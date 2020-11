Tesla Norge tilbakekaller en del av selskapets Model X-biler, som ble levert i Norge fra juni 2016, det bekrefter Even Sandvold Roland i Tesla Norge til NRK.

Det ble levert 1400 biler av denne typen i 2016.

I USA har Tesla utstedt tilbakekallinger for rundt 9500 biler, etter at de har oppdaget at plastlister i taket på bilen ikke har vært godt nok festet, opplyser Trafikksikkerhetsmyndighetene i USA onsdag.

Listene i taket kan ha blitt festet uten riktig forbehandling. Dermed frykter de at de kan løsne når bilen er i bevegelse, melder nyhetsbyrået Reuters.

I september fikk Tesla rapporter om en hendelse som involverte en Model X fra 2016. Ved nærmere undersøkelser fant de årsaken og at det kan skape en fare for sjåføren av bilen.

Tesla vil inspisere bilene de tilbakekaller for nærmere testing, og sørge for at delene i taket sitter ordentlig.

Tesla Model Y

I tillegg til Model X, tilbakekaller Tesla også rundt 400 biler av Tesla Model Y. Det fordi det har blitt oppdaget at bolter som knyttes til bilens øvre bærearm trolig ikke har blitt strammet godt nok.

Tesla opplyser til Reuters at de ikke er kjent med at noen av disse feilene har forårsaket ulykker eller at noen har blitt skadet.

Tesla Model Y skal etter planen lanseres i Norge neste år.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Tesla tilbakekaller biler i Norge.

Også tidligere i år ble 1000 norske biler av typen Model X tilbakekalt av selskapet, da på grunn av servostyringen.

I 2018 ble Model S-sedaner tilbakekalt på grunn av bolter som kunne ruste på saltstrødde veier, og dermed påvirke servostyringen. Det rammet minst 11.000 nordmenn.

I 2017 ble 53.000 Model S- og Model X-biler tilbakekalt, da på grunn av et mulig problem med parkeringsbremsene.

I 2015 ble 90.000 biler av typen Model S tilbakekalt etter funn av feilmontert sikkerhetsbelte.