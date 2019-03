Vy er NSBs nye navn

– Dette er en historisk dag for oss, sa styreleder Dag Mejdell da han ønsket velkommen til dagens pressekonferanse. Han minnet om at NSB også har kjørt buss siden 1925.

De ansatte skal få nye uniformer. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Konsernsjefen Geir Isaksen sa at NSB har noen vyer de ønsker å få fram gjennom det nye navnet. Navnet skal vise til å ha utsikt, oversyn og ambisjoner.

Han sier til NRK at det har vært tungt for mange å legge vekk NSB-navnet.

– Men vi vil at folk skal bli kjent med oss på nytt. Da må vi gjøre noe med det.

Han mener Vy både viser og oppsummerer identiteten til hele virksomheten.

Koster 280 millioner kroner

– NSB er ikke lenger et dekkende navn for oss, vi er ikke Norges Statsbaner lenger, sa Isaksen.

– Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt. Vi har en lang og stolt tradisjon som går helt tilbake til 1883. Den bygger vi videre på, sa konsernsjefen.

Det er ikke bare navnet som blir nytt. Også uniformer og togene og bussene får ny drakt. De blir grønne og grå.

Styreleder Dag Mejdell sier til NRK at dette kommer til å koste 280 millioner kroner i løpet av fire år. Han garanterer at billettprisene ikke kommer til å gå opp på grunn av navnebyttet.

Flere jernbanenavn

Forslaget til nytt navn skal behandles på ekstraordinær generalforsamling i NSB den 22. mars.

Norges Statsbaner AS (NSB) har drevet person- og godstrafikk på jernbanen siden 1883. I 2002 ble NSB omgjort til et aksjeselskap etter å ha vært et statlig særlovsselskap fra 1996, skriver Store norske leksikon.

Norges Statsbaner var blitt delt inn i NSB BA med operatøransvar og forvaltningsorganet Jernbaneverket (senere Bane Nor) med ansvar for skinneganger, stasjoner og annen infrastruktur.

Etter at Stortinget vedtok å konkurranseutsette NSB ble virksomheten delt opp i en rekke datterselskaper, blant annet Nettbuss (busstransport), CargoNet (godstransport) og Mantena (vedlikehold).

– Bruk heller penger på å bli kvitt forsinkelser

Markedsføringsekspert Trond Blindheim sier til NRK at slike navnebytter alltid koster mye penger. Og han spør hvorfor det ikke skal være «stat» i navnet når det er staten som drifter virksomheten.

– De kunne heller brukt penger på å fikse det faktiske produktet, og bli kvitt alle forsinkelser, mener han.

Trond Blindheim mener NSB heller burde brukt penger på å levere gode tjenester. Foto: Markedshøyskolen

Bindheim, som er dosent ved Høyskolen Kristiania, sier det er en viss dramatikk i å endre navn.

– For det første blir det forferdelig dyrt, men på sikt kan de spare penger fordi de i dag har tre merkevarer. Dessuten er det dyrt å ha ulike grafisk uniformering av alle, sier han.

Han mener det uansett ikke er noen god begrunnelse for å bytte navn.

– NSB godt navn fordi alle vet hva NSB er for noe, selv der det ikke bare er tog. NSB er alles eiendom. Det er et navn som er godt innarbeidet, det har hundre prosent kjennskap i markedet og har hatt det i over hundre år, sier Blindheim.

Språkrådet frarådet navnebyttet

Direktør Åse Wetås i Språkrådet er ikke begeistret for navnebyttet. Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Direktør Åse Wetås i Språkrådet sier til NRK at de hadde anbefalt NSB å beholde det gamle navnet, blant annet fordi rådet mener det er en del av den norske kulturarven.

– Det er et innarbeidet navn over flere år. De kunne som et alternativ ha fjernet forlengelsen Norges Statsbaner og gått for NSB som et egennavn.

Hun sier dette er et skifte rådet ikke synes noe særlig om.

– Vi mener statseide selskaper bør ha navn som er klare og tydelige, slik at brukerne umiddelbart kan skjønne hva de holder på med, sier Wetås.

– Galskapen vil ingen ende ta

SV, Ap og Sp er sterkt kritiske til at NSB og Nettbuss bytter navn til Vy. Ap frykter millionsløsing til «såkalt merkevarebygging».

– Galskapen vil ingen ende ta, sier transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli til nyheten om navnebyttet.

Selskapets nye logo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging og sikkert enda flere direktørstillinger. Dette er feil bruk av ressurser, fortsetter han.

SV-leder Audun Lysbakken hevder direktørene i NSB frivillig gitt fra seg sin største fordel, sin historie og sin tilknytning til fellesskapet.

– Regjeringens jernbanereform har gitt oss er flere direktører og nye, fjollete navn, sier han.

– Dette er en trist dag for jernbanen og for hele Norge, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

– Jeg har forståelse for at NSB ønsker å vise at de er nyskapende og moderne når regjeringen nå har lagt opp til omfattende konkurranseutsetting på norsk jernbane, men jeg tror de har valgt helt feil strategi, fortsetter han.