkte spørsmål fra forsvarer Nils Christian Nordhus sier tiltalte at hun aldri fikk våpen da hun kom til Syria.

– Jeg var såpass forelsket at jeg ikke stilte spørsmål ved det han sa. Det burde jeg gjort, for det han sa stemte ikke i det hele tatt med realiteten, sier kvinnen.

Kvinnen har i retten fortalt at Vasquez etter hvert utsatte henne for omfattende vold og overgrep. Vasquez døde under fremstilling av bomber for ISIL i 2015 og har ikke gitt sin versjon av dette til norsk politi,

– Jeg høres veldig naiv ut. Jeg sa jo også at jeg ikke tålte kjefting, men det ga han blanke i. Han sa vi skulle ha fint hus og sånt, men det jeg møtte opp til var et grått fabrikkhus, sier kvinnen i retten.

Hun hevder også hun aldri fikk informasjon om at Vasquez og Nusrafronten kriget mot andre enn Assad-regimet før hun reiste.

– Det er ikke som Norge

7. desember 2012 er det en ny samtale, der Vasquez ber tiltalte ta med nikab. Vasquez svarer at det «bare er svarte nikaber her», og at tiltalte kommer til å «sjokkere» folk hvis hun tar med «den grønne greia di».

– Du kan ikke bevege på deg. Hva skal du gjøre ute i byen? Det er ikke som Norge, sier Vasquez, og sier han og kvinnen trolig kommer til å bli plassert i en bygning med en egen inngang for kvinner når hun kommer.

– «Wallah», det er så utrolig vakkert her. Ord kan ikke beskrive det, sier Vasquez.

I samme samtale forteller Vasquez også om kamphandlinger i en syrisk by.

– Vi omringet dem og slakta dem. Generalen sa han skulle ta alle kvinnelige muslimer som slaver. Vi kutta av huet hans.

Det fremgår ikke hvordan tiltalte responderte på dette. I samme samtale sier Vasquez at han skal ta med den tiltalte kvinnen ut i skogen for å lære henne å bruke «AK og granat».

Den tiltalte kvinnen svarer med å le, fremgår det av opptaket.

I samtalen ler Vasquez også av kvinnens planer om å starte barnehjem. Kvinnen lurer på hvorfor han ler.

– Fordi det er sykt å tenke på. Det er veldig bra, men jeg vet ikke hvordan vi skal starte. Hva skal jeg si til lederne mine, liksom.

Nusrafronten terrorlistet

Samme dag hjelper den tiltalte kvinnen Vasquez å sette opp en falsk FB-profil, med et Nusra-flagg som profilbilde. I den neste samtalen, 8. desember beskriver Vasquez i detalj at han har vært med på å begrave døde medsoldater.

– Kroppene var helt nydelige, det var som om de sov, sier Vasquez.

12. desember forteller Vasquez at Man har gjort store fremskritt i kampene mot Assad. Han sier også at det ikke nødvendigvis blir trygt med «en gravid kone» om Nato går inn i Syria.

I den neste samtalen, som også er fra desember, forteller den tiltalte kvinnen Vasquez at USA har terrorlistet Nusrafronten.

Vasquez sier han ikke visste dette, og ber den tiltalte kvinnen skaffe mer informasjon. Kvinnen ringer opp og sier at grunnen er at Nusrafronten er en del av Al Qaida. Vasquez svarer med å le.

– Det er omtrent det samme som har vært i media tidligere, liksom, sier kvinnen.

PST var kjent med reiseplaner

PST har også dokumentasjon på at kvinnen kjøpte klær og utstyr til Bastian Vasquez på XXL på Sandvika storsenter, kort tid før hun dro til Syria. Rundt samme tid gjør kvinnen også et kontantuttak på over 10.000 kroner fra Stovner senter.

Kvinnen har i retten forklart at hun solgte eiendeler og tok opp flere kredittlån for å samle penger til Syria-turen.

På dette tidspunktet ble kvinnen spanet på av PST. Gjennom kommunikasjonskontrollen var de altså kjent med at kvinnen hadde planer om å reise til Syria.

Grunnen til spaningen var opplysninger om at Vasquez skulle befinne seg i Norge. Etterforskingsleder Ree sa i retten at man nå legger til grunn at Vasquez fortsatt var i Syria på dette tidspunktet, og at tipset var feil.

Det neste uttaket kvinnen gjør er fra den tyrkiske byen Reyhanli. PST legger til grunn at kvinnen reiste fra Norge 7. februar.

Samtaler fra Syria

Torsdag la PST også frem flere samtaler Vasquez og den tiltalte kvinnen foretok fra Syria. 27. februar 2013 ringer Vasquez en kamerat i Norge og forteller om livet i Syria.

I samtalen snakker Vasquez også om at man har vært med på ta over flyplassen i Idlib, med «tanks, fly og helikoptre». Den norske fremmedkrigeren sier han har vært i «i ti store kamper».

– Har du drept, eller?

– Ja, det kan du trygt si, svarer Vasquez, og ler.

I samtalen skryter Vasquez også at han har vært med på å fange torturere tilhengere av Bashar Al-Assad. Deretter nevner han at han har giftet seg med en kvinne fra Europa, uten å nevne navn.

2. mars 2013 ringer den tiltalte kvinnen fra Syria til Norge. I andre enden er den eldste søsteren fra Bærum som er kjent fra Åsne Seierstads bok «To søstre».

