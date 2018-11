Reagerer på ulike krav om kvalitet på jernbane: – Det er ikke alltid så nøye i nord

Forrige uke ble det klart at britiske Go-Ahead skal drifte Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen de neste ti årene.

I anbudskonkurransen telte kvalitet 60 prosent, mens pris telte 40 prosent. Men når Jernbanedirektoratet skal bestemme hvem som skal drifte norsk jernbane i nord, er vektingen endret.

Nå er det pris som skal telle mest, skriver Klassekampen. Det får ordfører Rune Berg (Sp) i nordlandskommunen Saltdal til å reagere.

– Det er ganske utrolig. Vi vil ha opp kvaliteten på banen. I mange tilfeller ser vi at det ikke er så nøye i Nord-Norge som ellers i landet. Det er veldig beklagelig, sier han til avisen.

Frist i desember

Jernbanedirektoratet bekrefter overfor Klassekampen at de tre kriteriene kostnad, kvalitet og oppdragsforståelse vektes annerledes i Trafikkpakke 2 «Nord». Her skal kostnad vektes 50–60 prosent, kvalitet 35–45 prosent og oppdragsforståelse 5 prosent.

Nordlandsbanen er Norges lengste hovedstrekning, og betjener til sammen over 200 000 innbyggere i Nordland og Trøndelag. Foto: Rune Fossum

Anbudet gjelder driften på strekningene Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen.

Fristen for å sende inn tilbud er desember i år og Jernbanedirektoratet har mål om å signere kontrakten sommeren 2019. Ett år senere skal driften være i gang.

– Høyst spesielt

En annen som reagerer med undring på vektingen er stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp).

– Dette er høyst spesielt. Med FOT-rutene på fly friskt i minne er det ikke overraskende at regjeringen tar ned kvaliteten. Det viser en regjering som ikke ønsker å ha likeverdige tjenester overalt.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland Willfred Nordlund mener regjeringen nedprioriterer Nord-Norge. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Stortingsrepresentant og medlem i transportkomiteen, Jonny Finstad, fra Nordland Høyre, skriver i en e-post til NRK at de som politikere stoler på de faglige anbefalingene fra Jernbanedirektoratet.

– Påstandene om at dette er politisk nedprioritering av kvalitet på jernbanen i nord er ikke en faglig forankret påstand, skriver Finstad.

Ifølge Jernbanedirektoratet er det flere minimumskrav til kvalitet i dette anbudet for nord, enn det var i de forrige anbudene lenger sør. Fungerende direktør for persontrafikkavtaler, Svein Horrisland, tolker det dermed som at minimumskravene til kvalitet er strengere.

– Vekter man kvalitet ned og pris opp får man det man ønsker. Det er for så vidt i tråd med det regjeringen har levert, sier Nordlund, som ikke legger skjul på at han og partiet er imot konkurranseutsetting.

Har levert klage

Det svenske togselskapet SJ Norge tapte kampen om Sørlandsbanen, men har i etterkant levert inn en formell klage. Overfor Klassekampen bekrefter selskapet at de kommer til å lever et tilbud også i neste anbudsrunde.

Det er uklart om Go-Ahead ønsker å gjøre det samme.