– Dette vil koste mellom 220 og 280 millioner kroner over en fireårsperiode, sier styreleder i NSB, Dag Mejdell til NRK.

Kostnadene ved å gå fra «NSB» og «Nettbuss» til fellesnavnet «Vy» skal blant annet dekke:

Rundt 7.000 nye uniformer

Nye farger på rundt 200 busser

Nye farger på 214 tog

Ny digital kjøpsløsning for tog og buss

– Det er mye penger, men samtidig er vi opptatt av endre oss. Gi et bedre tilbud til kundene våre, sier Mejdell.

– Ikke dyrere billetter

220–280 millioner kroner tilsvarer rundt 1,6 prosent av NSBs årlige omsetning eller drøyt halvparten av resultatet etter skatt for 2018. Styreleder Dag Mejdell avviser at kostnadene vil synes på billettprisene.

– Du får ikke dyrere billetter, dette klarer vi innenfor våre budsjetter, sier Mejdell.

– Kan du garantere at de 280 millionene ikke får billettprisene til å gå opp?

– Billettprisene kommer ikke til å gå opp som følge av dette.

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, mener på sin side at billettprisene kan gå ned dersom konsernet lykkes med navneendringen.

– Hvis vi lykkes med å skape et attraktivt tilbud, vil vi få flere inn i togene og flere inn på bussene. Da vil vi tjene mer penger og kan sette ned billettprisene, sier Isaksen til NRK.

Tror NSB bommer på prisen

Tidligere rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, tror kostnadene ved navneendringene blir høyere enn de 220–280 millionene NSB opererer med som anslag.

– Jeg tror nok dette blir dyrere enn de tror. Kommunikasjon koster, sier Blindheim til NRK.

Han reagerer blant annet på at NSB regner med at kostnadene ved navneendringen vil påløpe over en fireårsperiode. Blindheim mener kronene vil rulle lenger enn som så.

– Markedsføring tar mange tiår, det er ikke gjort over natten, sier Blindheim.

Kjøpte internettdomene av arkitektkontor

I forbindelse med navneendringen har NSB kjøpt domenet www.vy.no av arkitektkontoret VY Arkitekter AS i Bergen.

Ifølge arkitektselskapet har de skrevet under en taushetsbelagt avtale, og kan ikke si hvor mye de solgte domenet for. Arkitektene heter heller ikke VY lenger, men har ikke rukket å finne et nytt navn.