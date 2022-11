DNA-sporet er det desidert viktigste beviset påtalemyndigheten har mot den tiltalte 52-åringen fra Karmøy.

I en blodflekk på Birgittes strømpebukse har DNA-eksperter fra Østerrike og Nederland funnet et Y-kromosom som de er sikre på kommer fra tiltalte.

– DNA-beviset, det vil si de nye funnene som ble gjort etter gjenopptakelsen i 2016, er svært sentralt, og tiltalen bygger jo på dette, sier aktor, statsadvokat Thale Thomseth.

Statsadvokat Thale Thomseth sier DNA-beviset blir svært sentralt i den kommende rettssaken. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Y-kromosomet finnes bare hos menn, og kromosomet som er funnet på Birgittes strømpebukse kommer fra farslinjen i tiltaltes slekt. Samtidig har det oppstått en sjelden mutasjon mellom tiltalte og hans far. Dette utelukker ifølge ekspertene at Y-kromosomet kan komme fra andre enn tiltalte.

Sammen med 42 andre menn avga den tiltalte en DNA-prøve fra slimhinnene på innsiden av kinnet i 2002, men den gangen fikk politiet ikke treff på 52-åringen.

Det siste tiåret har mer følsom teknologi gjort det mulig å skille ut Y-kromosom fra blandingsspor der det finnes DNA fra både offer og gjerningsperson. Det kan være en av forklaringene på at en ikke har fått treff på tiltaltes DNA ved tidligere prøver.

Det er satt av fire dager i uke 4 og 5 av rettssaken til DNA-beviset, og eksperter fra både Østerrike, Nederland og England skal vitne i retten.

– Vi mener dette er et sikkert bevis, men ønsker ikke å kommentere ytterligere hvordan vi vurderer beviset, sier Thomseth.

– Hadde denne saken kommet opp for retten uten DNA-beviset?

– Nei.

Uten alibi drapsnatten

Den tiltalte 52-åringen fra Karmøy har ikke alibi for drapsnatten. Ifølge hans egen politiforklaring kjørte han rundt i Haugesund sentrum, og var på enten kino eller bowling. Han anslår at han kom hjem kl. 02.30.

Dette forklarte han i første avhør mandag 4. desember 1995. Og har fastholdt i alle avhør etter dette.

Aktors utfordring er å knytte ham til Kopervik sentrum, der Birgitte Tengs sist ble sett like etter midnatt natt til lørdag 6. mai. Flere vitner har sett den 17 år gamle jenta på vei inn i en bil.

Ett av vitnene, en kvinne ankom Kopervik sentrum i drosje like etter midnatt, har i politiavhør forklart at hun så en jente som liknet Birgitte stående på fortauet i Hovedgata i Kopervik sentrum. Den lyshårede jenta snakket med en sjåfør som satt i en grønn bil.

Bilen liknet ekskjærestens bil, derfor husket hun fargen. Ekskjærestens bil var en Mazda 929, men det var detaljer ved bilen hun så som ikke stemte med denne. Hun var med andre ord sikker på fargen, men ikke på bilmerket.

På dette tidspunktet kjørte tiltalte en grønn Opel Ascona. Og han må ha kjørt forbi Kopervik denne natten for å komme seg hjem fra Haugesund.

Tiltalte kjørte en grønn Opel Ascona drapsnatten. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Statsadvokat Thale Thomseth vil prøve å sannsynliggjøre at det var tiltalte som plukket opp Birgitte Tengs i Hovedgata drapsnatten i 1995. Dette blir tema mot slutten av uke 6 i rettssaken.

– Birgittes bevegelser og hvem hun har truffet blir viktig for tidslinjen, sier Thomseth.

Utpekt som moduskandidat

I 1996 skrev politisekretær Grete Strømme en 22 sider lang rapport til etterforskningsledelsen i Birgitte Tengs-saken. I rapporten pekte hun på tiltalte som en moduskandidat som etterforskerne burde se nærmere på.

Samtidig hadde tre politimenn allerede pekt på vedkommende som mulig moduskandidat. Totalt har politiet og påtalemyndigheten fått over 20 tips på tiltalte opp gjennom årene.

Allerede som 15-åring gjorde tiltalte sitt første seksuelt relaterte overfall. En 30 år gammel kvinne ble slått med en sykkelpumpe. Ifølge offeret virket gjerningsmannen seksuelt opphisset.

De neste årene begikk tiltalte flere innbrudd der han stjal dameklær.

I 1990 ble han dømt for blotting og utuktig atferd etter at han tok seg inn i huset til ei nabojente, blottet seg og onanerte. Senere samme år overfalt han psykologen sin i hennes hjem i Haugesund.

Her var framgangsmåten lik, med blotting og onanering, men han var iført dametøy. I tillegg prøvde han å kvele henne med en snor.

Fire dager etter drapet på Birgitte Tengs i 1995, tipset også psykologen politiet om tiltalte som moduskandidat.

Både i 1994, 1995 og 1996 ble mannen dømt for flere tilfeller av omfattende telefonsjikane.

I mai 1996, nøyaktig ett år etter drapet på Birgitte Tengs, var han aktiv med blotting igjen. Denne gang i Haugesund. Mannen blottet seg for en kvinne på Risøy bru, og fulgte etter og overfalt henne.

Senere i mai blottet han seg fire ganger samme kveld. Samme natt kjørte han nesten på en politimann, og ble arrestert etter en biljakt i Haugesund og Karmøy.

– Straffehistorikken hans blir et viktig tema, sier Thomseth.

Stian Kristensen er forsvareren til den tiltalte 52-åringen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Løgn i avhør?

Den tiltalte mannen ble første gang avhørt 4. desember 1995, sju måneder etter drapet. Der forklarer han at han er lite kjent i området Sund/Skår, dvs. der Birgitte Tengs ble funnet drept.

Han forklarer videre at han jobbet i Kvalavåg noen år før drapet, en liten bygd som i luftlinje ligger få kilometer fra åstedet i Gamle Sundvegen.

Men han kjørte ikke Sundvegen når han skulle til og fra jobb. Han valgte heller en omvei som er seks kilometer lenger. Forklaringen på dette var at han var mest kjent på denne veien og at det ikke var så glatt der.

Tiltaltes kjøreadferd blir et tema i uke 5 av rettssaken.

Tiltalte jobbet i Kvalavåg på Karmøy over flere år tidlig på 1990-tallet. Han fikk først førerkort for bil 1. mars 1994, og kjørte derfor moped til jobb. I avhør med politiet har tiltalte forklart at han alltid kjørte via flyplasskrysset til jobb. Dette er en omvei på seks kilometer. Det naturlige hadde vært å kjøre Sundvegen, forbi Gamle Sundvegen der Birgitte Tengs ble drept. I politiavhør har en av naboene fortalt at Gamle Sundvegen ble brukt av noen ukjente unge mopedførere. Tiltalte har forklart at han ikke er kjent i området. Visualisering: Anders Nøkling

52-åringen har i avhør også forklart at han sjelden eller aldri var i Kopervik før sommeren 1995. Da ble han kjent med noen jenter fra Åkra som han ofte kjørte til Kopervik.

Jentene derimot har forklart i avhør at tiltalte begynte å kjøre dem til Kopervik ett år før drapet på Birgitte Tengs, og at han nærmest fungerte som en drosje for dem. Dette tok slutt våren 1995.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Onsdag og torsdag denne uken skal han forklare seg i retten.

– Han er fortvilet over at det er tatt ut tiltale, og nekter for å ha noe som helst å gjøre med drapet på Birgitte Tengs, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen.