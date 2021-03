Faren gråtkvalt i retten: – Følte at datteren min var en slave

Første rettsuke fortalte «IS-kvinnen» om hvorfor hun dro fra Norge til Syria for å leve med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez. Den tiltalte kvinnen sier det åtte år lange oppholdet utviklet seg til å bli «et helvete».

Den andre rettsuken startet med forklaringen til den tiltalte kvinnens far. Han fortalte at datteren reiste til det krigsherjede landet, uten å si fra til foreldrene.

I desember 2013, om lag ett år etter at datteren hadde reist, dro faren ned til krigseherjede landet. Faren sier han hadde hatt sporadisk kontakt per telefon, at datteren allerede da hadde gitt uttrykk for at hun ville hjem flere ganger.

– Hun har flere ganger sagt at hun angret på at hun reiste, og at hun har grått på telefonen. Neste gang var hun mye gladere, og jeg tenkte at hun måtte ha blitt «hjernevasket» på en måte, sier faren.

– Etter det ville jeg bare gå ned og se situasjonen og forstå hva som er sant her.

– Var en slave

Faren forteller i retten at han ble smuglet til Syria, der han møtte datteren og Bastian Vasques.

– Hun hadde ansvaret for det som var inne hvis han var ute. Jeg så at forholdet var elendig. Det var vondt å se. Det var en håndvask som ikke fungerte, og et toalett som ikke fungerte. Det måtte brukes bøtter med vann for å få det til å skylle.

– Det var en dieselvarmer som hun hadde i leiligheten, men hun visste ikke hvordan hun brukte den. Jeg følte at min datter var en slave der, at hun var innestengt.

– Du oppfattet at hun var en slave der. Hva legger du i det?

– Hun hadde mistet alle sine rettigheter som et fritt menneske. Hun var innestengt, og kunne ikke gå ut. Han kunne gå ut, og hun var avhengig av at han kom tilbake. Det var rett og slett et fengsel, mener faren.

Han sier det ikke var noen som brydde seg om hvordan hun hadde det eller hva hun spise.

– De krigerne satt og spiste masse baguetter og energidrikker i et eget oppvarmet bygg, med masse madrasser. Men hjemme var det ingen som visste hvordan kvinnene hadde det, om de frøs eller fikk mat, sier faren.

Kvinne tiltalt for deltagelse i IS Ekspandér faktaboks I januar 2020 ble en norsk-pakistansk kvinne og hennes to barn hentet til Norge fra Syria av PST.

Bakgrunnen var at det ene barnet hennes var sykt. Regjeringen fryktet at gutten kunne dø. Hvor prekært det var er ikke kjent for offentligheten etter at familien kom til Norge. Det blir heller ikke tema i rettssaken.

Frp gikk ut av regjering på grunn av saken.

Kvinnen er tiltalt for deltagelse i IS. Påtalemyndigheten mener hun la forholdene til rette for fremmedkrigere ved å passe barn og ha opgaver i hjemmet.

Kvinnen sier hun er uskyldig. Hun mener hun ble lurt til å reise ned, og at hun har forsøkt å komme seg unna.

Rettssaken er planlagt å vare til 24. mars.

Den nå 30 år gamle kvinnen er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Statsadvokaten mener hun gjorde det mulig for ektemennene sine å delta i væpnede oppdrag for IS.

– Vi mener hun har tatt vare på barna, hatt ulike oppgaver i hjemmet og da lagt til rette for at disse fremmedkrigerne kunne delta aktivt i kamphandlinger for ISIL, har statsadvokat Geir Evanger argumentert.

Det er satt av en halv dag til farens forklaring før tiltaltes søster vitner på slutten av dagen.

Faren fortalte om barndommen til den tiltalte kvinnen.

Han sa han forsøkte å få barna mest mulig integrert, og at de var av de få som hadde kjøpt både ski og skøyter.

Etter hvert sa han at datteren ble mobbet, og at hun mistet kontakten med vennene fra barndommen. Da hun startet på Høgskolen i Oslo, fikk hun kontakt med Islam Net og senere Profetens Ummah.

– Av og til kunne jeg lese eller høre i media om de ekstreme. Men jeg tenkte at det ikke gjelder oss, sa faren til den IS-tiltalte kvinnen.

FORTVILET: NRK har tidligere møtt faren. Han ønsker ikke å bli fotografert i retten i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Strid om giftermål

Han erkjenner at han kan ha ønsket at datteren skulle gifte seg med en fetter i Pakistan. Dette angrer han på i dag.

