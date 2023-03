– Vi har pågrepet to kvinner som returnerte til Norge fra Syria natt til onsdag med sine barn. Kvinnene er siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen ISIL, forteller kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NRK natt til onsdag.

Kvinnene vil fremstilles for varetektsfengsling.

Flyet som kvinnene og barna er antatt å ha reist med, landet på Gardermoen klokka 00.40 i natt.

Myndighetene varslet på forhånd om at kvinnene ville bli pågrepet umiddelbart, mens de tre små jentene blir tatt hånd om av barnevernet.

Familiene ble skjermet og tatt direkte ut av flyet og kjørt bort.

De to terrorsiktede søstrene og barna blir kjørt bort. Foto: Alf Simensen / NTB

10 år i Syria

Knappe ti år etter at de to jentene på 16 og 19 år reiste til Syria, setter de nå igjen føttene på norsk jord.

– De vil bli pågrepet ved ankomst, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Søstrene på 25 og 29 år er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Terrorsiktede Aisha Shezadi Kausar ble også tilbudt hjelp til å komme seg til Norge, men har takket nei. Det bekrefter hennes advokat, John Christian Elden, til NRK.

Utenriksministeren vil ikke kommentere at Kausar avslo tilbudet om hjelp hjem, men bekrefter at UD var i kontakt med henne.

– Jeg kan ikke gå i detaljer om sakene eller om operasjonen, sier Huitfeldt.

– Av hensyn til barna har vi valgt å hente de hjem, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Christine Svendsen / NRK

Krysset grensen i ettermiddag

Norske myndigheter fikk overlevert de to søstrene og deres tre barn fra de kurdiske selvstyremyndighetene tirsdag formiddag.

De terrorsiktede søstrene har inntil nylig vært internert i leiren Roj i Nord-Syria sammen med døtrene.

De tre barna er seks og åtte år.

– Levekårene i leirene er svært dårlige og farlige. Disse norske barna har i lang tid bodd i leirer som ingen barn burde leve i. I leirene er det også en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser. I Norge kan barna få den oppfølgingen som de trenger, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

Hvorfor ble ikke bare barna hentet hjem?

– Fordi kurdiske selvstyremyndigheter stilte som krav at man ikke kan skille barn fra foreldrene sine, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren sier i kveld at hun på forhånd varslet Den utvidede utenriks- og forsvarskomité på Stortinget om uthentingen og UDs vurderinger.

Ifølge UD har kvinnene bedt om konsulær bistand til å returnere med sine barn. Utenriksministeren sier de har opplysninger om barnas helsesituasjon, men vil ikke uttale seg på grunn av taushetsplikt.

– Barn i leirene dør av sykdommer som norske barn ikke dør av, sier Huitfeldt.

Statsminister Jonas Gahr Støre tror ikke søstrene hadde blitt hentet uten barna.

– Nei, det tror jeg ikke vi ville gjort, sier Støre.

Ministerråd Erik Berger Husem ved ambassaden i Jordan møtte de kurdiske selvstyremyndighetene for å signere de nødvendige dokumentene. Foto: Kurdiske selvstyremyndigheter

Søstrene og barna krysset grensen fra Syria til Irak i ettermiddag.

Huitfeldt vil ikke kommentere når de fem kommer til Norge. Det er ventet at de lander på Oslo lufthavn sent i kveld, opplyser kilder til NRK.

Etter det NRK kjenner til er det mannskap fra PST, blant annet fra livvakttjenesten, som henter søstrene og barna ut sammen med ansatte i UD.

NRK har vært i kontakt med kvinnenes forsvarer, advokat Geir Lippestad, som ikke vil kommentere saken før han har snakket med sine klienter etter at de har kommet til Norge.

Siden desember i fjor har NRK vært kjent med at det har pågått et arbeid for å hente de norske statsborgerne tilbake til Norge.

Søstrene og barna har vært internert i leiren Roj. Den ligger nordøst i Syria, i et område som er kontrollert av kurdiske selvstyremyndigheter.

Blir arrestert

UD sier at kvinnene ble på forhpånd gjort kjent med at de vil bli pågrepet ved ankomst til Norge.

Det blir trolig Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som pågriper dem.

