Rettssaken mot den norskpakistanske kvinnen ble innledet i Oslo tingrett mandag morgen. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Etter aktors innledningsforedrag inntok hun selv vitneboksen. Det er satt av fire dager til kvinnens forklaring.

Hun var tydelig nervøs, og ba om å få spørsmål underveis.

Forklaringen startet med studietiden høsten 2010, og den første kontakten med Islam Net og Profetens Ummah.

På den tiden studerte hun datateknologi i Oslo. Da hun ble kjent med Islam Net sommeren 2011, var det først gjennom fredagsmøter og noen arrangementer.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte ha på hijab. Jeg sa at jeg da heller droppet det, fordi jeg ikke bare gikk med det fordi meg ble fortalt det. Jeg lærte mye om hvordan man skulle være innenfor den retningen av islam, sier hun.

Mistet venner

Kvinnen forteller at hun ble kjent med Bastian Vasquez sommeren 2010, da hun ville ta en pause fra Islam Net.

Hun sier det ble konflikter hjemme fordi familien ikke likte at hun gikk med hijab. Hun beskriver familien som liberal når det gjaldt religion.

– De ville at jeg skulle fokusere mer på skolen, og skjønte ikke at jeg tok en dårligere betalt jobb. Når jeg får press fra folk, går jeg fra det. Jeg hadde ikke så mange venner lenger, fordi jeg hadde begynt med hijab. Jeg hadde bare jentene fra Islam Net rundt meg, og når jeg mistet det, ble jeg kjent med jentene fra Profetens Ummah og Bastian, sier hun.

Interessen for religion begynte da hun kom i kontakt med Islam Net, men hun sier det tok en stund før hun begynte å praktisere islam.

Hun sier hun var lite hjemme fordi foreldrene var kritiske til at hun brukte abaya (kjortel med hijab) og nikab. Det var i denne perioden hun mistet mange venner og strøk i flere fag.

Kvinnen forteller at hun opplevde en forskjell på det hun lærte av Islam Net og Profetens Ummah.

– I Islam Net lærte man at man har en indre krig med seg selv, at man skal passe på seg selv. Profetens Ummah står mer for fysisk krigføring. På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang rundt dette med hellig krig. Jeg var ganske positiv til det, sier hun.

Hun sier hun var i kontakt med flere kjente islamister, men at de fleste het noe annet på Facebook. I en periode hadde hun også et forhold til Ubaydullah Hussain, som er dømt for rekruttering og deltakelse i IS.

I april 2012 brukte kvinnen nikab for første gang, fortalte hun i en kort scene i en Brennpunkt-dokumentar. Du trenger javascript for å se video. I april 2012 brukte kvinnen nikab for første gang, fortalte hun i en kort scene i en Brennpunkt-dokumentar.

– Hadde andre planer

Kvinnen forteller at Bastian Vasquez fridde til henne etter halvannen måned. Kvinnens far likte ikke Vasquez, og sa nei.

Vasquez reiste til Syria i oktober 2012.

– Han sa ikke så mye om det før han dro ned. Men etter hvert snakket vi mye på telefon. Han fortalte hva han drev med, at det var krigføring og at de la bomber på veien. Jeg reagerte ikke negativt på det, fordi jeg var så forelsket at det han stod for var ting jeg sto for selv. Jeg bare lo og fniste når han snakket, sier hun.

Norsk-chilenske Bastian Vasquez deltok i flere propagandavideoer for IS. Han fikk en sønn sammen med den tiltalte kvinnen i Syria. Vasquez døde i april 2015. Foto: Skjermdump

De to giftet seg på videolink mens hun var i Norge og han i Syria. Da hadde de allerede begynt å snakke om at hun også skulle reise.

Kvinnen sier hun hadde andre planer, og at hun ikke ønsket å gifte seg med en fetter fra Pakistan, slik familien ville.

– Jeg hadde planer om å flytte til Egypt, men når han sa at jeg heller skulle komme til ham, valgte jeg heller det. Jeg savnet ham så mye, så ville jeg være med ham og passe på ham, sier hun.

PST sitter på avlyttede samtaler mellom tiltalte og Vasquez fra 2012.

– Ville hjelpe

Kvinnen forteller at hun kjøpte klær til begge to før hun reiste, og at hun ikke sa noe til familien. Hun skaffet seg mellom 40.000 og 60.000 kroner til flybilletter og andre utgifter.

Hun sier hun ikke tenkte så mye på at Vasquez deltok i kamphandlinger.

– På den tiden var selv ganske radikal, så jeg tenkte ikke klart på den tiden. Med tanke på at vi hadde blitt kjent på den måten, så tenkte jeg ikke over at det jeg bega meg ut på var farlig, sier hun.

Kvinnen sier hun også hadde snakket om å åpne barnehjem i Syria, og at det ikke var så mye i media om hva som virkelig foregikk der.

– Jeg hadde lyst til å hjelpe sivilbefolkningen. Men det var først da jeg kom ned til Syria at det ble klart at det ikke var slik jeg hadde sett for meg. Han hadde sagt at han drepte generaler og satte ut veibomber, men hadde jeg ikke vært så forelsket, hadde jeg ikke reist ned, selv om jeg hadde den radikale tankegangen, sier hun.

Den terrortiltalte kvinnen ble løslatt kort tid før rettssaken mot henne skulle starte. Hun sier hun ikke lenger bruker nikab, og har heller ikke på seg hijab i retten. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Aktor: – Bidro til jihad på sin måte

Aktor Geir Evanger sa i sitt innledningsforedrag at kvinnen må ha visst hva hun gikk til.

– Hun oppfattet som en plikt å reise for å hjelpe Vasquez og passe på ham hjemmefra når han var i krig. Påtalemyndigheten mener hun dro for å bidra til jihad på sin måte, sa Evanger.

Påtalemyndigheten mener kvinnens bidrag til IS har bestått av å være hjemmeværende kone og mor.

– Mødrene var uvurderlige støttespillere. Det var viktig at det ble født barn for rekruttering, for å sikre den neste generasjon av IS-rekrutter når noen falt fra. Det er oppgavene på hjemmebane og rollen som mor som bærer straffeansvaret, sa Evanger.

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, mener derimot at kvinnen er et offer for terrorisme.

– Vi mener at det å føde barn aldri kan være straffbart. Vi mener at det hun har gjort er å ta barna fra det terrorregimet som var der nede. Hun ville ikke ha dem der, og lyktes med det til slutt, sa Nordhus.

Aktor: – Mødrene var uvurderlige støttespillere Du trenger javascript for å se video.

Løslatt før rettssaken

Kvinnen har sittet fengslet siden hun kom til Norge med sine to barn, men ble løslatt bare dager før rettssaken.

Hun hevder hun har tatt avstand fra IS. I forrige uke fortalte hun til NRK at hun ikke lenger bruker det heldekkende ansiktsplagget nikab.

Da kvinnen fikk hjelp av norske myndigheter til å komme seg hjem fra Syria, førte det til regjeringskrise og at Frp gikk ut av regjering.

Det var sønnens helse som ble utslagsgivende. Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, har sagt at det er uaktuelt å uttale seg om guttens helsetilstand nå. Som for alle andre nordmenn er den underlagt strenge taushetsregler.

Aktor Geir Evanger har også bekreftet at dette ikke blir tema under rettssaken.