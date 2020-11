Kan ha tjent to tusenlapper per nordmann på Tesla

Gründer Elon Musk har astronomiske ambisjoner for Tesla, og investorene er mer enn villige til å være med på himmelferden.

Mandag skjedde det igjen. Børsdagen i USA stengte med en ny rekordnotering for Tesla. Aksjen hadde steget 6,51 prosent til 521 dollar per aksje på Nasdaq. Tirsdag stiger aksjen videre.

Hittil i år har Tesla-aksjen gått femgangeren på børs, og det legges nok merke til i Statens pensjonsfond utlands kontorer på Bankplassen i Oslo.

Ved inngangen av året eide fondet 0,45 prosent av selskapet. Om fondet har kjøpt eller solgt aksjer i år, får ikke offentligheten vite før årsskiftet.

Ved forrige årsskifte var Tesla-aksjene verdt nesten tre milliarder. Hvis ikke fondet har solgt unna aksjer i år, kan Kari og Ola Nordmann nå eie Tesla-aksjer for nesten 16 milliarder kroner, etter dagens valutakurs.

Avkastningen er stor nok til at hver nordmenn har fått over to tusenlapper ekstra i verdi i fondet.

Skal inn i indrefilet-indeks

Teslas markedsverdi har skutt fart i år fordi rykter om at indrefilet-indeksen på Wall Street, den brede S&P 500-indeksen, skal inkludere elbilgiganten.

17. november ble ryktene om inkludering bekreftet. Selskapet blir ikke mer lønnsomt av den grunn, men investorene i markedet forventer at aksjekursen vil stige videre.

Årsaken er at alle S&P-500-indeksfond, som folk har sparepengene i, blir nødt til å hamstre Tesla-aksjer for å speile indeksen i desember, forteller investor Peter Warren.

– Idet Tesla går inn i indeksen, betyr det at alle indeksfond må eie en tilsvarende andel. Det vil være mange som har kviet seg for å kjøpe Tesla tidligere, som nå rett og slett blir tvunget, sier han til NRK.

Investor Peter Warren er skeptisk til kursoppgangen til Tesla. Foto: Johan B. Sættem

– Hinsides

Og det blir ikke billig. Tesla er én av de dyreste selskapene i verden, og aksjen er priset over 1000 ganger årets inntjening per aksje. Normalt anses en aksje å være veldig dyr når den koster over 28 ganger årets inntjening.

Til sammenligning er Grandiosa-produsenten Orkla priset til 20 ganger inntjeningen.

– Kursoppgangen til Tesla er helt vill og hinsides. Det betyr at hvis inntjeningen fortsetter å være den samme som i dag, så vil det ta 1000 år å tjene inn aksjen, sier Warren.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, forstår også lite av prisingen og advarer om at risikoen er høy.

– Jeg ser ingen grunn til at aksjen skulle stige så mye. De tjener penger, men det er ikke mye penger i forhold til hvordan aksjen er priset, sier han til NRK.

Tviler på Tesla-revolusjon

Prisingen er blant annet høy fordi enkelte mener en elbil-revolusjon er i emning. 3 av 100 biler som selges globalt, er elbiler, ifølge magasinet Fortune.

Wedbush Securites-analytiker Dan Ives sier til magasinet at Tesla-aksjen kan dobles i verdi fremover, fordi verdensmarkedet for elbiler vil vokse og det kinesiske markedet kan bli stort.

Næss i Nordea sier det er vanskelig å være uenig i at elbiler er fremtiden og at Tesla er i front, men stiller spørsmål om hvor stor markedsandel Tesla kan ta.

– Markedsandelen i Europa har falt i tredje kvartal i år, mens alle andre elbiler har økt. Selv om Tesla er fantastisk god bil, er designet nesten det samme som i 2013. Det er mange alternativer. Derfor tror jeg ikke de vil ha en stor andel fremover. Men i USA tror man det, og der har Tesla en høy markedsandel, sier Næss.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, advarer aksjesparere mot å bli fristet av Tesla-aksjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dum, dummere, dummest?

Warren illustrerer den skyhøye verdien ved å vise til at Tesla, som leverte 139.300 elbiler fra juli til september, er mer verdt enn de største bilprodusentene i verden – til sammen.

Derfor har investorer ment at prisingen er urealistisk.

– Alle priser Tesla på forventninger, og delvis på at andre skal kjøpe aksjen. Det er det vi kaller momentum-investeringer, som egentlig er et annet ord for «the even bigger fool»-teorien, sier Warren.

«The even bigger fool» er en teori om hvordan investorene oppfører seg. Teorien er at investorene tenker «jo da, aksjen er sabla dyr, men noen er dumme nok til å betale enda mer. Derfor investerer jeg nå, slik at jeg får være med på oppgangen litt til».

– Du kan ikke forklare dette med vanlig økonomi. Da kommer man til kort, sier Warren.

Koronaresistent oljefond

31. desember 2019 var sist Statens pensjonsfond utland oppdaterte hvilke selskaper Norge eier.

Ingen kunne forutse at store deler av porteføljen skulle være med i dragsuget da finansmarkedene gikk på et krakk tre måneder senere.

For samme dato kom også den første meldingen fra Kina om at en ukjent lungebetennelse var oppdaget.

Oljefondet har likevel kommet godt ut av børsåret 2020, med rekordverdi på 11.000 milliarder kroner i midten av november.

Oppgangen er hjulpet av svak krone, men også en perlerad med børsvinnere som Apple og Microsoft i porteføljen.

Oljefondet valgte delvis å hoppe av Tesla-karusellen i fjor, ved å selge ned eierandelen fra 0,8 prosent. Derfor kunne avkastningen i Tesla vært enda høyere.