– Du sa hun kunne ha tenkt at dere presset henne til å gifte seg? sier aktor

– Vi kan ha nevnt det, men jeg husker ikke helt når. Men det var feil å nevne det, det må jeg bare beklage. Det var mest at hun hadde det i bakhodet, at hun ble påvirket av det som skjedde, svarte faren.

Datteren giftet seg senere med Bastian Vasques. I forkant hadde faren møtt Vasques på Grønland i Oslo. Det ble et mislykket møte.

– Sa du at hun ikke fikk gifte seg med henne?

– Nei, men jeg pekte på at han ikke hadde jobb, eller god utdannelse, og det store skjegget. At de ville slite med å få leilighet, sa faren.

Underveis i denne forklaringen presser gråten på flere ganger.

– Visste du at han var tilknyttet et ekstremistisk miljø?

– Hadde jeg visst det hadde vi ikke sittet her i dag, svarte faren gråtkvalt.

Forteller om natten datteren dro

– Merket du noe til forberedelser før hun dro?

– Jeg vet ikke. Men jeg vet at den natten før hun dro var det vanskelig for meg å sove. Jeg vet ikke hvorfor.

– Jeg hadde vært på toalettbesøk, og så går jeg til rommet hennes. Jeg så at det var lys der, og at hun holdt på med klær. Jeg bare lukket døra igjen, uten å si noe. På morgenen var hun ikke hjemme. Vi trodde hun var på skolen, forteller faren.

– Når ble du klar over at hun hadde reist til Syria?

– På kvelden, klokken fire, eller kanskje senere, så ringte NN (navnet på datteren) og sa at hun ikke kom. Vi visste ikke hvor hun var, sa faren.

Etter hvert kom han ikke fram på telefonen. Til slutt forsto han hvor hun var.

– Telefonsvareren var på arabisk, og det var NN (datteren) på slutten. Da skjønte jeg at hun var i Syria, sier faren og knekker sammen.

Datteren sa hun hadde det fint

Faren har etter hvert jevnlig kontakt med datteren. De snakker på telefon en gang i uken eller oftere.

– I starten var hun fornøyd og hadde det bra, og ville være der. Veldig fornøyd, faktisk. Hun sa fortsatt til oss at hun var der for å hjelpe foreldreløse barn, og at jentene hjalp dem, sier faren.

– Sa hun noe om Bastian?

– Når hun fortalte, sa hun veldig positive ting om han, at hun var glad i ham og likte ham, svarer faren.

– Oppfattet du at hun ville hjem til Norge, før du reiser ned?

– Meldingene og telefonkontakten i den tiden var så variert. Jeg ble forvirret og skjønte ikke så mye. Først var det veldig positivt. Så kom det meldinger og samtaler at hun ville hjem. Så var det perioder der hun sa at hun ville være der, så jeg ble veldig forvirret.

Reiste til Syria

Den tiltalte kvinnen fortalte i sitt vitnemål at hun fryktet faren skulle bli drept da han kom på besøk til Syria.

NRK har møtt faren tidligere. I et intervju gjort i mars 2019, sa han at det er feil at hun har sluttet seg til en terrororganisasjon.

– Hun har aldri støttet handlingene deres og hun har angret fra dag en, sa faren til NRK.

Omtaler faren i NRK-klipp

I en Brennpunkt-dokumentar som er sendt på NRK forteller kvinnen at hun bruker nikab for første gang. Dette er i april 2012. Kvinnen sier det er en «overlykkelig følelse» å ha på seg nikab, men at faren ikke liker det.

– Det er veldig vanskelig med pappa. Jeg må vente med det. Han er ikke for det i det hele tatt, for å være helt ærlig, sier hun og forklarer at faren ikke er veldig praktiserende.

FORTALTE OM FAREN: I et Brennpunkt-klipp forteller den nå tiltalte kvinnen om at hun har på seg nikab for første gang, men at faren er imot.

I dag bruker ikke lenger kvinnen heldekkende ansiktsplagg.

Da kvinnen vitnet, sa hun at det ble konflikter hjemme fordi familien ikke likte at hun gikk med hijab. Hun beskrev familien som liberal når det gjaldt religion.

– De ville at jeg skulle fokusere mer på skolen, og skjønte ikke at jeg tok en dårligere betalt jobb. Når jeg får press fra folk, går jeg fra det. Jeg hadde ikke så mange venner lenger, fordi jeg hadde begynt med hijab. Jeg hadde bare jentene fra Islam Net rundt meg, og når jeg mistet det, ble jeg kjent med jentene fra Profetens Ummah og Bastian, sa hun.