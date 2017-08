Tar Listhaug i forsvar

– Knut Arild Hareide sleiker imamer oppover ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdningen, sa Sylvi Listhaug under onsdagens Politisk valgkvarter.

– Hareide sleiker imamer oppetter ryggen

Listhaugs utspill mens hun og KrF-lederen diskuterte den pågående verdidebatten.

Uttalelsen skapte reaksjoner, og Hareide anklaget senere Listhaug for å ikke være opptatt av å oppnå reelle politiske endringer.

– Det overrasker meg at hun tar den tonen. KrF har vært opptatt av politisk gjennomslag mens Listhaug har vært opptatt av retorikk, sa Hareide.

Siv Jensen sa i dagens politisk kvarter at hun oppfattet Listhaugs bidrag som klar tale.

– Det er kun Frp som har tatt tydelig avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel. Det er når vi lar sånne ting passere at vi setter verdiene våre under press, sa Jensen.

– Listhaug utfordret imamen som snakker med to tunger. Det er avgjørende at også religiøse ledere som ham klarer å stokke beina rett.

– Dette er veldig spesielt. Vi har jobber seriøst og alvorlig mot ekstremisme, men det er tydeligvis ikke grenser for hva slags språkbruk man kan forvente fra medlemmer av denne regjeringa, svarte Marianne Martinsen (Ap).

Tidligere har nestleder i Frp Per Sandberg uttalt at KrF har anvar for rekruttering til terrorisme. Hareide sier slike utspill ødelegger for samarbeidet mellom regjeringa og KrF som støtteparti.

– Vi har vært opptatt av politisk gjennomslag, og hjelpe noen av de som trenger det mest i vårt samfunn. Måten Frp har behandlet en samarbeidspartner på har vært krevende.

Uenige om eiendomsskatt

Frp går til valg på å love å kutte den kommunale eiendomsskatten. Under Jensens periode som finansminister har skatten økt kraftig.

– Fremskrittspartiet ønsker å fjerne loven om eiendomsskatt, fordi det er en lov som rammer helt blindt. Det er en skatt som gjør at de som ikke har noen ting fra før blir minst sårbare, sa Jensen.

I Oslo handlet mye av valgkampen for to år siden om eiendomsskatt. Mannen som senere ble Aps byrådsleder, Raymond Johansen, var hele veien åpen om at eiendomsskatt ville bli innført om Ap vant valget, men gav samtidig løfter om hvem som ikke skulle bli rammet.

Onsdag kunne NRK avsløre at disse løftene er brutt.

– Det er nok et bevis på at man ikke kan stole på de skatteløftene Arbeiderpartiet gir, tordnet Jensen.

Martinsen mener Jensen gir et ukorrekt bilde, og hevder at eiendomsskatten har blitt påvirket av forhold som ligger utenfor politikernes kontroll.

– Her har Siv Jensen sittet i regjering i fire år uten å foreta seg noen ting som helst. Vi mener at hver enkelt kommune er best i stand til å vurdere om eiendomsskatten trengs, svarte Martinsen.

– Hvordan skal kommunene overleve med et inntektsfall på over 11 milliarder kroner?

– Mange kommuner som ikke har eiendomsskatt i dag klarer å levere et utmerket tilbud til innbyggerne sine, de har full barnehagedekning og meget god eldreomsorg, avsluttet Jensen.