– Det har vært skjult etterforskning i saken. Den har pågått over flere måneder i forskjellige bolker, sier Stian Kristensen til NRK.

Han er forsvarer for den mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

I oktober i fjor gikk Kristensen ut og fortalte om mistanken om skjult etterforskning mot Karmøy-mannen.

Blant annet skal den siktede ha installert store mengder overvåkningsutstyr ved boligen hans på Karmøy, fordi ha følte seg forfulgt.

– Vi har jobbet ut fra denne hypotesen hele tiden. Nå har vi fått den bekreftelsen, sier Kristensen.

Stian Kristensen er en av to forsvarere for mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Foto: Odin Omland / NRK

Politiet har opplyst forsvarerne at de vil få oversendt materialet som kom ut av den skjulte etterforskningen i uke 31.

– Vi kommer til å bruke tid på å gå gjennom det, sier forsvareren.

Politiet bekrefter

Politiet bekrefter overfor NRK at siktede har vært underlagt skjult etterforskning.

– Men vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Politiet fikk allerede i april 2019 DNA-treff på den nå siktede mannen. De har tidligere sagt at grunnen til at de ikke pågrep mannen i 2019, er at de ville forsikre seg om at de hadde tilstrekkelig grunnlag for en pågripelse.

Mannen ble ikke pågrepet før 1. september 2021.

Dette er skjult etterforskning

Skjult etterforskning har vi blant annet sett i forbindelse med etterforskningen av Tom Hagen.

En skjult etterforskning vil si at politiet bruker skjulte etterforskningsmetoder for å følge en person.

Blant annet kan de bruke telefonavlytting, romavlytting og å infiltrere miljøet personen de etterforsker er i.

For å få dette må påtalemyndigheten levere en begjæring til retten hvor de begrunner hvorfor vilkårene for bruken av metodene er oppfylt.

Det må som hovedregel være en grunn til mistanke om en straffbar handling av et visst alvor.

I forbindelse med behandlingen av at påtalemyndigheten ønsker skjult etterforskning, oppnevner retten en såkalt skyggeadvokat, som den mistenkte ikke vet noe om.

Rettssaken er forhåndsberammet til 31. oktober i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Advokaten får i oppgave å ivareta mistenktes interesser, uten å sette seg i kontakt med mistenkte.

Når den skjulte etterforskningen eventuelt går over i en åpen fase, må politiet opplyse om den skjulte metodebruken, dersom de ønsker å bruke materialet de har samlet inn.

Dette har de nå gjort.

Rettssaken skal etter planen begynne 31. oktober 2022, og skal gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Det er satt av over tre måneder til saken.

Jobber med nye etterforskningskritt

Politiadvokat Fredrik Martin Soma. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Politiet ble ferdig med avhørene av mannen i slutten av juni, og i den forbindelse la forsvarer og siktede fram krav om nye etterforskningsskritt.

Dette dreier seg om avhør av vitner og enkelte andre undersøkelser.

– Politiet jobber fortsatt med dette, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvilken innvirkning de nye etterforskningsskrittene får på fremdriftsplanen.

– Men vi er i sluttfasen av etterforskningen. Vi mener at planen for den forhåndsberammede rettssaken ikke vil bli påvirket, sier Soma.