– Det er bestemt nå, vi kommer til dere, sier storesøsteren.

De to søstrene reiste til Syria i oktober 2013. I samtalen forteller den tiltalte kvinnen også at hun har vært i kontakt med faren, og sier han var redd for om hun var «kidnappet».

– Mamma vil gjerne at jeg skal komme tilbake, men jeg tror ikke jeg får lov å komme tilbake hit (til Syria), skjønner du? sier den tiltalte kvinnen.

I en kommentar til samtalen sier den tiltalte kvinnen at storesøsteren fra Bærum allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria eller Somalia.

– Min reise hadde ikke noe med hennes å gjøre. Det er helt i begynnelsen, jeg hadde ikke sett realiteten og visste ikke hva som skjedde, det skjedde først i april da jeg fant ut at han (Bastian Vasquez) ikke hadde noe imot å krige mot andre grupperinger, sier kvinnen i retten.

Aktor la også frem Skype-samtaler der storesøsteren fra Bærum snakker med en fremmedkriger, som var en kamerat av Vasquez. I samtalen spør fremmedkrigeren storesøsteren om hun ikke kan «prate med kona til Chile». Dette er kort tid før storesøsteren reiser inn i Syria,

Den tiltalte kvinnen avviser hun var i kontakt med søsteren for å finne den beste veien inn i Syria.

– Kjempedeilig

I påfølgende samtaler snakker den tiltalte kvinnen positivt om livet i Syria til en annen venninne i Norge.

– Hvordan er det å være der? spør venninnen.

– Det er kjempedeilig, Det er kjempedeilig.

Venninnen lurer på om det ikke er farlig.

– I natt var det tre bomber som eksploderte rett ved siden av oss. Jeg fikk en stein i hodet. Jeg ble ikke redd, hva skal jeg si, det var kjempemorsomt, sier den tiltalte kvinnen.

Hun sier også at hun ikke savner familien sin, og at det er «nesten det samme som å bo i Norge».

Venninnen, som vitnet i retten torsdag, husket lite av samtalene, men vedgikk av man i venninneflokken vurderte flere fremmedkrigere som attraktive ektemenn.

Den tiltalte kvinnen sier i retten at hun skjønte at venninnen ville til Syria, men at de to ikke hadde så god kontakt. Den aktuelle venninnen endte ikke opp med å reise til Syria.

Ressursmangel

PST startet ikke etterforskning mot den nå terrortiltalte først høsten 2018.

Tidligere etterforskningsleder Arnfinn Ree forklarte i retten at årsaken til dette var kapasitetsutfordringer hos PST. 2018 fikk imidlertid PST tilført midler fra andre politidistrikt,

Dette til tross for at PST allerede i 2012 fikk opplysninger gjennom øvrig etterforskning om at den tiltalte kvinnen var i Syria.

– Det kunne nok ha vært gjort på et langt tidligere tidspunkt. Det beror nok mest på mengden personer som reiste til Norge, og etterforskningskapasiteten vi hadde, sier Ree.

På spørsmål fra forsvarer Nordhus erkjenner den tidligere etterforskningslederen at det ville vært enklere å få informasjon om saken om PST hadde iverksatt etterforskning tidligere.

Den tiltalte kvinnen har forklart at hun møtte og ble forelsket i Bastian Vasquez sommeren 2012. Hun har sagt at hun ble kontaktet av Bastian Vasquez etter at hun hadde lagt ut meldinger med radikalt innhold på en Facebook-side Profetens Umma brukte, før demonstrasjonen i Oslo.

La ut radikale meldinger på Facebook

Torsdag fikk den tiltalte kvinnen spørsmål om Facebook-kontoer påtalemyndigheten mener hun brukte til å poste innlegg før demonstrasjonen i 2012. Den ene kontoen hadde brukernavnet Umm Ar-Rabee, og postet en rekke meldinger med radikalt innhold.

I en av postene legger hun ut et bildet der det står «Khalifah is coming». I innlegget er også et sorg flagg likt det IS senere brukte.

– IS fantes ikke på det tidspunktet, og mange i miljøet jeg var del av håpet på et kalifat. Jeg har anerkjent at jeg var radikal på den tiden, sier kvinnen i retten.

Hun sier for øvrig at hun kjenner igjen noen av innleggene, men ikke alle. Hun sier også at det noe av det ble lagt ut for å få oppmerksomhet fra Vasquez.

Uenig om straffbarhet

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, er uenig med aktor i at samtalene som ble spilt av torsdag tilsier at kvinnen kan straffes.

– Vi tenker at disse samtalene er helt i tråd med det vår klient har forklart hele tiden, og at disse samtalen ligger forut for den tiltaleperioden retten må ta stilling til. Det retten skal avgjøre er om hun etter hvert, under sitt opphold i Syria, havnet i en situasjon der hun utnyttes og tvinges til fortsatt opphold.

Ifølge PST har den tiltalte kvinnen vært samarbeidsvillig og gitt en omfattende fri forklaring gjennom en rekke avhør.

– Så vidt meg bekjent er tiltalte den som har lengst oppholdstid i konfliktområder av norsk-tilknyttede som har reist. Det var ingen vegring mot å forklare seg, sier Ree.

Han kaller forklaringen hennes et «betydelig bidrag» til saken, og sier hun også har forklart seg utfyllende om andre norske Syria-farere.