Kvinnene som nå er 25 og 29 år, er siktet for deltagelse i en terrorgruppe.

Det er ikke kjent hvordan de stiller seg til siktelsen, men kvinnene har tidligere sagt dette til NRK:

– Jeg føler at det er en veldig urettferdig siktelse. Det jeg forstår nå, er at vi er ofre for menneskehandel. De som tok oss hit lurte oss og mange andre kvinner, sa den eldste søsteren til NRK i 2021.

PST har så langt ikke vært tilgjengelig for intervju, men uttaler seg på generelt grunnlag til NRK.

– PST har tidligere sagt at personer som har tilsluttet seg terrorgruppen IS kan bli etterforsket, sier seniorrådgiver i PST Eirik Veum.

Frp mener kvinnene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. PST svarer at de kontinuerlig vurderer terrortrusselen i Norge.

– Hvilken sikkerhetsrisiko personer som har returnert fra ISIL utgjør, omfattes av dette arbeidet. Dette gjelder også de to kvinnene, sier Veum til NRK.

Norske myndigheter hentet hjem en annen IS-kvinne i 2020. Hun ble dømt til fengslet i ett år og fire måneder av Høyesterett.

NRK møtte søstrene i Syria i 2021. – Vi ble lurt. Vi dro for å hjelpe syrerne i krigen. I stedet ble vi ofre for menneskehandel, sa de terrorsiktede søstrene til NRK den gang. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Har bedt norske myndigheter om hjelp

Bærumssøstrene reiste til Syria i 2013 da de var tenåringer. Jentene skal ha da ha gitt beskjed til familien at de hadde reist til Syria for å drive jihad.

Familien meldte kvinnene savnet.

Søstrene skal ha vært gift med hver sin IS-kriger, en av dem med en norsk statsborger som trolig ble drept i Syria.

På denne tiden kontrollerte IS store landområder i Syria og Irak, men ble gradvis satt under mer press.

Søstrene som da var 19 og 16 år ble meldt savnet av familien etter at de forsvant fra hjemmet sitt en oktoberdag i 2013. Foto: Privat

Det var lenge usikkert om søstrene hadde overlevd i krigssonen, men i 2019 dukket de opp igjen.

Da var søstrene og barna i en stor interneringsleir nordøst i Syria.

Søstrene har vært utydelige på om de vil tilbake til Norge eller ikke.

Senest i april i fjor sa UD at ingen av de fire norske kvinnene i leirer i Syria ønsket å returnere til Norge.

I løpet av det siste året har imidlertid søstrene ombestemt seg, og bedt UD om konsulær bistand.

Anklaget for opprør i leiren

Mens søstrene har vært internert i leiren Roj har de blitt anklaget for å ha «organisert ekstreme aktiviteter» i leiren.

De var fengslet i tre måneder rundt årsskiftet i 2022, før de ble flyttet tilbake til leiren.

IS-kvinner roper slagord Du trenger javascript for å se video.

I 2021 sa søstrene til NRK at de ønsket å returnere til Norge.

– Vi vil tilbake til familien nå. Det er ikke noe liv her. Det er ingen fremtid her, sa den ene.

Betent debatt

Det har vært en stor og betent debatt om skjebnen til de norske statsborgerne som knyttet seg til IS.

I 2020 hentet regjeringen hjem en annen norsk IS-kvinne og to barn. Det førte til at Frp gikk ut av regjering.

Utenriksminister Huitfeldt skriver at det er viktig å hente kvinnene tilbake til Norge i et sikkerhetsmessig perspektiv.

– Det blir opp til politi og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier Huitfeldt.

Ifølge Huitfeldt har det ikke vært mulig å hente barna alene fra leiren uten samtykke fra foreldrene.

– Jeg ber alle respektere at disse barna bør skjermes, og at de ikke skal identifiseres. Barna skal ikke straffes for foreldrenes handlinger. De må nå få størst mulig ro rundt seg, sier Huitfeldt.

IS er kjent for sin voldsomme brutalitet, og har stått bak det FN mener er folkemord på jesidi-minoriteten i Irak.

Likevel tiltrakk IS seg tusenvis av fremmedkrigere fra hele verden, blant dem rundt 100 nordmenn.