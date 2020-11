De etterlatte hadde nesten gitt opp håpet om at fransk politi skulle stille noen til ansvar for det blodige terrorangrepet. Men nå kan det gå mot rettssak.

Angrepet skjedde midt i lunsj-tida en augustdag for 38 år siden. Fire menn i lyse dresser kjørte opp til restaurant Goldenberg i en hvit bil. De gikk mot restauranten med automatgevær, kastet inn en granat og skjøt mot tilfeldige ofre. Etter at de hadde avfyrt over 70 skudd gikk de rolig bortover gata og skjøt mot alt som rørte seg. Deretter forlot de åstedet.

– PST kan bekrefte at terrortiltalte i dag fikk sin klage behandlet av Kongen i statsråd og den ble avslått. Det betyr at overleveringen nå iverksettes innen ti dager, sier Anett Aamodt, informasjonsrådgiver i PST til NRK fredag.

Utleveringen avtales nå direkte mellom norsk og fransk politi, bekrefter PST.

Terroraksjon mot Restaurant Goldenberg i Paris 1982. Foto: MICHEL CLEMENT / AFP

Anonyme avhoppere

Etter en fornyet og langvarig etterforskning utstedte fransk politi arrestordre på tre menn. De tre ble antatt for å være tilknyttet terrorgruppen til Abu Nidal. En rekke avhoppere hadde pekt ut de mistenkte under lovnad om anonymitet. Ofrene gjenkjente de antatte gjerningsmennene da de ble forevist bilder.

Utleveringsbegjæringen ble framsatt i 2015. En av de mistenkte var bosatt i Jordan, en i de palestinske områdene i Ramallah og en i Skien.

Norske myndigheter hadde den gangen ikke lovhjemmel for å utlevere den tiltalte, ettersom saken var strafferettslig foreldet i Norge. Men for ett år siden ble arrestordreparagrafen i straffeloven utvidet til også å gjelde alle land i EU. Derfor blir 61-åringen nå utlevert.

Det ble avfyrt skudd inne i restauranten. Foto: JOEL ROBINE / Afp

– Ikke skyldig

Norsk-palestineren søkte om asyl i Norge i 1991, og fikk seinere oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap.

– Han nekter straffskyld og sier at han ikke var i Paris i 1982, sier hans advokat Ole-Martin Meland. Han har anket utleveringsbegjæringen helt til Kongen i statsråd.

– Jeg mener det er helt feil å utlevere en norsk borger til et land som selv har reservert seg mot tilsvarende utlevering av egne borgere.

61-åringen ble pågrepet av PST og varetektsfengslet for sju uker siden. Fengslingen har vært påkjært, men er stadfestet i tre rettsintanser. Både riksadvokaten og Justisdepartementet mener det er grunnlag for å utlevere norsk-palestineren. Nå er begjæringen endelig bekreftet i statsråd.

– Vilkårene for utlevering er til stede. Nå har vi en frist på ti dager for å effektuere vedtaket sier seniorrådgiver Annett Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste.

Vårt siste håp

Advokat Avi Bitton i Paris representerer to av de etterlatte.

– Vi ber myndighetene om at det blir rettssak så snart norsk-palestineren er utlevert, sier han til NRK. - Det er vårt siste håp. Verken Jordan eller de palestinske selvstyremyndighetene vil utlevere sine borgere.

Bitton sier at ofrene har slitt hele livet. Han representerer to av de som jobbet på den kjente jødiske restauranten. -De ansatte har hatt store traumer. De så skytingen og gjemte seg under bordet. Det har vært en belastning for dem, og en belastning for hele det franske samfunnet at vi ikke har fått en avslutning på denne saken. Det håper vi at vi kan få nå, sier Bitton.

