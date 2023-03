Terrorsiktede søstre hentes til Norge: – Kan utgjøre en sikkerhetsrisiko

– Frp er veldig kritiske til dette, og vi er motstandere av at vi skal hente voksne terrorister til Norge. Dessverre er Frp veldig alene i å være mot dette.

Det sier Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp til NRK.

– Vi synes det er galt at norske skattebetalere skal finansiere at personer som har tilsluttet seg en terrororganisasjon som bidrar til bestialske voldtekter, drap og terror skal hentes til Norge, sier Wiborg.

Tirsdag bekrefter Utenriksdepartementet til NRK at de to terrorsiktede søstrene fra Bærum og deres tre barn er på vei tilbake til Norge.

Sist en norsk IS-kvinne ble hentet tilbake til Norge, gikk Frp ut av regjering.

For knappe ti år siden dro de to søstrene til Syria. Der har de vært gift med hver sin IS-kriger.

Norske myndigheter fikk overlevert de fem norske statsborgerne fra de kurdiske selvstyremyndighetene tidligere i dag. UD har ledet operasjonen.

– Kan utgjøre sikkerhetsrisiko

Siden desember i fjor har NRK vært kjent med at det har pågått et arbeid for å hente de norske statsborgerne tilbake til Norge.

Wiborg i Frp mener kvinnene bør stilles overfor en internasjonal domstol, heller enn å straffeforfølges i Norge.

– I tillegg mener jeg dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Selv om de muligens blir tiltalt, ser vi at straffenivå er skremmende lavt her. Vi mener de bør stilles overfor en internasjonal domstol der de befinner seg, sier Wiborg.

De to terrorsiktede søstrene fra Bærum hentes tirsdag hjem til Norge. NRK møtte dem i Syria i 2021. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier i en pressemelding at de to kvinnene selv har bedt om hjelp til å returnere med sine barn. De vet ifølge Huitfeldt at de kommer til å bli pågrepet når de kommer til Norge.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politiet og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier Huitfeldt.

Vil hjelpe barna

Frp understreker at det er at de voksne kvinnene hentes hjem de er imot.

– Når det gjelder barna er Frp tilhengere av å hjelpe dem. Voksne terrorister har ingenting i Norge å gjøre. Så får vi heller hjelpe barna, uten foreldrene, sier Wiborg.

Kvinnene er siktet for deltagelse i en terrorgruppe. De mener selv de er uskyldige ofre.

NRK har vært i kontakt med kvinnenes forsvarer, advokat Geir Lippestad, som ikke vil kommentere saken før han har snakket med sine klienter etter at de har kommet til Norge.

Venstre: Mener sikkerhetsrisikoen senkes

– Vi mener det er riktig at regjeringen har hentet barna og mødrene. Barna er helt uskyldige og skal ikke lide for ukloke valg mødrene har gjort, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, til NRK.

Hun mener situasjonen i leiren de har vært i, har gjort at barnas menneskerettigheter ikke har blitt ivaretatt. Thorsvik påpeker at barna også har rett på å ikke bli adskilt fra sine foreldre, og at det derfor er riktig også å hente hjem de to kvinnene.

Ingvild Wetrhus Thorsvik mener Norge er best tjent med å hente hjem kvinnene, så de kan straffeforfølges og deradikaliseres her. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Slik vi ser det, er det sånn at nasjonale sikkerhetshensyn også tilsier at Norge kan være best tjent med å hente dem hjem, så de kan straffeforfølges og deradikaliseres her hjemme, sier Thorsvik.

Også SV er glade for at kvinnene hentes hjem.

– Det er bra at jentene har fått bistand til å komme hjem til Norge med barna sine. Nå må rettssystemet håndtere disse sakene etter norsk lov, slik at barna skjermes så langt som mulig, sier Grete Wold i SV.

MDG: – Seier for menneskerettighetene

Nestleder i MDG, Lan Marie Berg, er glad for at Norge nå henter de frem norske statsborgerne hjem.

– Dette er en seier for menneskerettighetene som MDG har jobbet for lenge. Ikke minst for barna. Barn har krav på en særlig beskyttelse, og norske barn er Norges ansvar uansett. At vi føler avsky for terroren og de valgene mødrene kan ha gjort, skal ikke gjøre oss til dårligere forsvarere av rettsstatens prinsipper eller barns rettigheter, sier Berg til NRK.

MDG-nestleder Lan Marie Berg mener det er på sin plass at Norge tar ansvar for terrorsiktede nordmenn i andre land. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er helt på sin plass at Norge tar ansvar for nordmenn som er terrorsiktede i andre land og blir sittende i flyktningleirer som Roj.

Redd Barna: Ber UD se på lovverket

– De tre norske barna har vokst opp i interneringsleirer i Syria, i det FN beskriver som torturlignende forhold. Redd Barna er utrolig glade for at regjeringen derfor endelig har tatt en beslutning om å hente hjem de tre norske barna fra Syria.

Det sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– Det er en skam at norske myndigheter ikke har tatt ansvar og hentet barna hjem til en trygg barndom for lenge siden, og det er forferdelig at det fremdeles er ett norsk barn igjen i Syria, men det er likevel en gledens dag for de tre barna som nå er trygt hjemme, sier Knag Fylkesnes.

Redd Barna mener norske myndigheter har handlet i strid med flere internasjonale forpliktelser. Foto: Nora Lie / Nora Lie

Redd Barna mener norske myndigheter har handlet i strid med en rekke internasjonale forpliktelser, inkludert barnekonvensjonen, når de ikke har hentet hjem norske barna og deres mødre fra Syria.

– Redd Barna har derfor bedt Utenriksdepartementet om å se på det norske lovverket for å sikre at norske barn som havner i konfliktområder får den hjelpen til har krav etter folkeretten og barnekonvensjonen, sier Knag Fylkesnes

– Urettferdig siktelse

De to kvinnene er ventet å lande på norsk jord sent tirsdag kveld. Da blir de trolig arrestert av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), siktet for deltagelse i en terrorgruppe.

Etter det NRK kjenner til er det mannskap fra PST, blant annet fra livvakttjenesten, som er nede og henter kvinnene sammen med ansatte i UD.

Seniorrådgiver i PST, Eirik Veum, sier til NRK:

– På generelt grunnlag har PST tidligere sagt at personer som har tilsluttet seg terrorgruppen IS kan bli etterforsket.

Det er ikke kjent hvordan kvinnene stiller seg til siktelsen, men de har tidligere sagt dette til NRK:

– Jeg føler at det er en veldig urettferdig siktelse. Det jeg forstår nå, er at vi er victims of human trafficking. De som tok oss hit lurte oss og mange andre kvinner, sa den eldste søsteren til NRK i 2021.