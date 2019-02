Tidligere Telenor-topp ut mot næringsministeren i ny bok

Næringsministeren var kontant mot Telenors styreleder etter Vimpelcom-saken om mulig korrupsjon. Styrelederen gikk av, men tidligere toppsjef Jon Fredrik Baksaas mener næringsministeren hadde ansvaret for problemene det ga Telenor.

– Selskapet mistet jo sin eksterne talsperson. Det gjorde at Telenor lå litt i vakuum. Næringsministeren må ta ansvaret for at Norges nest største konsern sto uten en styreleder som kunne tale selskapets sak i en krevende periode, sier Baksaas til NRK.

Det skjedde i 2015. Styrelederen gikk av, etter mistillit fra næringsministeren.

Men eieren staten blandet seg inn på en helt feil måte i Telenor det året, mener selskapets tidligere konsernsjef.

– Stortinget har jo opptil flere ganger vedtatt at staten skal ha armlengdes avstand til selskapets styre, som er valgt av en bedriftsforsamling, sier Baksaas.

Den norske stat eier over halvparten av selskapet.

Mistet tillit

NY SJEF: Sigve Brekke fikk konsernsjef-jobben i august 2015 av styreleder Svein Aaser (th.) da Jon Fredrik Baksaas (tv.) gikk av. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Noen måneder etter dette bildet ble tatt, fikk styreleder Svein Aaser i Telenor beskjed om at næringsminister Monica Mæland ikke lenger hadde tillit til ham.

Han gikk av tvert.

Bakgrunnen for statsrådens mistillit var ny informasjon om styrets håndtering av Vimpelcom-saken. Telenor var storeier i Vimpelcom.

Statsråden mente både hun og flere burde fått mer informasjon om mulig korrupsjon enn de fikk. Og på et tidligere tidspunkt.

Korrupsjon

Politimyndigheter i USA og flere land etterforsket mobilselskapet Vimpelcoms virksomhet i Usbekistan.

– Dette var vanskelig for alle. Det var ingen av oss som satt inne med den kunnskapen som kom frem i den endelig dommen. En ting er at en kritiserer, men det finnes ingen mekanisme for hvordan det skulle vært håndtert, sier Baksaas i dag.

Han var toppsjef i Telenor fra 2002 til 2015 og var blant flere fra Telenor i Vimpelcoms styre.

Dette skjedde på samme tid som Telenor fikk ny konsernsjef i Sigve Brekke, mens mange mente en kvinne, navnlig Berit Svendsen, burde få jobben.

– Kan det ha vært ansettelsen av Sigve Brekke og ikke Berit Svendsen som spøkte i ministerens bakhode? spør Baksaas i sin nye bok «Min historie om Telenor».

Mæland avviser

– Jeg vil på det sterkeste avvise Baksaas påstander om styreleder Aasers avgang. Det var Aaser som valgte å gå av fordi han ikke lenger hadde min tillit som styreleder. Mistilliten skyldtes styreleders håndtering av korrupsjonssaken i VimpelCom, hvor Telenor var deleier, ikke ansettelse av ny administrerende direktør, sier statsråd Monica Mæland til NRK.

IKKE TILLIT: Daværende næringsminister Monica Mæland sier at hun ikke hadde tillit til Telenors styreleder. Nå er hun kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun tar forbehold om at hun kun har lest noen få sitater fra boken og ikke kjenner helheten i fremstillingen.

– Baksaas har heller ikke kontaktet meg i forbindelse med utarbeidelsen av boken, opplyser Mæland.

